Законопроєкт про демобілізацію готовий, але його реалізація наразі неможлива, - Міноборони

Проєкт закону про демобілізацію розроблено та підготовлено для передачі до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини".

За його словами, проведення демобілізації наразі неможливе через відсутність достатніх резервів для заміни військових, які перебувають на фронті.

"Поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, бо це приведе до втрати держави", - наголосив Гаврилюк.

Що передувало?

Раніше члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляли, що уряд отримав доручення розробити законопроєкт, який визначить порядок та умови звільнення військовослужбовців зі служби. Утім, через непередбачувані терміни активної фази війни важко сказати, коли цей документ буде ухвалено.

Народні депутати наголошують на важливості ротації для військових, які кілька років перебувають на фронті. Водночас у Міноборони підкреслюють, що розробка резервів є ключовою умовою для початку демобілізації.

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