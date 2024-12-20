Україна почала отримувати гроші за рахунок заморожених активів РФ, - Шмигаль

Україна почала отримувати перші кошти за рахунок заморожених активів РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL. Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України", - йдеться в повідомленні.

Так, 1 млрд доларів буде надано у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF за рахунок внеску США в межах ініціативи G7

Ще 1,05 млрд доларів Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії, зазначив Шмигаль.

У середу, 18 грудня, виконавча рада Світового банку повідомила, що вона схвалила фінансування для України в розмірі 2,05 мільярда доларів на програму політики розвитку (DPO).

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