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Новини
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По всій Україні оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві лунали вибухи, працювала ППО. (оновлено)

тривога

Зранку 20 грудня 2024 року у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - зазначили військові.

6:59 - Швидкісна ціль в напрямку Києва!

7:03 - Ще одна ракета із півночі! Напрямок - Київ!

О 7:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

7:07 - Ще одна швидкісна повітряна ціль через Чернігівщину. Вектор - Київ.

7:09 - Фіксується ще одна ціль через Чернігівську область. Курс - Київ.

7:19 - Балістична ракета з півночі! Вектор - Київ!

О 7:41 Повітряні сили повідомили про відбій загрози  МіГ-31К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В декількох областях України зафіксовано російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2636) повітряна тривога (918)


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Топ коментарі
+10
*****,як стара обіженка мститься за "довбой@ба".
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20.12.2024 07:05
+7
Що у тебе "з головою"? Кацапи своїми "МіГами-31" не тільки не залітають на територію України - вони запускають "Кинджали" за межами дії БУДЬ-ЯКИХ засобів ППО. Можливо, навіть через територію БРСР... І, навіть якщо використовувать оті "Міги" в якості винищувачів - так їм треба оновлювать купу систем та мінять ракетне озброєння. Саме тому казахи їх на продаж і виставляють - бо не знають, що з ними робить....
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20.12.2024 07:22
+6
Вова героїчно написав у твіттері з Європи, а ***** обідилось на правду. Ну, а нам не звикати.
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20.12.2024 07:13
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А коли сирени завиють на моцкві? Щоб 25 лямів свинособак не спали
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20.12.2024 06:57 Відповісти
Потрібно прикупитися мігами в Казахстані і збивати російські міги.

Повітряні сили Казахстану мають 31 МіГ-31Б/БМ, станом на 2024 рік (всі літаки на зберіганні, виставлені на продаж).
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20.12.2024 07:02 Відповісти
Казахстан нам никогда никакого МИГа не даст, так как Казахстан - это подстилка кацапов! Ты бы еще в Белорусии и КНДР предложил бы МИГи покупать!
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20.12.2024 07:11 Відповісти
Купить Гватемала, а до України допливе.
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20.12.2024 07:22 Відповісти
Казахстан вже під китаєм. І впринципі може продати ті міги катару, а ті - нам.
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20.12.2024 07:23 Відповісти
Якщо Китай дозволить
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20.12.2024 07:24 Відповісти
Що у тебе "з головою"? Кацапи своїми "МіГами-31" не тільки не залітають на територію України - вони запускають "Кинджали" за межами дії БУДЬ-ЯКИХ засобів ППО. Можливо, навіть через територію БРСР... І, навіть якщо використовувать оті "Міги" в якості винищувачів - так їм треба оновлювать купу систем та мінять ракетне озброєння. Саме тому казахи їх на продаж і виставляють - бо не знають, що з ними робить....
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20.12.2024 07:22 Відповісти
100%, але я не впевнений що вас зрозуміють ті, які про міг писали ))
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20.12.2024 07:28 Відповісти
з головою там нічого - її там просто немає
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20.12.2024 07:29 Відповісти
Якщо не купить Україна(союзники) - купить Росія.
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20.12.2024 07:52 Відповісти
*****,як стара обіженка мститься за "довбой@ба".
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20.12.2024 07:05 Відповісти
Взагалі-то, "Блазень" сказав не "ДЛБЙБ", а "відморозки"...
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20.12.2024 07:23 Відповісти
Головне що на ху...ло вже не ображається
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20.12.2024 07:27 Відповісти
Він написав. Тут про це було. Кацапи ще читати поки що не розучилися.
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20.12.2024 07:29 Відповісти
Оно уже половину своей никчемной жизни мстит всему человечеству за свою ущербность, плешивость и низкий рост. Плохо, что эту тварь никто не удавил еще в зародыше.
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20.12.2024 07:30 Відповісти
Досить вже цих страшилок. Цілі обирають за багато діб, проводять розвідку, дорозвідку
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20.12.2024 07:42 Відповісти
Та не смішіть ради Бога. Яка розвідка та дорозвідка щоб кацапи влупили по Києву ракетами на третьому році війни?
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20.12.2024 07:58 Відповісти
Ху..ло проснувся, от жахів, про шконку
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20.12.2024 07:10 Відповісти
Гучно...дяка ППО!
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20.12.2024 07:11 Відповісти
Вова героїчно написав у твіттері з Європи, а ***** обідилось на правду. Ну, а нам не звикати.
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20.12.2024 07:13 Відповісти
***** образилось що його довбойобом назвали…
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20.12.2024 07:18 Відповісти
На правду не можна ображатись...
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20.12.2024 07:24 Відповісти
Занадто часто погоняло міняється, тільки звик до Ху...ла
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20.12.2024 07:29 Відповісти
Було застосовано від 5х балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з території Брянської області рф та 2х аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Киндждал";

Не всі ракети досягли цілей. (c)
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20.12.2024 07:34 Відповісти
Якби, називаючи ***** довбойобом, ми могли б одразу запускати ракети по москві. Тоді слова б не розходились із реальністю. А поки ... виходить, що ми під атакою, а не довбойоб..
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20.12.2024 08:04 Відповісти
а зесрань крім ******* нічого не вміє
вони ж усі з кварталу
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20.12.2024 08:13 Відповісти
А мені дивна реакція світу...
Просто так,для розваги,по європейсткій столиці,по мирняку...
Аби реакція світу була нормальна,вже б років з десяток на місці мацквабаду првинно болото бути...Разом з «червоними лініями»і «червоними кнопками»...
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20.12.2024 08:16 Відповісти
є таке поняття, як Realpolitik. Нічого не вдієш. Принаймі, щоб отак, одразу оте гівно назвали гівном. Гітлера також не одразу назвали злочинцем. І Сталіна - досі ще не всі називають таким же злочинцем...
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20.12.2024 08:30 Відповісти
Гаразд тоді так - завтра маніяки всіх країн обєднаються для того шоб всі розуміли і не чіпали за їх діяльність бо , бо те шо вони роблять то є Real Life .
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20.12.2024 10:27 Відповісти
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20.12.2024 10:19 Відповісти
 
 