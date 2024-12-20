Шість окупантів - "двісті", один - "триста", двоє утекли: український воїн самотужки відбив ворожий штурм. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою, у якому один український воїн протистоїть штурмовій групі щонайменше із дев'яти окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцю вдалося ліквідувати шістьох загарбників та одного поранити.
"Кадри неймовірної мужності та відваги! Український мобілізований боєць тероборони практично самотужки ліквідовує шістьох окупантів у ближньому стрілецькому бою", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+42 Деніс Войцеховський
показати весь коментар20.12.2024 13:42
+24 Andrey Matuzkov
показати весь коментар20.12.2024 13:44
+19 Pol Chopa #550667
показати весь коментар20.12.2024 13:43
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У нас натомість питання: чому він, курва, один?!
Штурмують по всій ЛБЗ, успіхи є на Покровсько-Курахівському та трохи на Куп'янському. Іноді на курвському. Інші ділянки - стоять, хоч там теж штурмують.
Якщо зєля під оцим постійним тиском таки підпише та імплементує "стамбул", то і буде справжня перемога русні.
Те що було у Стамбулі, імплементувати неможливо, навіть при всьому бажанні, бо то просто був ультиматум, надрукований на двох сторінках.
Тому ваші переживання не мають ніяких підстав.
Так що все можливо. Тим більше, коли при владі фактично кріт д'Єрьмак з його ефективними менеджерами.
Щодо терміну котел", який останнім часом став дуже популярним у певної частини цивільних, то раджу вам звернутись до професійних військових, щоб вони вам пояснили правильну трактовку цього терміну.
Щодо можливостей неможливого, то як приклад: між привселюдним проханням "владімвладімич, забєрітє мєня хоть за долгі" і "він довбойоб" всього коротка історична мить при одному і тому ж поколінню ураїнських патріотів. А щодо конкретно єрмака і української какістократії взагалі, то можу тільки дати пораду на майбутнє - коли йдете на вибори, то не треба зранку їсти лайно, навіть якщо воно за консистенцією і за кольором схоже на кабачкову ікру.
Землі більше вже ніколи не стане, а баби іщо нарожают.
Можна не називати оточення "котлами", але від цього не легше.
Може для початку спробуйте видалити у себе тєлєграм. Може спробуйте щось інше.
Свого часу русня поклала багато голів для окупації Сходу, і тепер крутить Європою через тамтешній газ.
Тєлєги у мене немає і не було ніколи.
Щодо Європи, то у вас трохи застаріла інформація. Три країни це далеко не вся Європа, і як ви кажете, "крутить" цими країнами кацапам залишилось одинадцять днів.
Якщо тєлєги не було, то спробуйте тоді щось інше зробить, може і арифметика зміниться.
На жаль, відповідь може дати лише результат війни. Хто переможе, у того і арифметика правильніша.
Поки що немає доказів, що руснява точно неправильна.
Подивіться зараз на Флайтрадар. Після того, як русня не просто збила чужий цивільний борт, а ще й свідомо намагалась заховати кінці у воду, в прямому сенсі, польоти західних літаків над росією не зупинені.
Коли ви будуєте собі сарайчик на своєму обійсті, то послуговуєтесь евклідовою геометрією. Звісно, можно спробувати послуговуватись геометрією росіянина Лобачевського, але тоді у вас вийде не сарайчик, а ********. Так і ваша арифметика - вона має право на життя але перетворює ваше сприйняття реальності на ********.
Відкриваєте Флайтрадар і шукаєте західні компанії. Окрім російських ви точно ще побачите китайські SF Airlines, China Eastern airline, China Southern Airline, AirChina, Hainan Airlines, Shanghai Airlines тощо...
Тому або ви намагаєтесь маніпулювати, або у вас викривлена арифметика, і вам з цим треба щось робить.
Час ще є. Думайте далі.
Там, де здебільшого бачать одне, бачу дещо інше. Часто-густо не зовсім очевидне.
Вже як є.
Наприклад, дуже зацікавила нещодавня хвиля дрібних підпалів та підривів на росії, виконавцями яких є сама місцева русня.
Якщо це зробили наші, то значить... Дуже багато значить, насправді. Екзистенційно багато. Шкода, подробиць мало. Але так треба.
Європейською частиною.
Тобто ігнорують небезпеку бути збитим під час відбиття чергового нальоту наших дронів, бо то ж треба через турецький повітряний коридор гак робити, це набагато дорожче.
Але ж європейці сідають у ті китайські літаки, що над європейською частиною росії летять.
Чи там тільки китайці з Лондона до Гонконгу шастають.
Залишилось лише втілити у життя девіз того ролика "нам чужого в нєбє нє надо".
Щоб над скрєпостаном лише СупєрЖуті борозділі, ніяких Боінгів та Ейрбасів.
А то призвичаїлись до благ цивілізації, тепер і п'ятьма мільйонами на фронт не заманиш, все лише тупе м'ясо з глибинки йде, яке лише на фарш годиться.
український, мобілізований, з тероборони.........
ні імені, ні прізвища......
зе нагороджував енергетиків..........
фото, імена.....
а тут??? друге речення, все!!!!
батьки, родина, друзі, знайомі, все село чи місто, всі хто знає цього мужного хлопця повинні знати та поважати його та батьків, дружину та дітей!!!
допускаю,
якби це був поліцейський, то булаб вся автобіографія..
а про мобілізованого може й комбат не знає.
бачить відео і запитує
а це хто??????
ось таке відношення у НАС до героїв.
в 22-у на весь мій бат було 2 групи пілотів яка запускала по 1 пташці за раз - аеророзвідка і мінометка.
звичайно що випадковість. Я тобі більше скажу, над кожним комбатом і комбригом стоїть якийсь хенераль із ОТУ для якого була намальована мапа "позицій" і кожна така дірка в землі, тобто "позиція" формально знаходиться під контролем цього штабіста. Тому навіть якщо її починають розбирати артою, танками і дронами день за днем або виснажувати штурмами і нема можливості її утримувати а часто нема і сенсу - часто густо там стоять люди все одно тільки тому що десь в штабі висить мапа (чи в кропиві є карта) де ця позиція позначена як наша а комбат з комбригом сцють доповісти хенералю що та дірка в землі там і накуй не потрібна і тому звідти вигідніше відійти.
гівнокомандувача треба *******
І де товарищі по службі? Заплатили бабки командиру і вдома сидять?
шашликиякесь міроприємство...
Де ви такі беретесь?