Рада ухвалила закон про компенсації за знищене майно на ТОТ

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №11161, який регулює порядок отримання компенсації за майно, знищене чи залишене на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду.

Закон передбачає, що компенсація надається за умови проживання одержувача в Україні протягом останніх двох років. Отримувач зобов'язаний відмовитися від права власності на таке майно на користь держави та передати їй право вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.

Нагадаємо, нещодавно ВР ухвалила законопроєкт, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зобов’язання перед МВФ: Рада підтримала реформу державних інвестицій