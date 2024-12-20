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Рада ухвалила закон про компенсації за знищене майно на ТОТ

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №11161, який регулює порядок отримання компенсації за майно, знищене чи залишене на окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду. 

Закон передбачає, що компенсація надається за умови проживання одержувача в Україні протягом останніх двох років. Отримувач зобов'язаний відмовитися від права власності на таке майно на користь держави та передати їй право вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків.

Нагадаємо, нещодавно ВР ухвалила законопроєкт, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

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Автор: 

ВР (14972) закон (2830) окупація (6687)


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Нарешті!!! скільки людей виїхало зв своїх домівок бо не бачили себе поряд з тими тварями. Приїхали в Україну і вимушені майже бомжевати. Особливо шкода літніх людей. Не домівки, ні здоровя, і пенсія 3 тисячі.
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20.12.2024 11:06 Відповісти
на підписі - ще не діючий!
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20.12.2024 11:09 Відповісти
А я вам відповім. З мого багатоквартирного будинку в Токмаку Запорізької області тільки ОДНА недолюдина була рада орді.
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20.12.2024 12:51 Відповісти
а ваша орда за кого голусувала? за шашлики?
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24.12.2024 16:57 Відповісти
Закон передбачає, що компенсація надається за умови проживання одержувача в Україні протягом останніх двох років.
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Тварі. Нам не страшні московські воші, нам страшніші українські гниди - Петлюра.
Як раз ось ці україські гниди, які чомусь називаються депутатами, і приймають ось такі закони. Саме ці гниди ділять людей на категорії першого, другого і третього сорту. І саме ці гниди повинні відповідати перед народом України за той безлад, до якого довели країну.
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20.12.2024 11:23 Відповісти
А як бути тим в кого все майно знищенно на не окупованих теріторіях?
Хіба є різниця між тим хто втратив майно через агресію ху%лостану?

Поясніть мені хтось цю дебільну практику ділити людей?
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20.12.2024 11:57 Відповісти
 
 