УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11387 відвідувачів онлайн
Новини
2 731 37

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на $1,2 млрд, - Reuters

Допомога від США

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями має намір оголосити фінальний пакет допомоги Україні у межах Ініціативи сприянні безпеці (USAI), щоб використати решту коштів, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, пакет включатиме засоби ППО та артилерійські снаряди, але точний вміст ще обговорюється. Вартість його становитиме близько 1,2 мільярда доларів.

Згідно з програмою USAI, військове обладнання закуповується в оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, і це означає, що його доставка на поле бою може зайняти місяці.

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки новообраний президент Дональд Трамп публічно поставив під сумнів продовження військової допомоги і пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про військову допомогу Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Пакет міститиме катери та безпілотники для ВМС, а також засоби ППО, РЕБ і запчастини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена може не встигнути використати всі $5,6 млрд для допомогти Україні, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2888) допомога (8343) США (22799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
"військове обладнання закуповується в оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, і це означає, що його доставка на поле бою може зайняти місяці. "

А навпаки, американські склади не можуть почекати місяці, чи США з кимось воює?
показати весь коментар
20.12.2024 13:54
+5
А що він не так сказав, чі ти за кацапню переживаєшь, що їх американська зброя більше обнулить.
показати весь коментар
20.12.2024 14:00
+3
Дайте 20 Ф-16 Блок 70, з дальнвми ракетами щоб, Кабоскиди збивати, що ви соплі жуєте 3. рік
показати весь коментар
20.12.2024 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"військове обладнання закуповується в оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, і це означає, що його доставка на поле бою може зайняти місяці. "

А навпаки, американські склади не можуть почекати місяці, чи США з кимось воює?
показати весь коментар
20.12.2024 13:54 Відповісти
Бачу, ви гарний експерт по чужим складам. Майже такий гарний як і по шашликам з асфальтом.
показати весь коментар
20.12.2024 13:57 Відповісти
А що він не так сказав, чі ти за кацапню переживаєшь, що їх американська зброя більше обнулить.
показати весь коментар
20.12.2024 14:00 Відповісти
Переживаю, що люди неадекватні.
Спочатку зелень затягнули у владу, частина з яких прокацаплена.
Тепер не розуміють де подякувати, а де обісрати.
показати весь коментар
20.12.2024 14:02 Відповісти
Я за цього не голосував, скільки в США, Ф-16 блок 70? І що в них немає можливості передати, а чого вони цього не роблять?
показати весь коментар
20.12.2024 14:06 Відповісти
Так Mod Dom - це зебіл, і скоріш за все, голосував (але точно - галасував) за ЕрЗе.
І, до речі, він одночасно - трампіст, до відома.
показати весь коментар
20.12.2024 14:37 Відповісти
До Верховної Ради України надійшла пропозиція - визнать 21 квітня, день виборів 2019-го року, «пам»ятним днем» - «Днем довбойоба»….
показати весь коментар
21.12.2024 06:18 Відповісти
Зазвичай неадекватні люди на форумі накидаються на інших з незрозумілими вимогами та звинуваченнями.
Що там "обісрано"? Програма USAI - це довготермінова програма, і про це написано й в статті.
показати весь коментар
20.12.2024 14:11 Відповісти
Що тут важко зрозуміти?!?
Досить вже поносити того Байдена.
За рахунок нього Україна тримається як у військовому так і у фінансовому плані.
Майте хоч трохи вдячності.
Він міг би і не виділяти цю допомогу, але ж виділив, але вам все не так.
показати весь коментар
20.12.2024 14:20 Відповісти
Те що я написав досить не важко зрозуміти, вчитель з вдячності.
Я вам нічим не маю завдячувати, заспокойтеся.
показати весь коментар
20.12.2024 14:24 Відповісти
Байдену подякуйте
показати весь коментар
20.12.2024 14:26 Відповісти
Байден не бабка на базарі яку дякувати або не дякувати він президент США, які поручілися за територільну цілістність України, і за його і демократів в цілому ( Обама то то в вообщє дно) сопліжуйства ми маємо те що маємо, його допомога я вважаю повинна бути сильнішою, а не як би не здох.
показати весь коментар
20.12.2024 14:49 Відповісти
Ти такий вимогливий...
Піди у куйла повимагай. Воно теж поручилося.
Я бачу, що ти трампіст.
Спитаємо тебе за допомогу від трампа через півроку.
показати весь коментар
20.12.2024 15:17 Відповісти
Ніхто не знає що буде завтра, а ти кажеш за пів року). Маск АдГ підримує це взагалі дно.
показати весь коментар
20.12.2024 15:29 Відповісти
Як колись, про таких, сказав Порошенко, "Їм хоч "тризуба" на Кремлі постав - все одно скажуть, що "КРИВО"...".
показати весь коментар
21.12.2024 06:20 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2024 14:36 Відповісти
Цей абсурд вже задовбав.
показати весь коментар
20.12.2024 13:57 Відповісти
Не бачу у вашому коменті "Дякую!".
Мабуть, випадково забули.
показати весь коментар
20.12.2024 13:58 Відповісти
А за що дякувати? За те, що оголошують про допомогу, про великі суми, а на ділі рівно нічого = хлопці на нулі гинуть без зброї! Весь цей цирк Байдена вже задовбав! І тільки не треба відповідати тим, що Трамп взагалі нічого не дасть! Гірше, ніж за Байдена точно не буде!!!
показати весь коментар
20.12.2024 14:07 Відповісти
Як за що?!?
Це ти насправді?!?
Це якась катастрофа....
показати весь коментар
20.12.2024 14:09 Відповісти
якщо Трамп припинить допомогу, то точно буде гірше... але тобі тут тільки аби Байдена обісрати.
показати весь коментар
20.12.2024 14:43 Відповісти
Трамп не припинить допомогу, я тобі вже тисячу разів пояснював чому
показати весь коментар
20.12.2024 16:01 Відповісти
та не треба стверджувати так. цього точно ніхто не знає. а от передумови думати протилежне - є.
показати весь коментар
20.12.2024 16:13 Відповісти
а якщо припинть, ви зникнете з цього сайту і ми вам це навіть не зможемо пригадати
показати весь коментар
20.12.2024 17:16 Відповісти
Трамп планує надавати військову допомогу Україні - FT | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
20.12.2024 23:26 Відповісти
Ні, бо свій стратегічний запас жодна країна не віддасть - це божевілля.
показати весь коментар
20.12.2024 14:52 Відповісти
Дайте 20 Ф-16 Блок 70, з дальнвми ракетами щоб, Кабоскиди збивати, що ви соплі жуєте 3. рік
показати весь коментар
20.12.2024 13:58 Відповісти
Скоро буде покращення з соплями.
Трамп прийде, почне соплі відразу глотати без жування.
показати весь коментар
20.12.2024 14:00 Відповісти
А ти я дивлюся аж радий таким момєнтам, аж діждатися не можешь.
показати весь коментар
20.12.2024 14:03 Відповісти
Де ти бачиш радість?
показати весь коментар
20.12.2024 14:05 Відповісти
В твому написаному коменті
показати весь коментар
20.12.2024 14:08 Відповісти
Я не дивуюсь, що у тебе проблеми з баченням.
Спочатку ти вибрав зелених, тепер обсираєш байдена за рахунок якого Україна ще досі дива та тримається. Нічого гарного від твого бачення чекати не варто.
показати весь коментар
20.12.2024 14:12 Відповісти
Взагалі ти повинен був побачити свою не зовсім розумність.
показати весь коментар
20.12.2024 14:06 Відповісти
а допомагати без оголошень ніяк не виходить?

піарники, срані...
показати весь коментар
20.12.2024 14:26 Відповісти
Оскільки адміністрація Байдена покидає БД - то інакше не виходить.
показати весь коментар
20.12.2024 14:39 Відповісти
Знов USAI? Тобто отримаємо щось конкретне через кілька років у найкращому випадку. А раніше ці гроші американським виробниками дати не можна було?
показати весь коментар
20.12.2024 14:58 Відповісти
Остання допомога від демів. Далі - вже Трамп буде вирішувати.
показати весь коментар
20.12.2024 15:41 Відповісти
 
 