Рада ухвалила закон про компенсації за знищене майно на ТОТ
Верховна Рада України прийняла законопроєкт №11161, який регулює порядок отримання компенсації за майно, знищене чи залишене на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду.
Закон передбачає, що компенсація надається за умови проживання одержувача в Україні протягом останніх двох років. Отримувач зобов'язаний відмовитися від права власності на таке майно на користь держави та передати їй право вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.
Нагадаємо, нещодавно ВР ухвалила законопроєкт, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.
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Тварі. Нам не страшні московські воші, нам страшніші українські гниди - Петлюра.
Як раз ось ці україські гниди, які чомусь називаються депутатами, і приймають ось такі закони. Саме ці гниди ділять людей на категорії першого, другого і третього сорту. І саме ці гниди повинні відповідати перед народом України за той безлад, до якого довели країну.
Хіба є різниця між тим хто втратив майно через агресію ху%лостану?
Поясніть мені хтось цю дебільну практику ділити людей?