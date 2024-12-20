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Ворожі ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсону, - ОВА

РФ обстріляла багатоповерхівку в Херсоні

Зранку 20 грудня російські загарбники здійснюють масований обстріл Херсону. Б'ють по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками", - зазначив Прокудін

Він також зазначив, що напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому закликав містян не виходити без нагальної потреби на вулиці.

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Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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Вот зачем ***** клянчил перемирие на два дня. Ему нужно было подтянуть силы для последнего броска
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20.12.2024 07:41 Відповісти
"Николаевский ванек" з цього приводу трохи детальніше написав. Схоже кацапи вирішили лізти на Херсон...
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20.12.2024 07:42 Відповісти
Вже "полізли" на концерт Кобздона.
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20.12.2024 08:20 Відповісти
Шли по воде?
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20.12.2024 09:03 Відповісти
 
 