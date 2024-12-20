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Новини
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"Слугу народу" Дубінського визнали винним і оштрафували за адмінпорушення, пов’язане з корупцією

олександр,дубінський

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф. Депутат скористався службовим становищем для отримання відомостей в особистих інтересах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг народного депутата України ІХ скликання та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Раніше Офіс Генпрокурора забезпечив участь у розгляді Печерським районним судом м. Києва адміністративного протоколу про правопорушення, пов’язане з корупцією, складеного НАЗК за матеріалами ДБР, стосовно згаданого народного депутата.

Визнано винним

Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу щодо держзради Дубінського та Деркача передали до суду

Автор: 

корупція (4683) вирок (1069) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+7
Це не слугі в де*мі ...вони біля корита , це ми українці ,по саму шию в де* мі...самі вибрали
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20.12.2024 11:46
+4
За корупцію лише штрафують?!
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20.12.2024 11:53
+3
Ірина геращенко-

Які феєричні довбні, колаборнати і зрадники зібралися у фракції Зеленського.

Про це не напишуть ТГ Банкової, але ще один слуга вивіз родину в Москву і приховував своє майно в Росії. Нагадаю, ці люди мають доступ до державної таємниці і разом з ОПЗЖ керують воюючою країною.

Розслідування "Схем" встановило, що депутат «Слуги народу» Роман Каптєлов приховав майно та доходи дружини в РФ.
За місяць до повномасштабного вторгнення його родина виїхали до Росіі.

Дружина депутата з грудня 2023 року працює в московській держустанові й співпрацює з організацією "Воїн", створеним за наказом Путіна центром підготовки "захисників Росії".

За п'ять років у парламенті він узяв слово лише 10 разів, аби передати його іншим. В регіональних медіа критикував зближення з ЄС.

Всіх слуг відбирав в список особисто Зеленський і він несе за них повну відповідальність.

Реакція самого Каптєлова,та спікера парламенту на відео
Дивитись тут https://youtu.be/SIFEcQuy-IY
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20.12.2024 12:23
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Кругом ці слуги. У якомусь де....мі.
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20.12.2024 11:39 Відповісти
Це не слугі в де*мі ...вони біля корита , це ми українці ,по саму шию в де* мі...самі вибрали
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20.12.2024 11:46 Відповісти
Цікава бурутьба Зермаків із Дубиною.
Дубина із СІЗО спокійно пише що хоче в соцмережах, регулярно записує відео, в яких "мочить" Зєлю, для You tube.
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20.12.2024 11:43 Відповісти
А що у нас корупція- діяння, яке підриває державу, це штраф? Щось прокурор з суддею берега поплутали, або є свої закони, які не опубліковані.
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20.12.2024 13:33 Відповісти
Суди без кінця і краю - Беркут 10 р розслідували а потім половина підарештів попала під строк давності
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20.12.2024 11:49 Відповісти
Дубина в СИЗО прозревает. Может человеком выйдет.
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20.12.2024 11:50 Відповісти
Он просто мимикрирует.Человека из него уже не получится.
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20.12.2024 12:11 Відповісти
За корупцію лише штрафують?!
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20.12.2024 11:53 Відповісти
Корупція це не крадіжка курки, це зовсім другої. Курча ти для себе тягнеш, а корупція це для багатьох це откати, гроші в чемодани і багато інших розподілів
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20.12.2024 12:02 Відповісти
Дякую, кеп.
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20.12.2024 12:06 Відповісти
"Чомусь" Дубіський, якого підозрюють, у тому числі, й у зраді, сидячи в слідчому ізоляторі дає направо та наліво інтервью, щось коментує, за щось виступає. Та чомусь таких привілеїв у інших так званих "зрадників" зовсім нема. Це не підозріло? Хоча, при нинішній недовладі, де геть усі пов`язані між собою, нічому не дивуємося
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20.12.2024 12:00 Відповісти
Що з цього приводу думає популяція зелених хом'ячків?
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20.12.2024 12:07 Відповісти
Так мабуть теж саме, що і скривджені
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20.12.2024 12:11 Відповісти
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20.12.2024 12:17 Відповісти
а ви НЕ помітили...що за так-званими "справами" дубінського, бужанского, КАЛамойського та іншими...
"забули" за справи Червінського....і.т.д.
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20.12.2024 12:10 Відповісти
з-за наявності доведеного адмінпорушення пов'язаного з корупцією нардеп має бути позбавлений статусу депутата.
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20.12.2024 12:13 Відповісти
Цей покидьок мав бути позбавлений ще давно, коли вже будучи депутатом на відео говорив, що "Слава Україні - Героям слава!" - "нацистське"! вітання.
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20.12.2024 12:34 Відповісти
Оштрафували!!!!!!
Ціх грощей не вистачить навідь на вартість єлектрики спожитої в камері СІЗО цім покідьком!!!
А все інше оплатить 73% мудраго наріда
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20.12.2024 12:17 Відповісти
Ірина геращенко-

Які феєричні довбні, колаборнати і зрадники зібралися у фракції Зеленського.

Про це не напишуть ТГ Банкової, але ще один слуга вивіз родину в Москву і приховував своє майно в Росії. Нагадаю, ці люди мають доступ до державної таємниці і разом з ОПЗЖ керують воюючою країною.

Розслідування "Схем" встановило, що депутат «Слуги народу» Роман Каптєлов приховав майно та доходи дружини в РФ.
За місяць до повномасштабного вторгнення його родина виїхали до Росіі.

Дружина депутата з грудня 2023 року працює в московській держустанові й співпрацює з організацією "Воїн", створеним за наказом Путіна центром підготовки "захисників Росії".

За п'ять років у парламенті він узяв слово лише 10 разів, аби передати його іншим. В регіональних медіа критикував зближення з ЄС.

Всіх слуг відбирав в список особисто Зеленський і він несе за них повну відповідальність.

Реакція самого Каптєлова,та спікера парламенту на відео
Дивитись тут https://youtu.be/SIFEcQuy-IY
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20.12.2024 12:23 Відповісти
какой цинизм- СЛУГИ народа, чтоб вы все сдохли
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20.12.2024 12:57 Відповісти
дубинський на обід більше витрачав ніж на нього наклали штраф.
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20.12.2024 13:09 Відповісти
Корупція і штраф!...
Супер!
Награбив мільярди, відкотив трішки і відбувся штрафом.
"...І жизнь хороша і жить хорошо..."
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20.12.2024 13:20 Відповісти
 
 