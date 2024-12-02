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Для защиты хаба помощи Украине в Польше Норвегия предоставит самолеты F-35 и системы ПВО NASAMS

nasams для захисту хабу допомоги Україні в Польщі

Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", говорится в сообщении правительства Норвегии.

Отмечается, что Украина продолжает остро нуждаться в военной поддержке, а Польша является наиболее важным логистическим центром.

Поэтому с начала декабря 2024 года Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону важнейшего узла для транспортировки как гражданских, так и военных материалов из других стран в Украину.

"Таким образом Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

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В частности, Норвегия будет охранять воздушное пространство над аэропортом в Жешуве в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

"Норвегия отправляет около 100 солдат, системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Миссия продлится с декабря до Пасхи и будет действовать в польском воздушном пространстве. Различные члены НАТО поочередно предоставляют Польше такую защиту", - уточнили в сообщении.

Защита хаба помощи Украине в Польше

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Норвегия будет помогать Польше с защитой главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу.

Также Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.

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Мені одному цікаво, якого хріна Європа віддає майже все, що у неї є, щоб захистити Україну, а Штати не віддають навіть 1%?!
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02.12.2024 21:00 Ответить
Мені подобається, що Норвегія при цьому не посилала *****. Скромна, але потужна відповідь Норвегії. Не у Ютубі. А насправді, в житті.
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02.12.2024 21:00 Ответить
Там, в Польщі, допомога на тому Хабу (а також в ланцюжку доправлення техніки в Україну) потрібні в основному поліцейські з гарними кийками; ну, і трошки оперативного складу для виявлення касапських і прокасапських агентів.
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02.12.2024 21:01 Ответить
Хороша новина,
https://glavcom.ua/tags/polshcha.html "Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази. Про це заявив президент Польщі https://glavcom.ua/tags/andzhej-duda.html Анджей Дуда , https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-11-13/premier-spotkal-sie-z-sekretarzem-generalnym-nato-mowil-o-plonacej-granicy/ повідомляє Polsat News."
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02.12.2024 21:07 Ответить
Стісняюсь спитать: а за час підльоту гіперзвукової ракети Польща встигне отримати від Брюсселя дозвіл на збиття? А від Вашингтону? І що робити, коли Орбан накладе на цей дозвіл вето?
І саме страшне - а якщо "рольнікі" перекриють дороги і протиракети не можна буде підвезти до пускових установок?
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02.12.2024 21:38 Ответить
Такі речі люди не вирішують. Якщо система на БЧ то все іде на автоматі.
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02.12.2024 22:53 Ответить
Я не розумію, чому не можна збити ракету над Україною...
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02.12.2024 23:33 Ответить
 
 