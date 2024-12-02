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Для захисту хабу допомоги Україні в Польщі Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS

nasams для захисту хабу допомоги Україні в Польщі

Уряд Норвегії пообіцяв розмістити в Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту ключового хабу допомоги Україні в Жешуві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

Зазначається, що Україна продовжує гостро потребувати військової підтримки, а Польща є найбільш важливим логістичним центром.

Тому з початку грудня 2024 року Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону найважливішого вузла для транспортування як цивільних, так і військових матеріалів з інших країн до України.

"У такий спосіб Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

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Зокрема, Норвегія охоронятиме повітряний простір над аеропортом у Жешуві в рамках інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.

"Норвегія відряджає близько 100 солдатів, системи протиповітряної оборони NASAMS і винищувачі F-35. Місія триватиме з грудня до Великодня і діятиме в польському повітряному просторі. Різні члени НАТО по черзі надають Польщі такий захист" – уточнили у повідомленні.

Захист хабу допомоги Україні в Польщі

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Норвегія  допомагатиме Польщі із захистом головного транзитного вузла іноземної військової допомоги Україні, що проходить через Польщу.

Також Німеччина запропонувала розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі для того, щоб захистити ключовий логістичний центр, важливий для постачання допомоги Україні.

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Автор: 

захист (157) Норвегія (760) Польща (8486) Україна (5867) NASAMS (41)


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Мені одному цікаво, якого хріна Європа віддає майже все, що у неї є, щоб захистити Україну, а Штати не віддають навіть 1%?!
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02.12.2024 21:00 Відповісти
Мені подобається, що Норвегія при цьому не посилала *****. Скромна, але потужна відповідь Норвегії. Не у Ютубі. А насправді, в житті.
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02.12.2024 21:00 Відповісти
Там, в Польщі, допомога на тому Хабу (а також в ланцюжку доправлення техніки в Україну) потрібні в основному поліцейські з гарними кийками; ну, і трошки оперативного складу для виявлення касапських і прокасапських агентів.
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02.12.2024 21:01 Відповісти
Хороша новина,
https://glavcom.ua/tags/polshcha.html "Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази. Про це заявив президент Польщі https://glavcom.ua/tags/andzhej-duda.html Анджей Дуда , https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-11-13/premier-spotkal-sie-z-sekretarzem-generalnym-nato-mowil-o-plonacej-granicy/ повідомляє Polsat News."
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02.12.2024 21:07 Відповісти
Стісняюсь спитать: а за час підльоту гіперзвукової ракети Польща встигне отримати від Брюсселя дозвіл на збиття? А від Вашингтону? І що робити, коли Орбан накладе на цей дозвіл вето?
І саме страшне - а якщо "рольнікі" перекриють дороги і протиракети не можна буде підвезти до пускових установок?
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02.12.2024 21:38 Відповісти
Такі речі люди не вирішують. Якщо система на БЧ то все іде на автоматі.
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02.12.2024 22:53 Відповісти
Я не розумію, чому не можна збити ракету над Україною...
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02.12.2024 23:33 Відповісти
 
 