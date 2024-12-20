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Україна почала отримувати гроші за рахунок заморожених активів РФ, - Шмигаль

Україна почала отримувати кошти за рахунок заморожених активів РФ

Україна почала отримувати перші кошти за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL. Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України", - йдеться в повідомленні.

Так, 1 млрд доларів буде надано у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7

Ще 1,05 млрд доларів Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії, зазначив Шмигаль.

У середу, 18 грудня, виконавча рада Світового банку повідомила, що вона схвалила фінансування для України в розмірі 2,05 мільярда доларів на програму політики розвитку (DPO).

Читайте: Активи РФ буде заморожено, доки не буде компенсовано заподіяну Україні шкоду, - Європейська рада

Автор: 

Шмигаль Денис (4572) заморожені активи (561)


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А кишені в вас витримають?
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20.12.2024 13:43 Відповісти
Витримають. Вони і ВВП США витримали б, ще місце лишилось.
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20.12.2024 13:49 Відповісти
Яке щастя . Тепер можна купити більше зброї . Але ж тоді не вистачить на мільйонні зарплати , премії та пенсії .
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20.12.2024 13:46 Відповісти
Торби вже приготували для розкрадання?
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20.12.2024 13:50 Відповісти
Дуже пАтужно сказав. Але чому гроші не доходять до БРИГАД ? Чому бригади молять про допомогу в українців ? А гроші лежать доти, поки черговий шевченко не прийде їх вкрасти. Чому МО не має списку тих потреб ЗСУ, які негайно треба закрити ? Чому **** умерівська звалив все на ДОНАТИ, які збирають люди впродовж терміну, який критичний для фронту ? ЗСУ має отримати все на кілька місяців наперед !!! Тоді це правильна робота уряду. Все інше - це гірше зради. Це УМИСНЕ вбивство наших синів та дочок на передовій !!! Який ще план вам, шмаркалям, ще потрібен ?
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20.12.2024 13:52 Відповісти
Бюджет 2016 = 684,5 млрд грн.
Бюджет 2021 = 1 300 млрд грн.
Бюджет 2024 = 3 400 млрд грн. На безпеку та оборону десь 1 700 млрд грн. Шмигаль куди (*****) йде ще 1 700 млрд грн якщо у 2021 на все загалом вистачило 1 300 млрд грн?!
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20.12.2024 13:52 Відповісти
Зараз чергову хню вигадають, типа кешбеку. Щоб і бабла зрубити і економіку добити..
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20.12.2024 13:52 Відповісти
Украина начала получать деньги в кредит, которые не известно кто и когда отдаст и отдаст ли вообще
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20.12.2024 14:23 Відповісти
 
 