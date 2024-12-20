"Слугу народу" Дубінського визнали винним і оштрафували за адмінпорушення, пов’язане з корупцією
Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф. Депутат скористався службовим становищем для отримання відомостей в особистих інтересах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг народного депутата України ІХ скликання та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
Раніше Офіс Генпрокурора забезпечив участь у розгляді Печерським районним судом м. Києва адміністративного протоколу про правопорушення, пов’язане з корупцією, складеного НАЗК за матеріалами ДБР, стосовно згаданого народного депутата.
Визнано винним
Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.
Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.
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Дубина із СІЗО спокійно пише що хоче в соцмережах, регулярно записує відео, в яких "мочить" Зєлю, для You tube.
"забули" за справи Червінського....і.т.д.
Ціх грощей не вистачить навідь на вартість єлектрики спожитої в камері СІЗО цім покідьком!!!
А все інше оплатить 73% мудраго наріда
Які феєричні довбні, колаборнати і зрадники зібралися у фракції Зеленського.
Про це не напишуть ТГ Банкової, але ще один слуга вивіз родину в Москву і приховував своє майно в Росії. Нагадаю, ці люди мають доступ до державної таємниці і разом з ОПЗЖ керують воюючою країною.
Розслідування "Схем" встановило, що депутат «Слуги народу» Роман Каптєлов приховав майно та доходи дружини в РФ.
За місяць до повномасштабного вторгнення його родина виїхали до Росіі.
Дружина депутата з грудня 2023 року працює в московській держустанові й співпрацює з організацією "Воїн", створеним за наказом Путіна центром підготовки "захисників Росії".
За п'ять років у парламенті він узяв слово лише 10 разів, аби передати його іншим. В регіональних медіа критикував зближення з ЄС.
Всіх слуг відбирав в список особисто Зеленський і він несе за них повну відповідальність.
Реакція самого Каптєлова,та спікера парламенту на відео
Дивитись тут https://youtu.be/SIFEcQuy-IY
Супер!
Награбив мільярди, відкотив трішки і відбувся штрафом.
"...І жизнь хороша і жить хорошо..."