США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на $1,2 млрд, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями має намір оголосити фінальний пакет допомоги Україні у межах Ініціативи сприянні безпеці (USAI), щоб використати решту коштів, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, пакет включатиме засоби ППО та артилерійські снаряди, але точний вміст ще обговорюється. Вартість його становитиме близько 1,2 мільярда доларів.

Згідно з програмою USAI, військове обладнання закуповується в оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, і це означає, що його доставка на поле бою може зайняти місяці.

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки новообраний президент Дональд Трамп публічно поставив під сумнів продовження військової допомоги і пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про військову допомогу Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Пакет міститиме катери та безпілотники для ВМС, а також засоби ППО, РЕБ і запчастини.

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