США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на $1,2 млрд, - Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями має намір оголосити фінальний пакет допомоги Україні у межах Ініціативи сприянні безпеці (USAI), щоб використати решту коштів, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.
За словами співрозмовників видання, пакет включатиме засоби ППО та артилерійські снаряди, але точний вміст ще обговорюється. Вартість його становитиме близько 1,2 мільярда доларів.
Згідно з програмою USAI, військове обладнання закуповується в оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, і це означає, що його доставка на поле бою може зайняти місяці.
Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки новообраний президент Дональд Трамп публічно поставив під сумнів продовження військової допомоги і пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду 20 січня.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про військову допомогу Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Пакет міститиме катери та безпілотники для ВМС, а також засоби ППО, РЕБ і запчастини.
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А навпаки, американські склади не можуть почекати місяці, чи США з кимось воює?
Спочатку зелень затягнули у владу, частина з яких прокацаплена.
Тепер не розуміють де подякувати, а де обісрати.
І, до речі, він одночасно - трампіст, до відома.
Що там "обісрано"? Програма USAI - це довготермінова програма, і про це написано й в статті.
Досить вже поносити того Байдена.
За рахунок нього Україна тримається як у військовому так і у фінансовому плані.
Майте хоч трохи вдячності.
Він міг би і не виділяти цю допомогу, але ж виділив, але вам все не так.
Я вам нічим не маю завдячувати, заспокойтеся.
Піди у куйла повимагай. Воно теж поручилося.
Я бачу, що ти трампіст.
Спитаємо тебе за допомогу від трампа через півроку.
Мабуть, випадково забули.
Це ти насправді?!?
Це якась катастрофа....
Трамп прийде, почне соплі відразу глотати без жування.
Спочатку ти вибрав зелених, тепер обсираєш байдена за рахунок якого Україна ще досі дива та тримається. Нічого гарного від твого бачення чекати не варто.
піарники, срані...