Завершено етап випробувань безпілотників на оптоволокні, які долають ворожі РЕБ
Успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, а процес отримання коду НАТО наближається до завершення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дрон-камікадзе на оптоволокні
Зазначається, що очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" - камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести близько 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА.
Коментуючи досягнення управління інноваційної діяльності ЗСУ, начальник управління полковник Віталій Добрянський зазначив, що вдалося вирішити важливе завдання — подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.
"Це не просто новий зразок озброєння — це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - додали у відомстві.
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Оптика не долає реб - вій їй поую просто.
Це як вертольоту не заважають затори на дорозі.
или кто-то "заказал" производство в Китае, а китайцы уж всем рОздали, "нашим" - плюс 1000% процентов на разработку, пиар, хаты в монаках и т.п.