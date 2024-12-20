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НАТО ще більше посилить присутність в Україні наступного року, - голова Представництва Альянсу Тернер

НАТО посилить присутність в Україні у 2025 році

Присутність НАТО в Україні у 2024 році потроїлася, проте її планують ще більше посилити у 2025 році.

Про це сказав голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - зазначив він.

Тернер пояснив, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО цього літа, але також відображає рішення, ухвалені до саміту.

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За його словами, така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті і бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.

"Мета полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність. ... Нині у нас орієнтовно 50 осіб, а наступного року додасться ще приблизно 20. Роботи дуже багато, тому нам потрібно продовжувати нарощувати нашу присутність. Це суміш українських і міжнародних колег", - сказав Тернер.

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Автор: 

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НАТО и так окрім Офісів в Украіні немає - планують ще посилити!?
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20.12.2024 11:11 Відповісти
У ***** дозволу спитали?
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20.12.2024 11:20 Відповісти
НАТО це карго-культ для провінційних українців, скільки років моляться, чоли собі розбивають.

Селюковатість і провінційність нашого народу заставили думати, що Захід це божество якесь, котре треба ставити в ікону. Як аборигени роблять з бамбука літак котрий вони бачили в небі і моляться на нього.

Немаючи навіть патронного заводу пішли повертати кордони 1991 року, бо за спиною Божество на яке ми молимось і віримо, що воно поможе.

Здали ядерну зброю Заходу, бо думали Божество за нашими спинами.

Неготувались до війни, бо думали Божество за нашими спинами, воно нам поможе.
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20.12.2024 11:47 Відповісти
Дурні були. Ця війна усе розставила по своїх місцях. І зірвала маски. І з кровопивць-маньяків "братского народа", і з сцикливого Заходу, і з паперового тигру НАТО.
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20.12.2024 13:15 Відповісти
Все у майбутньому часі!!!
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20.12.2024 13:44 Відповісти
 
 