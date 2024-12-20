Парламент Болгарії не підтримав підписання безпекової угоди з Україною

Болгарський парламент відмовився схвалити підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною. Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов та лідер партії ГЕРБ, який раніше підтримував цю ініціативу, змінив свою позицію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє Euractiv.

Прем'єр-міністр Дімітар Главчев у жовтні пообіцяв приєднатися до країн, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Очікувалося, що він підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Брюсселя в четвер, але тимчасовий уряд відмовився і звернувся за мандатом до парламенту, де ГЕРБ Борисова має найбільше місць.

Лише шість з 27 країн-членів ЄС – Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр – не підписали таку угоду.

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році ГЕРБ підтримувала надання військової допомоги Україні, а сам Борисов часто підкреслював цю підтримку як доказ прозахідної позиції своєї партії.

Але, за словами Борисова, зараз ситуація змінилася.

"Ще пів року тому ми б категорично підтримали таку угоду", – сказав Борисов, додавши, що сьогодні така підтримка рівнозначна "купівлі заводу на 9 вересня".

Правильний народний вислів – "купити завод 8 вересня", що означає укласти дуже погану угоду. 9 вересня 1944 року радянська армія окупувала Болгарію, що не віщувало нічого хорошого для власників фабрик.

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Борисов пояснив, що причиною цього стало посилення дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні.

Він додав, що "ми будемо працювати для відновлення або мирного процесу" в Україні, але підкреслив, що це має бути регулярний уряд, який "підпише взаємовигідний договір".

Борисов не пояснив, в чому він вбачає відсутність взаємної вигоди у запропонованій угоді. Відповідаючи на питання про те, як звичайний уряд, в якому бере участь соціалістична партія БСП, може підписати угоду про військову співпрацю з Україною, Борисов сказав: "Якщо угода буде взаємовигідною, жодна сторона не буде заперечувати".

БСП виступає проти надання будь-якої військової допомоги Україні. Незважаючи на скромну кількість депутатів (20 з 240), БСП може стати важливим коаліційним партнером в уряді, очолюваному ГЕРБ.

Лідер ГЕРБ також заявив, що тимчасовий уряд не потребує парламентського мандату для підписання угоди з Україною.

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Через кілька хвилин після виступу Борисова тимчасовий прем'єр-міністр Главчев прокоментував його з Брюсселя. Він відкинув звинувачення в тому, що його рішення просити мандат у Національних Зборів було спробою саботувати урядові переговори.

Він сказав, що єдиною причиною, через яку він звернувся до депутатів за схваленням, була запропонована 10-річна тривалість угоди.

Нагадаємо, 18 грудня виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев звернувся до Національних зборів із проханням схвалити підписання Угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною.

Підписання безпекової угоди

Упродовж останнього року Україна підписала двосторонні угоди про безпеку з багатьма країнами, які входять до Євросоюзу та НАТО. Зазвичай ці домовленості містять визнання з боку партнерів і союзників, що вони підтримують приєднання України до цих блоків.

Загалом Україна підписала вже до 30 таких двосторонніх безпекових угод.

Болгарія є однією з шести країн-членів ЄС, яка не підписала безпекову угоду з Україною. До цього переліку також входять: Австрія, Кіпр, Мальта, Словаччина та Угорщина.