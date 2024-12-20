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Новини
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Завершено етап випробувань безпілотників на оптоволокні, які долають ворожі РЕБ

Випробування безпілотників

Успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком, а процес отримання коду НАТО наближається до завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дрон-камікадзе на оптоволокні

Зазначається, що очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" - камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести близько 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА.

Коментуючи досягнення управління інноваційної діяльності ЗСУ, начальник управління полковник Віталій Добрянський зазначив, що вдалося вирішити важливе завдання — подолання ворожих засобів РЕБ при використанні дронів.

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"Це не просто новий зразок озброєння — це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - додали у відомстві.

Автор: 

безпілотник (4153) випробування (403) дрони (4695) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+10
Русня вже використовує на повну.
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20.12.2024 10:06
+3
Блін і як у 2 світову воювали не кажучи противнику про кожну розробку? - так ідіоти були мабуть.
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20.12.2024 09:57
+3
От нафіга таку інформацію оприлюднювати,щоби що?
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20.12.2024 09:57
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Блін і як у 2 світову воювали не кажучи противнику про кожну розробку? - так ідіоти були мабуть.
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20.12.2024 09:57 Відповісти
у кацапів теж такі є, тим більш про якісь технічні особливості ніхто не говорить
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20.12.2024 11:24 Відповісти
От нафіга таку інформацію оприлюднювати,щоби що?
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20.12.2024 09:57 Відповісти
Русня вже використовує на повну.
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20.12.2024 10:06 Відповісти
Це єдиний випадок коли ми повторюємо технічний винахід русні а не не авпаки.
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20.12.2024 10:55 Відповісти
На жаль, це той непоодинокий випадок, коли з наших новаторів у МО посміялись (ще у 22-му пропонували дрони на оптиці), а тепер терміново наздоганяємо русю.
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20.12.2024 11:17 Відповісти
У рашистів такі вже давно є
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20.12.2024 10:11 Відповісти
Є у мене ідея як "помножити" небезпеку, переважно для техніки, від малих дронів на "0,1". Але переймаюсь тим, що рф це в себе впровадить на пів року раніше ніж наші, розкравши міл'ярди, зроблять один дослідний зразок
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20.12.2024 10:00 Відповісти
Напишіть Мадяру.
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20.12.2024 11:18 Відповісти
накінець зробили а то сміялись з кацапів а воно дієво
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20.12.2024 10:03 Відповісти
Все, що існує, придумали кацапи.
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20.12.2024 10:28 Відповісти
Русской рєчью латинь і санскріт рождєни как прєкрасниє дєти
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20.12.2024 12:08 Відповісти
ну так, і радіо, і паровоз... і доречі і рентген теж, бо ще Пьотр пеший казав боярам: "я вас, ******, насквозь віжу...".
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20.12.2024 21:55 Відповісти
Раіссянє перші це почали використовувати.
Оптика не долає реб - вій їй поую просто.
Це як вертольоту не заважають затори на дорозі.
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20.12.2024 10:04 Відповісти
А як це оптоволокно? Це оптоволоконна жилка буде 5 км тягтися за дроном, чи як?
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20.12.2024 10:10 Відповісти
Так розмотується оптичне волокно по мірі руху. Воно легке відносно, майже як риболовна льоска.
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20.12.2024 10:13 Відповісти
Ну так 5 км всетаки...
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20.12.2024 10:53 Відповісти
Ось так виглядає 15 км: https://www.aliexpress.com/item/1005007628113834.html
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20.12.2024 10:57 Відповісти
Думаю,що про це параша знає раніше нас, бо у владі кротів більше ніж патріотів-це по-перше,а по-друге все це може бути брехнею,бо це коник влади,брехати завжди і про все.
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20.12.2024 10:12 Відповісти
разработчики за бабло получили код нато (упс, "наближається") или еще потратили свои кровные на алиекспресс? https://www.aliexpress.com/item/1005007628113834.html
или кто-то "заказал" производство в Китае, а китайцы уж всем рОздали, "нашим" - плюс 1000% процентов на разработку, пиар, хаты в монаках и т.п.
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20.12.2024 10:20 Відповісти
Москалі вже використовують дрони на оптоволокні
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20.12.2024 10:23 Відповісти
Тепер головне - якнайшвидше налагодити масове виробництво
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20.12.2024 11:03 Відповісти
У русні вже понад рік дрони на оптоволоконному шнурку використовуються.
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20.12.2024 11:05 Відповісти
 
 