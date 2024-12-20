Україна повернула тіла 503 полеглих воїнів
На підконтрольну Україні територію повернено тіла 503 полеглих українських захисників.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Так, вдалося повернути тіла воїнів:
- 403 з Донецького напрямку;
- 12 з Луганського напрямку;
- 57 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ повернено 31 загиблого.
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