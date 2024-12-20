Шість окупантів - "двісті", один - "триста", двоє утекли: український воїн самотужки відбив ворожий штурм. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою, у якому один український воїн протистоїть штурмовій групі щонайменше із дев'яти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцю вдалося ліквідувати шістьох загарбників та одного поранити.

"Кадри неймовірної мужності та відваги! Український мобілізований боєць тероборони практично самотужки ліквідовує шістьох окупантів у ближньому стрілецькому бою", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн з гранатомета героїчно намагається знищити ворожий танк, що цілиться у нього впритул. ВIДЕО