Законопроєкт про демобілізацію готовий, але його реалізація наразі неможлива, - Міноборони
Проєкт закону про демобілізацію розроблено та підготовлено для передачі до Верховної Ради.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини".
За його словами, проведення демобілізації наразі неможливе через відсутність достатніх резервів для заміни військових, які перебувають на фронті.
"Поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, бо це приведе до втрати держави", - наголосив Гаврилюк.
Що передувало?
Раніше члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляли, що уряд отримав доручення розробити законопроєкт, який визначить порядок та умови звільнення військовослужбовців зі служби. Утім, через непередбачувані терміни активної фази війни важко сказати, коли цей документ буде ухвалено.
Народні депутати наголошують на важливості ротації для військових, які кілька років перебувають на фронті. Водночас у Міноборони підкреслюють, що розробка резервів є ключовою умовою для початку демобілізації.
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Війна не закінчиться доки не закінчаться солдати.
Десь так виходить.
кOсарь!!!
Йди мужньо проти системи!
Й до тебе в дім,
У засраних лаптях,
Смердючим чортом,
Завалиться п'янюче
Свинобидло.
І виїбе усю твою сім'ю.
А потім і тебе. Й усіх заріже.
Тупим, ножом,
Без жалості і злості.
А просто так,
Бо, може... Ти ж дозволив.
Або ж,
збери в кулак всі свої страхи,
І соплі підбери, згадай,
шо носиш не просто так і бороду і яйця.
Та йди спитай, як можеш ти, всім нам допомогти здолати лихо.
А краще не питай, а рухай, учись стріляти, рятувать життя.
Два рази не помреш.
Давай.
Ти тільки раз на цій землі живеш.
Заради чого, сам собі подумай.
Як пригадають рідні, і сім'я? Берись до зброї,
час дарма не гай !!!
- ми дамо тобі зброю, щоб ти захистив нас та ніш статки;
- ми забороняємо тобі мати зброю для самозахисту, а також для захисту своєї родини.
Поки держава не змінить свого ставлення до громадян, ніхто не змусить мене захищати державу. Це те ж саме що захищати свого рабовласника, бо прийде інший рабовласник
1. Усі нормальні люди мобілізувалися (хто в ЗСУ, хто в добробати, хто в ТрО ДФТГ) ще у лютому 22-го.
Нормальні. А не такі інфузорії як ти.
2. Зайди в любий зброярський магазин. Не мати особистої легальної вогнепальної зброї - все одно як не мати мобільного телефону. Ти з Місяця звалилося, опудало? З якого паралельного всесвіту?
Від 12-го калібру до .50BMG. Все що хочеш.
з якого окопу пишеш?
п.с. Это нога у того у кого надо, нога
і демагогію зі свого писка пропитого і прокуреного висираєш!
Не соромно тобі, гавкаюча псіна?
все вірно, довбанутий на всю голову недоумок?
в тебе мізки де - в задниці? я не можу без образ до таких недоумків вже звертатися!
бо де у тебе логіка, в демагога, в загалі? ти її просто ... згвалтував!
Із своєю зброєю!
Бо кум, 1967 р.н., у березні 2022 добровольцем пішов, за 2,5 роки один раз був у відпустці 10 днів. Вже на грані морального виснаження.
Але в МО генії сидять, ІQ зашкалює, потужні манагери...
А взагалі, я думаю як тільки винищать всіх тих "патріотичних дурачків" які пішли в 22-му, то от тоді і проведуть і мобілізацію, і демобілізацію. Або хочаб довести всих їх до СЗЧ щоб можна було законно заклеймити і посадити в тюрму. ТОй хто три роки відвоював - двєнашка. А ухилянти - нормальні чуваки, їм шана і почьот!
Для чого це все понятно? Зараз зроблять перемир'я, і шоб коли русня через кілька років поновить бойові діі не дай Бог не було черг у військомати як у 22-му. А то знову не дадуть здати країну.
Які обілетили міліони ухилянтів для виїзду за кордон, а тепер нема ким міняти , а менти , а чиновники, тцк і всяка наволоч з грошами куда поділась ?