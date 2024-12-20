Завершено етап випробувань безпілотників на оптоволокні, які долають ворожі РЕБ

Успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, а процес отримання коду НАТО наближається до завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дрон-камікадзе на оптоволокні

Зазначається, що очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" - камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести близько 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА.

Коментуючи досягнення управління інноваційної діяльності ЗСУ, начальник управління полковник Віталій Добрянський зазначив, що вдалося вирішити важливе завдання — подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.

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"Це не просто новий зразок озброєння — це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - додали у відомстві.