Ворожі ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсону, - ОВА
Зранку 20 грудня російські загарбники здійснюють масований обстріл Херсону. Б'ють по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками", - зазначив Прокудін
Він також зазначив, що напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому закликав містян не виходити без нагальної потреби на вулиці.
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ALEX SUROVV #593022
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