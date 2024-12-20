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Новини Війна
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Україна повернула тіла 503 полеглих воїнів

Тіла 503 захисників повернули на підконтрольні території

На підконтрольну Україні територію повернено тіла 503 полеглих українських захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Так, вдалося повернути тіла воїнів:

  • 403 з Донецького напрямку;
  • 12 з Луганського напрямку;
  • 57 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 31 загиблого.

Також читайте: Сержант 57 ОМПБр Микола Кондратенко загинув у бою проти російських окупантів

Автор: 

обмін (1156) військовослужбовці (4744) втрати (4396) війна в Україні (3858)


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20.12.2024 13:24 Відповісти
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20.12.2024 13:26 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим воїнам в війні проти монголоїдної маси!!!
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20.12.2024 14:06 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим захисникам
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20.12.2024 16:49 Відповісти
Цілий світ не може знешкодити полоумного діда?
Нафік треба такий світ!
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30.12.2024 17:40 Відповісти
 
 