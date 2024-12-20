По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві лунали вибухи, працювала ППО. (оновлено)
Зранку 20 грудня 2024 року у всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - зазначили військові.
6:59 - Швидкісна ціль в напрямку Києва!
7:03 - Ще одна ракета із півночі! Напрямок - Київ!
О 7:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.
7:07 - Ще одна швидкісна повітряна ціль через Чернігівщину. Вектор - Київ.
7:09 - Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс - Київ.
7:19 - Балістична ракета з півночі! Вектор - Київ!
О 7:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози МіГ-31К.
Топ коментарі
+10 Gary Grant
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+7 Яр Холодний
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+6 G.I. Jane 777
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Повітряні сили Казахстану мають 31 МіГ-31Б/БМ, станом на 2024 рік (всі літаки на зберіганні, виставлені на продаж).
Не всі ракети досягли цілей. (c)
вони ж усі з кварталу
Просто так,для розваги,по європейсткій столиці,по мирняку...
Аби реакція світу була нормальна,вже б років з десяток на місці мацквабаду првинно болото бути...Разом з «червоними лініями»і «червоними кнопками»...