По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві лунали вибухи, працювала ППО. (оновлено)

Зранку 20 грудня 2024 року у всіх областях України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - зазначили військові.

6:59 - Швидкісна ціль в напрямку Києва!

7:03 - Ще одна ракета із півночі! Напрямок - Київ!

О 7:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

7:07 - Ще одна швидкісна повітряна ціль через Чернігівщину. Вектор - Київ.

7:09 - Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс - Київ.

7:19 - Балістична ракета з півночі! Вектор - Київ!

О 7:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози МіГ-31К.

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