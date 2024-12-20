Системи NASAMS розгорнули в Польщі для захисту хабу допомоги Україні

У польському Жешуві розгорнули протиповітряні системи NASAMS, надані Норвегією для захисту логістичного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у четвер, 19 грудня, повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі.

У генеральному штабі Збройних сил Польщі розповіли, що багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

Фото: Генштаб Польщі

Планується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.

Фото: Генштаб Польщі

Нагадаємо, 2 грудня уряд Норвегії пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.