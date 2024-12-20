Системи NASAMS розгорнули в Польщі для захисту хабу допомоги Україні
У польському Жешуві розгорнули протиповітряні системи NASAMS, надані Норвегією для захисту логістичного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у четвер, 19 грудня, повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі.
У генеральному штабі Збройних сил Польщі розповіли, що багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.
Фото: Генштаб Польщі
Планується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.
Фото: Генштаб Польщі
Нагадаємо, 2 грудня уряд Норвегії пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.
Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.
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Прикривати треба, але щільність захмарна.
Просрало населення, яке не варто плутати з народом України.
а якщо після такого удару якийсь лавров або нібєнзя будуть розповідати в "оон" а Агент гутерріш буде всім доносити що "іх там нхе било"....
і підключаться ВСІ арістовічі з шаріями з орбанами і фіцами....
що тоді "думати" пересічному європейцю....який з 1945-року "бореться" за мир...?!
А пересичному европейцу треба було починати думати ще з лютого 2014 року, а з 24.02.24 йому треба було вже не думати а діяти, але ж пересечний европеець досі носить смарагдові окуляри, дивится скрізь них на рожевих поні та колупаєтся у носі.
різні гутеріші іздять на раZZію, орбани з фіцами та ніхамерами "співають" свої пісні, а різні сари вагенкнечти з шольцами міняють методички, отримані з лубянки....готуючись до виборів...
а "біженці з України" гаварят на руSSкам.....
і ще одне: як тільки мідвєдєв, з-бодуна, щось про ядерну бомбу ляпне.... то "пересічний європеєць" відразу ж скупає туалетний папір....а не зброю як в Америці....
Іздять іздять, за то дяка вже не переичним европейцям. Епоха течер та Рейганів давно минула.Зараз у Европі епоха шмарклежуев.
Та так, гАвАрят, но то ж не НАРОД України, то населення.
На закупівля зброї у США дуже велика черга, на відміну від закупівля піпіфаку у ЕС. До речи, у вас на Параше піпіфакс поки ще є? Десь до 1995 роу, на теренах колишнього Совка піпіфакс був дуже великим діфсітом, тому срау майже всі, відсотків 95 населення, підтирали газетами правда, ізвестія, красная зведа (червона зірка), комсомольською правдо тощо. Особливим кайфом було підтерти сраку газетою зі светлиною брежнева, суслова, горбачова, єльціна та інших членів ЦК КПСС і інших відповідальних товарисичів, та кеівництва МО.
газетами правдапальцем і писали на стінах "слава кпSS"...
Тобто до травня? А потім куди?