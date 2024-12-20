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Новини Війна
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Шість окупантів - "двісті", один - "триста", двоє утекли: український воїн самотужки відбив ворожий штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою, у якому один український воїн протистоїть штурмовій групі щонайменше із дев'яти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцю вдалося ліквідувати шістьох загарбників та одного поранити.

"Кадри неймовірної мужності та відваги! Український мобілізований боєць тероборони практично самотужки ліквідовує шістьох окупантів у ближньому стрілецькому бою", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) героїзм (108) знищення (7227) тероборона (386)


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Топ коментарі
+42
Русня б роздулась від городсті за сілу русского духа.
У нас натомість питання: чому він, курва, один?!
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20.12.2024 13:42
+24
і тільки одне питання: чому на воїн сидить один в норі? Це такі "укріплення"? Одинока яма на цілу посадку?
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20.12.2024 13:44
+19
"І один у полі воїн",але чому так,бо повний бардаку війську.
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20.12.2024 13:43
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Русня б роздулась від городсті за сілу русского духа.
У нас натомість питання: чому він, курва, один?!
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20.12.2024 13:42 Відповісти
тому що це відповідає приблизному співвідношенню чисельності особового складу на ЛБЗ.
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20.12.2024 13:52 Відповісти
Скоріше, на окремих ділянках, обраних руснявим командуванням для штурму.
Штурмують по всій ЛБЗ, успіхи є на Покровсько-Курахівському та трохи на Куп'янському. Іноді на курвському. Інші ділянки - стоять, хоч там теж штурмують.
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20.12.2024 13:53 Відповісти
на окремих ділянках таке буває, що у нас взагалі нікого нема, тому кацапи просто заходять у підготовлену нами ж фотртифікацію.
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20.12.2024 13:58 Відповісти
Так, з кількістю м'яса у них проблем немає жодних, на відміну від нас.
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20.12.2024 13:59 Відповісти
ну так, у нас м'яса нема. У нас люди, з конкретними прізвищами і долями.
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20.12.2024 14:03 Відповісти
А у них - м'ясо. Яке не шкодують. І тому, раптово, мають результат. У нас в результаті - оточення за оточенням. У них - жодного оточення. Хоча поки "щупальце" якийсь район охопить, там будуть купки дохлих русликів по всій його довжині валятись. Та їм це пох, маршеве поповнення 1000+ тушок на день, стабільно. Бєй - нє жалєй, родіна полнокровная, прігоніт єщьо.
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20.12.2024 14:06 Відповісти
так, мають результат. Але результат таким способом ніколи не стане перемогою у війні, бо за ним нема ніякої ідеології і відчуття екзистенційності. Доведено історією.
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20.12.2024 14:16 Відповісти
Та от чорт його знає.
Якщо зєля під оцим постійним тиском таки підпише та імплементує "стамбул", то і буде справжня перемога русні.
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20.12.2024 15:12 Відповісти
не бачу якогось "постійного тиску". Може ви маєте на увазі хотєлкі орбана? так це ніякий не тиск. Так... просто маячня політичного мапета.
Те що було у Стамбулі, імплементувати неможливо, навіть при всьому бажанні, бо то просто був ультиматум, надрукований на двох сторінках.
Тому ваші переживання не мають ніяких підстав.
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20.12.2024 15:28 Відповісти
Ну, ЗСУ зараз постійно відступають, регулярно потрапляючи у "котли". Просто якийсь 41-й рік. І це після вдалих операцій зі звільнення Харківщини і Херсона, Півночі.
Так що все можливо. Тим більше, коли при владі фактично кріт д'Єрьмак з його ефективними менеджерами.
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20.12.2024 15:31 Відповісти
добре що відступають. Вважаю розмін у середньому п'яти гектарів на півтори тисячі сумарно дохлих і санітарнорозчленованих кацапів поки що рахунком на нашу користь.
Щодо терміну котел", який останнім часом став дуже популярним у певної частини цивільних, то раджу вам звернутись до професійних військових, щоб вони вам пояснили правильну трактовку цього терміну.
Щодо можливостей неможливого, то як приклад: між привселюдним проханням "владімвладімич, забєрітє мєня хоть за долгі" і "він довбойоб" всього коротка історична мить при одному і тому ж поколінню ураїнських патріотів. А щодо конкретно єрмака і української какістократії взагалі, то можу тільки дати пораду на майбутнє - коли йдете на вибори, то не треба зранку їсти лайно, навіть якщо воно за консистенцією і за кольором схоже на кабачкову ікру.
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20.12.2024 16:27 Відповісти
У русні арифметика інша.
Землі більше вже ніколи не стане, а баби іщо нарожают.
Можна не називати оточення "котлами", але від цього не легше.
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20.12.2024 16:31 Відповісти
просто перестаньте користуватись російською арифметикою. Вже давно пора перейти на українську.
Може для початку спробуйте видалити у себе тєлєграм. Може спробуйте щось інше.
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20.12.2024 16:35 Відповісти
На жаль, вона дає свої результати.
Свого часу русня поклала багато голів для окупації Сходу, і тепер крутить Європою через тамтешній газ.
Тєлєги у мене немає і не було ніколи.
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20.12.2024 16:38 Відповісти
тоді користуйтесь і надалі росіською арифметикою, якщо це для вас психологічно комфортно. У нас же начебто демократія, і кожний має право на своє світосприйняття, як і на свій вибір очільника держави врешті решт.
Щодо Європи, то у вас трохи застаріла інформація. Три країни це далеко не вся Європа, і як ви кажете, "крутить" цими країнами кацапам залишилось одинадцять днів.
Якщо тєлєги не було, то спробуйте тоді щось інше зробить, може і арифметика зміниться.
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20.12.2024 18:41 Відповісти
Може, у мене буде час подумати над цим...
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20.12.2024 18:50 Відповісти
вважайте, що ви щасливі, якщо маєте час над цим думати. Бо у багатьох цього часу давно нема, бо вони взагалі над такими речами не замислювались вчасно.
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20.12.2024 18:54 Відповісти
Час був. Подумав.
На жаль, відповідь може дати лише результат війни. Хто переможе, у того і арифметика правильніша.
Поки що немає доказів, що руснява точно неправильна.
Подивіться зараз на Флайтрадар. Після того, як русня не просто збила чужий цивільний борт, а ще й свідомо намагалась заховати кінці у воду, в прямому сенсі, польоти західних літаків над росією не зупинені.
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28.12.2024 13:49 Відповісти
трохи поясню різницю між арифметиками, з вашого дозволу.
Коли ви будуєте собі сарайчик на своєму обійсті, то послуговуєтесь евклідовою геометрією. Звісно, можно спробувати послуговуватись геометрією росіянина Лобачевського, але тоді у вас вийде не сарайчик, а ********. Так і ваша арифметика - вона має право на життя але перетворює ваше сприйняття реальності на ********.
Відкриваєте Флайтрадар і шукаєте західні компанії. Окрім російських ви точно ще побачите китайські SF Airlines, China Eastern airline, China Southern Airline, AirChina, Hainan Airlines, Shanghai Airlines тощо...
Тому або ви намагаєтесь маніпулювати, або у вас викривлена арифметика, і вам з цим треба щось робить.
Час ще є. Думайте далі.
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28.12.2024 15:47 Відповісти
У мене взагалі сприйняття викривлене, у порівнянні з абсолютною більшістю людей.
Там, де здебільшого бачать одне, бачу дещо інше. Часто-густо не зовсім очевидне.
Вже як є.
Наприклад, дуже зацікавила нещодавня хвиля дрібних підпалів та підривів на росії, виконавцями яких є сама місцева русня.
Якщо це зробили наші, то значить... Дуже багато значить, насправді. Екзистенційно багато. Шкода, подробиць мало. Але так треба.
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28.12.2024 16:37 Відповісти
і що ви побачили зараз на Флайтрадарі? Може у вас і Флайтрадар свій, якійсь викривлений?
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28.12.2024 16:49 Відповісти
Було декілька транзитних рейсів з Європи, один з Лондона.
Європейською частиною.
Тобто ігнорують небезпеку бути збитим під час відбиття чергового нальоту наших дронів, бо то ж треба через турецький повітряний коридор гак робити, це набагато дорожче.
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28.12.2024 16:54 Відповісти
це ваша голослівна заява без назви західної компанії та номера рейса. Вибачате, але я вам не вірю, бо бачу що ви вперто маніпулюєте. Не знаю, які ваші мотивації, мені це взагалі-то не цікаво.
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28.12.2024 19:03 Відповісти
Подивився більш уважно. Тут ви праві, літають лише китайці, узбеки, ефіопи та власне русня.
Але ж європейці сідають у ті китайські літаки, що над європейською частиною росії летять.
Чи там тільки китайці з Лондона до Гонконгу шастають.
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30.12.2024 10:21 Відповісти
так, китайці, в'єтнамці, філіпінці та інші шрі-ланкійці... ще до вторгнення кожний білий європеєць при своєму розумі уникав літати на китайських бортах. А зараз і поготів.
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30.12.2024 10:41 Відповісти
Ну і добре.
Залишилось лише втілити у життя девіз того ролика "нам чужого в нєбє нє надо".
Щоб над скрєпостаном лише СупєрЖуті борозділі, ніяких Боінгів та Ейрбасів.
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30.12.2024 12:51 Відповісти
проект "супєржжот" у них давно *********, бо нема імпортних комплектуючих. У Черносвітова про це докладне відео було на годину.
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30.12.2024 12:57 Відповісти
Та взагалі, раз не дав Бог людині крил, то нєча і лєтать. Бєсовскоє ето дєло, нєчістоє.
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30.12.2024 13:00 Відповісти
вони не дюди. Їм Бог дав копита і роги.
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30.12.2024 13:03 Відповісти
Тоді хай на телегах один одного возять.
А то призвичаїлись до благ цивілізації, тепер і п'ятьма мільйонами на фронт не заманиш, все лише тупе м'ясо з глибинки йде, яке лише на фарш годиться.
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30.12.2024 13:09 Відповісти
У нас мяса немае-у нас Воiни!
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20.12.2024 16:47 Відповісти
Тому що ніким замінити, через ухилянство на цивілцв і млядство в армії.
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20.12.2024 13:53 Відповісти
У русні ж певно всі ідейні, за родіну за прутіна сміливо в бій ідуть.
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20.12.2024 13:58 Відповісти
Ну звичайно винні роботяги яким не хочеться вмирати через дебільних злодіїв при владі. Або за погони падлюк офіцерів що називають їх "м'ясом".
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20.12.2024 14:28 Відповісти
тому не дивно, що війська відступають
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20.12.2024 14:05 Відповісти
Шо 'чому'? Тому, шо тут все сидят и ждут пока Кошовой и депутанги пойдут.
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20.12.2024 15:41 Відповісти
а як тобі подача????
український, мобілізований, з тероборони.........
ні імені, ні прізвища......
зе нагороджував енергетиків..........
фото, імена.....
а тут??? друге речення, все!!!!
батьки, родина, друзі, знайомі, все село чи місто, всі хто знає цього мужного хлопця повинні знати та поважати його та батьків, дружину та дітей!!!
допускаю,
якби це був поліцейський, то булаб вся автобіографія..
а про мобілізованого може й комбат не знає.
бачить відео і запитує
а це хто??????
ось таке відношення у НАС до героїв.
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20.12.2024 15:45 Відповісти
Не модно у нас Батьківщину захищати, досі.
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20.12.2024 15:55 Відповісти
"І один у полі воїн",але чому так,бо повний бардаку війську.
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20.12.2024 13:43 Відповісти
Знайдіть приклад зразкового порядку, хотілось би почути.
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20.12.2024 13:46 Відповісти
що тобі відоме про армію США або Німеччини?
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20.12.2024 14:06 Відповісти
Багато чого, а що, там зразковий порядок?
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20.12.2024 14:23 Відповісти
і тільки одне питання: чому на воїн сидить один в норі? Це такі "укріплення"? Одинока яма на цілу посадку?
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20.12.2024 13:44 Відповісти
Лямов 10 в него впердолили ******.
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20.12.2024 15:29 Відповісти
Теленаблюдашники проспали штурм, прийшлося хлопцям геройствувати, а нагороди і звання отримають герої теленаблюдашники.
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20.12.2024 13:46 Відповісти
Без арти і дронів не відбив би він той штурм. Тушки валяються просто перед норою. Закидали б гранатами та й все. Але насипали артою, а тих, хто лежав дупами догори, добили скидами.
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20.12.2024 13:51 Відповісти
а ти думав над кожною діркою в землі висить по 3 мавіка?
в 22-у на весь мій бат було 2 групи пілотів яка запускала по 1 пташці за раз - аеророзвідка і мінометка.
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20.12.2024 14:08 Відповісти
Дірка в землі як ти дуже ввічливо сказав, то позиція ЗСУ, в якій сидять воїни ЗСУ, за яку відповіда якийсь зомроти і комбат, тоді виника питання а навіщо такі ..... Що вони пройоб..ють штурми, це ж випадковість що цю позицію не зайняли і не вбили воїнів.
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20.12.2024 14:33 Відповісти
"це ж випадковість що цю позицію не зайняли і не вбили воїнів. "

звичайно що випадковість. Я тобі більше скажу, над кожним комбатом і комбригом стоїть якийсь хенераль із ОТУ для якого була намальована мапа "позицій" і кожна така дірка в землі, тобто "позиція" формально знаходиться під контролем цього штабіста. Тому навіть якщо її починають розбирати артою, танками і дронами день за днем або виснажувати штурмами і нема можливості її утримувати а часто нема і сенсу - часто густо там стоять люди все одно тільки тому що десь в штабі висить мапа (чи в кропиві є карта) де ця позиція позначена як наша а комбат з комбригом сцють доповісти хенералю що та дірка в землі там і накуй не потрібна і тому звідти вигідніше відійти.
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23.12.2024 12:05 Відповісти
Розкажи де воював брехун
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23.12.2024 12:06 Відповісти
Героя України дали !?
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20.12.2024 13:48 Відповісти
Титан! Герою слава!
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20.12.2024 13:48 Відповісти
Честь воїну. Але чому він один опинився на позиції? То верховний нові бригади формує а на доукомплектування старих забив?
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20.12.2024 13:59 Відповісти
Воїну респект, молодець!!! Одне запитання командиру, чому він один???
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20.12.2024 14:02 Відповісти
бо ти в Італії
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20.12.2024 14:34 Відповісти
Герой 👍 але чому "самотужки"?
гівнокомандувача треба *******
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20.12.2024 14:03 Відповісти
Шлях самурая! Честь!!!!
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20.12.2024 14:06 Відповісти
Вот таким нужно давать Героя Украины а не тем кто в тылу случайно сбил ракету из ПЗРК
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20.12.2024 14:30 Відповісти
Навіщо так казати, вони просто забули як самоліквідуваться, вот і побігли за методикою
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20.12.2024 14:48 Відповісти
Чому не оприлюднюється ПІБ героя? Щоб знали рідні, діти, земляки!
І де товарищі по службі? Заплатили бабки командиру і вдома сидять?
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20.12.2024 15:03 Відповісти
Все почти здесь возмущаются, почему он один. Так почитайте любые комменты под статьями про мобилизацию . Вы ж сами их и пишете, 'козаки' мамкины.
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20.12.2024 15:48 Відповісти
Так якого хєра ти в штатах забув, давай в Україну, станеш козаком героєм, чи з далля ******* безпечніше.
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20.12.2024 17:49 Відповісти
Сцикло, я свое отвоевал еще в декабре 83 года.
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21.12.2024 00:45 Відповісти
За подвигами одних завжди маячать пройоби інших. А боєць герой звісно.
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20.12.2024 15:52 Відповісти
В НАТівській арміі за такий героїзм вже зняли б командира - тому що любий прояв героїзму - це пройоб командуваня, він всебічно розслідується, видаються рекомендації по недопущенню. До речі, і нагороди теж видаються спеціальною колегією, а не як у нас - самочинно по приїзду на шашлики якесь міроприємство...
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20.12.2024 16:29 Відповісти
ЦЕ як в армii така бойова одиниця називаеться з одного чоловiка?
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20.12.2024 20:46 Відповісти
озвучка в кінці - супер! Я б таку озвучку для прес-конференції ***** б обрав
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20.12.2024 22:36 Відповісти
Та там і зеленскому можна теж саме запитати.
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21.12.2024 16:00 Відповісти
Чьоооооомууууу....мєєєєє...бєєєєєє...
Де ви такі беретесь?
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21.12.2024 11:58 Відповісти
Кинули хлопця побратими - як і військових у новому мішку. Від гниди жодного слова - хоча пора вже стрілятись з табельної зброї - йьоб...ти кришкою фано по свому члену.
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21.12.2024 15:59 Відповісти
браво!
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23.12.2024 02:56 Відповісти
Слава Герою
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23.12.2024 03:31 Відповісти
 
 