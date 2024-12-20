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Новини
2 019 23

Системи NASAMS розгорнули в Польщі для захисту хабу допомоги Україні

NASAMS захищатиме український хаб у Польщі

У польському Жешуві розгорнули протиповітряні системи NASAMS, надані Норвегією для захисту логістичного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у четвер, 19 грудня, повідомив генеральний штаб Збройних сил Польщі.

У генеральному штабі Збройних сил Польщі розповіли, що багатоцільові винищувачі F-35 також були відправлені на підтримку захисту польського повітряного простору.

NASAMS захищатиме український хаб у Польщі

Фото: Генштаб Польщі

Планується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня. Разом з винищувачами і зенітними системами до Польщі також будуть відправлені 100 норвезьких солдатів, які дислокуватимуться в Жешуві.

NASAMS захищатиме український хаб у Польщі

Фото: Генштаб Польщі

Нагадаємо, 2 грудня уряд Норвегії пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Також у січні відбудеться розгортання у Польщі німецьких комплексів Patriot – теж для посилення захисту Жешува.

Автор: 

Польща (8496) допомога і підтримка (1161) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+5
Я вибачаюсь, а шо по тому хабу хтось лупить ракетами? Його хтось атакує?
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20.12.2024 09:08
+3
Ага, саме полякам свої дупи прикривать необхідніше за все. Цікаво в них вже ордени за оборону польші роздають?
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20.12.2024 09:09
+3
Пиня погрожував горішником
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20.12.2024 09:18
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Я вибачаюсь, а шо по тому хабу хтось лупить ракетами? Його хтось атакує?
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20.12.2024 09:08 Відповісти
Пиня погрожував горішником
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20.12.2024 09:18 Відповісти
мідвєдєв, з-бодуна, щось-таке ляпав....
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20.12.2024 12:29 Відповісти
Треба ж дочекатись, щоб вдарили, еге ж? Потім ви ж будете тут на форумі питати - чому не захистили. А взагалі будь-яка нормальна країна має на чергуванні ППО. Це ж "горді" українці просрали всю свою оборонку за 30 років
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20.12.2024 09:23 Відповісти
Удар по хабу у Польши - удар по НАТО. Статю 5 ще не відмінили.
Прикривати треба, але щільність захмарна.
Просрало населення, яке не варто плутати з народом України.
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20.12.2024 09:59 Відповісти
ха...ха...ха...розсмішили.....

а якщо після такого удару якийсь лавров або нібєнзя будуть розповідати в "оон" а Агент гутерріш буде всім доносити що "іх там нхе било"....

і підключаться ВСІ арістовічі з шаріями з орбанами і фіцами....

що тоді "думати" пересічному європейцю....який з 1945-року "бореться" за мир...?!
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20.12.2024 12:34 Відповісти
А як шо, а ото шоб так, от шоб колись ...........
А пересичному европейцу треба було починати думати ще з лютого 2014 року, а з 24.02.24 йому треба було вже не думати а діяти, але ж пересечний европеець досі носить смарагдові окуляри, дивится скрізь них на рожевих поні та колупаєтся у носі.
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20.12.2024 13:43 Відповісти
"пересічний європеєць" до-сих пір НЕ розуміє хто за що воює....

різні гутеріші іздять на раZZію, орбани з фіцами та ніхамерами "співають" свої пісні, а різні сари вагенкнечти з шольцами міняють методички, отримані з лубянки....готуючись до виборів...
а "біженці з України" гаварят на руSSкам.....
і ще одне: як тільки мідвєдєв, з-бодуна, щось про ядерну бомбу ляпне.... то "пересічний європеєць" відразу ж скупає туалетний папір....а не зброю як в Америці....
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20.12.2024 14:28 Відповісти
То виходить шо пересичний европеєць дов....об?
Іздять іздять, за то дяка вже не переичним европейцям. Епоха течер та Рейганів давно минула.Зараз у Европі епоха шмарклежуев.
Та так, гАвАрят, но то ж не НАРОД України, то населення.
На закупівля зброї у США дуже велика черга, на відміну від закупівля піпіфаку у ЕС. До речи, у вас на Параше піпіфакс поки ще є? Десь до 1995 роу, на теренах колишнього Совка піпіфакс був дуже великим діфсітом, тому срау майже всі, відсотків 95 населення, підтирали газетами правда, ізвестія, красная зведа (червона зірка), комсомольською правдо тощо. Особливим кайфом було підтерти сраку газетою зі светлиною брежнева, суслова, горбачова, єльціна та інших членів ЦК КПСС і інших відповідальних товарисичів, та кеівництва МО.
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20.12.2024 14:48 Відповісти
піпіфакс був дуже великим діфіцітом в срср, тому сраку майже всі, відсотків 95 населення, підтирали газетами правда пальцем і писали на стінах "слава кпSS"...
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20.12.2024 15:01 Відповісти
Ну, можливо ви, ваши родичи та знайомі так і робили пальцем, може так і писали, а палець потім смоктали, а у нас були газети у тому чеслі і піонерська правда.
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20.12.2024 15:07 Відповісти
так, мої руSSкі родичі робили ЦЕ, бо вони в газети завертали табак щоб курити, в тому числі в піонерську правду.....
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20.12.2024 15:24 Відповісти
То ти та твої родичи з мордви чи чувашей?
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20.12.2024 15:25 Відповісти
із данбасса....
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20.12.2024 15:54 Відповісти
А у нас зараз модно підтератись от таким піпіфаксом. Можу вислати рулончик другий
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20.12.2024 14:51 Відповісти
Ага, саме полякам свої дупи прикривать необхідніше за все. Цікаво в них вже ордени за оборону польші роздають?
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20.12.2024 09:09 Відповісти
Нахрена?хуйло сситься вдарити по Польщі
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20.12.2024 09:21 Відповісти
Оце відмазка - піздєц!
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20.12.2024 09:22 Відповісти
Коля "катлєта" хотів шашличницю відкрити....але передумав, зробить це в Тайланді або інших теплих краях....
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20.12.2024 14:30 Відповісти
О, то *уйло для тестування свого ''какашника'' і лупане туди
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20.12.2024 09:26 Відповісти
Розгорнули в Антарктиці - АЛЄ - то дуже четлива ТЄМА((
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20.12.2024 10:34 Відповісти
Планується, що місія під проводом НАТО триватиме до Великодня

Тобто до травня? А потім куди?
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20.12.2024 11:24 Відповісти
 
 