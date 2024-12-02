Для защиты хаба помощи Украине в Польше Норвегия предоставит самолеты F-35 и системы ПВО NASAMS

Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", говорится в сообщении правительства Норвегии.

Отмечается, что Украина продолжает остро нуждаться в военной поддержке, а Польша является наиболее важным логистическим центром.

Поэтому с начала декабря 2024 года Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону важнейшего узла для транспортировки как гражданских, так и военных материалов из других стран в Украину.

"Таким образом Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

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В частности, Норвегия будет охранять воздушное пространство над аэропортом в Жешуве в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

"Норвегия отправляет около 100 солдат, системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Миссия продлится с декабря до Пасхи и будет действовать в польском воздушном пространстве. Различные члены НАТО поочередно предоставляют Польше такую защиту", - уточнили в сообщении.

Защита хаба помощи Украине в Польше

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.

Также Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.

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