НАТО ще більше посилить присутність в Україні наступного року, - голова Представництва Альянсу Тернер

Присутність НАТО в Україні у 2024 році потроїлася, проте її планують ще більше посилити у 2025 році.

Про це сказав голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - зазначив він.

Тернер пояснив, що це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО цього літа, але також відображає рішення, ухвалені до саміту.

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За його словами, така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті і бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.

"Мета полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність. ... Нині у нас орієнтовно 50 осіб, а наступного року додасться ще приблизно 20. Роботи дуже багато, тому нам потрібно продовжувати нарощувати нашу присутність. Це суміш українських і міжнародних колег", - сказав Тернер.

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