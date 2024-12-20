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Законопроєкт про демобілізацію готовий, але його реалізація наразі неможлива, - Міноборони

Міноборони: Законопроєкт про демобілізацію готовий, але його реалізація наразі неможлива

Проєкт закону про демобілізацію розроблено та підготовлено для передачі до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини".

За його словами, проведення демобілізації наразі неможливе через відсутність достатніх резервів для заміни військових, які перебувають на фронті.

"Поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, бо це приведе до втрати держави", - наголосив Гаврилюк.

Що передувало?

Раніше члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляли, що уряд отримав доручення розробити законопроєкт, який визначить порядок та умови звільнення військовослужбовців зі служби. Утім, через непередбачувані терміни активної фази війни важко сказати, коли цей документ буде ухвалено.

Народні депутати наголошують на важливості ротації для військових, які кілька років перебувають на фронті. Водночас у Міноборони підкреслюють, що розробка резервів є ключовою умовою для початку демобілізації.

Читайте також: Міноборони має до 18 грудня напрацювати законопроєкт про демобілізацію військових, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

законопроєкт (3591) Міноборони (7361) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+24
Так, не пощастило нам із народом. Є нормальні - це депутати, чиновники, поліцейські, митники, прокурори, кримінал, судді, військові та поліцейські пенсіонери по 45 років, але й за законом на передову не можна. Як би вони цього не хотіли.
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20.12.2024 14:23
+19
"У меня посылка для вашего мальчика, только я её вам не отдам, потому что у вас докУментов нет".
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20.12.2024 14:09
+17
Держава вже втрачена, шляхом перетворення на клоунський ГУЛАГ, злочинним режимом зелі/ермака. Немає вже що втрачати.
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20.12.2024 14:17
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чи ти просто роджений таким чи то так виховали - не можу зрозуміти демагога!
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26.12.2024 20:20 Відповісти
Фамілія Волк, а по суті теля тупориле...
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26.12.2024 20:44 Відповісти
лікуйся, бидло...
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27.12.2024 12:17 Відповісти
це все на що ти здатне - взяти і образити і обізвати? це ти - УКРАЇНЕЦЬ?
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27.12.2024 12:24 Відповісти
зеля здохне.єрмак на бутилку сяде..країна буде..а тобі до Тиси при любих розкладах..
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07.01.2025 20:10 Відповісти
Ага, а десять бригад сидять в тилу.. БРЕХУНИ, ла-ла-ла
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20.12.2024 14:18 Відповісти
Дивно, а Головнокомандувач каже, що людей повно до такої міри, що навіть молодь не потрібно призивати
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20.12.2024 14:20 Відповісти
іди почни жінок призивати... чи слабо? я серйозно! рівноправья ж на дворі!
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26.12.2024 20:22 Відповісти
Блазень провалив все: підготовку до великого вторгнення, мобілізаційні заходи в державі, фортифікації, дипломатію. Тобто - всі свої функції. І як "гарант дотримання" Конституції - він головний її порушник.
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20.12.2024 14:21 Відповісти
НЕ розголошуйте державну таємницю......
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20.12.2024 14:35 Відповісти
Що ж то за закон такий що "його реалізація на разі неможлива"? То нафіга такий закон? Сіяння у вічі продовжується
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20.12.2024 14:22 Відповісти
Два три роки на вітрах,спеках ,морозах де зможуть тимчасово відпочити в ямці 1,5на 1,5-4 військовослужбовців ЗСУ при тому що в тилу охренівші морди вишукують куди поїхати відпочити з сімєю,а в цього ,живого чи загиблого військовослужбовця ЗСУ ,що немає сімЇ ,усе є тільки в нього небуло і не буде коштів ,щоби відпетляти і тим паче вони- бідний прошарок населення України і є істинними патріотами України споконвіків,на відміну від цього "офігівшого бидла" -для чого демобілізація,це для них кінець,ось тому такі закони і видає "зе ******* ВР"
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20.12.2024 14:23 Відповісти
Еще раз! Вы не поверите но еще остались и такие которые с 2014 года! Воюют! Правда с перерывами ( тогда ещё били контракти и их дотримувались) Но в 2022 году их позвали, они откликнулись! А теперь посчитайте! Прокурор себе за такой срок службы пенсию и инвалидность! А вы дальше горбатьтесь1 И не слова против! бо це непокора!
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20.12.2024 14:40 Відповісти
"що в тилу охренівші морди вишукують куди поїхати відпочити з сімєю" йце ти про кого, поділювач на чорне та біле?
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26.12.2024 20:23 Відповісти
Ти шо кацап з будуна іди похмелись
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27.12.2024 05:31 Відповісти
ти кацапа в дзеркалі спостерігати можеш, наркоман!
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27.12.2024 12:16 Відповісти
Це кацапе в тебе напевно викладено "чисто па украински"- Андрей Волк bf1eb4e9 реєстрація: 05.12.2024 ,іди проспися...
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27.12.2024 12:52 Відповісти
та хто вас, інтелектуально недорозвинених - на світ цей виробляє десь в інкубаторі...
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01.01.2025 16:13 Відповісти
Що кацапе знову тебе "ковбасить з будуна" кидай вживати,дойдеш
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01.01.2025 18:51 Відповісти
ти перепив любимої боярки, вороженько..
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01.01.2025 20:30 Відповісти
З таким же успіхом можна розробити закон "Про депортацію корупціонерів на Марс", але "його реалізація наразі неможлива" 🤡
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20.12.2024 14:28 Відповісти
"Про депортацію корупціонерів на Марс в Лондон або Монако чи Відень...."
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20.12.2024 14:37 Відповісти
Про депортацію корупціонерів в Лондон або Монако чи Відень - такий закон є і він дуже добре працює
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20.12.2024 14:53 Відповісти
бо реалізація такого цілком можлива)). то в нас закони під факти підлаштовують, а не навпаки)
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20.12.2024 15:31 Відповісти
так про що мова?
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20.12.2024 14:29 Відповісти
Як завжди, ні про що...
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20.12.2024 18:48 Відповісти
Солдати мають воювати доки не закінчиться війна.
Війна не закінчиться доки не закінчаться солдати.
Десь так виходить.
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20.12.2024 14:30 Відповісти
Все вірно. А солдати - це лохи-невдахи (багато з них тупо обдурені) яких суспільство призначило для того щоб ті берегли їх комфорт доки решта буде насолоджуватися.
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21.12.2024 18:57 Відповісти
Демобілізація неможлива-ну так, Зелені все зробили для того, щоб дискредитувати ЗСУ, "бусифікація", побиття, катування у 211 бригаді, викрадення, смерть в приміщенні ТЦК, це не ІПСО, це наша РЕАЛЬНІСТЬ, потім не питайте чого "бажаючих" і "мотивованих" як на початку війни немає
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20.12.2024 14:32 Відповісти
Що значить "знайде причину", це наша ДІЙСНІСТЬ від якої не відвернутись, чи давайте все будемо робити як казав головний герой роману Орвелла-Війна - це мир Свобода - це рабство Незнання - сила ?
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20.12.2024 14:51 Відповісти
Ухилянт - звучить не дуже.
кOсарь!!!
Йди мужньо проти системи!
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20.12.2024 14:35 Відповісти
Коли уб'ють всіх нас,

Й до тебе в дім,

У засраних лаптях,

Смердючим чортом,

Завалиться п'янюче

Свинобидло.

І виїбе усю твою сім'ю.

А потім і тебе. Й усіх заріже.

Тупим, ножом,

Без жалості і злості.

А просто так,

Бо, може... Ти ж дозволив.

Або ж,

збери в кулак всі свої страхи,

І соплі підбери, згадай,

шо носиш не просто так і бороду і яйця.

Та йди спитай, як можеш ти, всім нам допомогти здолати лихо.

А краще не питай, а рухай, учись стріляти, рятувать життя.

Два рази не помреш.

Давай.

Ти тільки раз на цій землі живеш.

Заради чого, сам собі подумай.

Як пригадають рідні, і сім'я? Берись до зброї,

час дарма не гай !!!
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20.12.2024 14:38 Відповісти
Всі так переживають за те що прийдуть буряти, але прийняти закон про право громадян володіти вогнепальною зброєю для самозахисту, ніхто не хоче. Справжня позиція держави - наступна:
- ми дамо тобі зброю, щоб ти захистив нас та ніш статки;
- ми забороняємо тобі мати зброю для самозахисту, а також для захисту своєї родини.
Поки держава не змінить свого ставлення до громадян, ніхто не змусить мене захищати державу. Це те ж саме що захищати свого рабовласника, бо прийде інший рабовласник
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20.12.2024 15:19 Відповісти
Шо ти несеш, чучело?
1. Усі нормальні люди мобілізувалися (хто в ЗСУ, хто в добробати, хто в ТрО ДФТГ) ще у лютому 22-го.
Нормальні. А не такі інфузорії як ти.
2. Зайди в любий зброярський магазин. Не мати особистої легальної вогнепальної зброї - все одно як не мати мобільного телефону. Ти з Місяця звалилося, опудало? З якого паралельного всесвіту?
Від 12-го калібру до .50BMG. Все що хочеш.
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20.12.2024 15:42 Відповісти
якщо кордони відкрити то кого вбьють буряти? Чи як раз для того що б буряти вбили твоій хозяїн ставорив концтабір з якого люди тікають як тільки можуть?
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20.12.2024 16:16 Відповісти
То всі повинні втекти?
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20.12.2024 18:51 Відповісти
Ніхто тобі нічого не повинен. Сплачуєш податки - питай в того, хто за твої податки живе.
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21.12.2024 03:28 Відповісти
А якщо я не хочу жити на податки? Я хочу жити нормально, і заробляти собі сам. Але скотська країна не дає. Каже або тут або в тюрмі, але жити ти будеш на подачки держави. І бесправним рабом будеш в буть якому разі. Хіба що в армії тобою будуть пишатися, а в тюрмі - ні. А, і на могилі будуть пишатися. І якщо ти станеш інвалідом. Але це неточно.
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21.12.2024 19:03 Відповісти
Якщо ти станеш інвалідом, то всім буде пох на тебе. Особисто "державі".
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23.12.2024 10:37 Відповісти
Слухайте я розумію що ви живете як надо, а не як хочете особисто ви. Але не всі так живуть. Уявіть собі що є люди котрі живуть так як хочуть, а не так як комусь там надо. Якщо чоловік хоче, івн має право виїхати. Так працює свобода.
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23.12.2024 10:35 Відповісти
Є закон, його треба виконувати, так створюється і працює державність. Якщо ви не звʼязуєте себе з цією державою, то треба було виїзжати раніше, реніш вас все влаштовувало а тепер ні, то чекайте закінчення військового стану. Цікаво, а з якою державою в світі ви себе повʼязуєте, чи ви з тих хто завжди шукає де тепліше?
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23.12.2024 13:08 Відповісти
Є закон, його треба виконувати. Демагог? Й нащо лозунги тут твої? Як його виконують наприклад коли ТЦК тягнуть людину під примусом й їм нічого нема за це? Це яким законм розкажи? Й яким то законом прострочений ********** займає крісло президента, хоча по Конституції він не має займати посаду більше 5 років? В Конституції нема ніяких виключень. Написано 5 років, а далі все. То виходить не працюють твої "закони".
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23.12.2024 16:07 Відповісти
Закон повинні виконувати люди, якщо не виконують, то твориться беззаконня, тому і війна в державі, і ті що творили беззаконня, перші намагаються з країни втекти. Ви думаєте ви потрібні в інших країнах , там де люди створили розвинені суспільства, так ні, ви і там сміття…
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23.12.2024 16:48 Відповісти
Там люди живуть дещо за іншими принципами ніж в нас та в рф. Там приймуть та дадут прихисток. Цього не зрозуміти ні поцріотам ні совкам, що по суті одне ж й те саме.
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24.12.2024 14:29 Відповісти
У людини завжди є два варіанта, збудувати свій світ, чи жити в світі збудованом іншими. Тому і люди поділені на дві категорії. Перші це творці, вони створюють і рухають життя, а другі це приспособленці, вічні ведомі. Оціх других добре видно скрізь, вони і попав на зіхід ведуть себе як совкове бидло, використовують чужі блага, і при цьому ще й встигають все загидити і любити хутіна...
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24.12.2024 14:41 Відповісти
Ми всі живимо у побудованому кимось світі.
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25.12.2024 17:18 Відповісти
Захід проливав кров сторіччями, що б жити в своєму теперішньому світі, а хтось хоче до нього приліпитись на дурняк, обікравши землю де народились.
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25.12.2024 17:25 Відповісти
Ого! А що в тебе є докази, що той хто ємігрував той обікрав землю де народився? Ти хто взагалі таке що б розвішувати ярлики та звинувачувати людей? Прокурор? Суддя? Зара не 17 сторіччя. Люди куди хочуть їдуть, та де хочуть там й живуть.
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26.12.2024 11:54 Відповісти
Да знаю, не верещи, риба шукає де глибше, а людина де тепліше, ти не перший такий...
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26.12.2024 14:13 Відповісти
ну. і ЯКІ ,власне ,в тебе претензції ,і на якій підставі, а?
з якого окопу пишеш?
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26.12.2024 20:28 Відповісти
З того що треба окопу, де тебе обясцяного нема, і ніколи не буде.
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26.12.2024 20:43 Відповісти
з якого, конкретно, балабол?

п.с. Это нога у того у кого надо, нога
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27.12.2024 12:25 Відповісти
закони? що таке "закон"? завтра напишуть що ти должен стрибати щоранку, тапочки в зубах носити, і тцкашнику відбашляти по 1000 гривень щодня - і в Законі пропишуть - то будеш робити, законнику недолугий?
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26.12.2024 20:26 Відповісти
Дурне ти теля, тобі хочаб про десять заповідей щось знайоме? Тиж дегенеративне, люди 2000 років тому були розумніши, якою диркою вас народжують...
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26.12.2024 20:42 Відповісти
ти тут ходиш і тільки людей прорбуєш образити, кінчений бовдур та бидло!
і демагогію зі свого писка пропитого і прокуреного висираєш!
Не соромно тобі, гавкаюча псіна?
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27.12.2024 12:23 Відповісти
Описав буквально кожного тецекіста, який в свята ходить святити ковбасу, а не в свята - задуває газом автомобілі, викрадає і катує цивільних в підвалах.
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21.12.2024 03:26 Відповісти
пішов ти...
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21.12.2024 22:25 Відповісти
тобто коли це зробить ТЦК! - і пошле тебе туди ДО НИХ - які так роблять - ну то взагалі навіть ен другоє - це третьє!
все вірно, довбанутий на всю голову недоумок?
в тебе мізки де - в задниці? я не можу без образ до таких недоумків вже звертатися!

бо де у тебе логіка, в демагога, в загалі? ти її просто ... згвалтував!
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26.12.2024 20:25 Відповісти
Нет резервов? В тылу около миллиона "служат", ещё ментов 300к
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20.12.2024 14:38 Відповісти
Це класика ставлення зелених мародерів до законності. Якщо закон нас не влаштовує - ми його виконувати і не будемо. І все - піди знайди на них управу. Повна зневага до Конституції, до Законів України, до законності і справедливості взагалі - справжнє обличчя зелених ворюг і зрадників. Зеленський з Єрмачком і уся зелена шайка перевершила Франко, який казав, що друзям усе - ворогам закони. У виконанні цих паскудних клоунів Зеленського це звучить так: друзям все - іншим безпредел і беззаконня.
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20.12.2024 15:08 Відповісти
Хто заважає прийняти закон, в перехідних положеннях додати, що кількість демобілізованих під час дії військового стану не має перевищувати 5000 військових на місяць; демобілізація першої хвилі - військові з ЛБЗ які мають умовно від 30% часу служби проведених на виконанні бойових задач. Цифри умовні, але механізм є, і реалізація також можлива, але якщо Міноборони дійсно хоче вирішити питання.
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20.12.2024 15:14 Відповісти
Це точно буде не вихід. Потрібні конкретні вимоги. Інакше щоб попасти в цю обмежену групу такі ціни будуть дерти. Як зараз за комісування
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20.12.2024 16:11 Відповісти
Тому вони задувають автомобілі газом і стрибають ногами на обличчях цивільних. Бо збираються по 5000 людей відпускати на дембель, точно
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21.12.2024 03:19 Відповісти
бо мажори не хочуть в окопи, їм приємніше патріотично заробляти на війні
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20.12.2024 15:14 Відповісти
Незрозуміло чому Міністерство Оборони має більшу вагу, ніж Верховна Рада яка розробила закон по їх вимогам. Тобто, на даний час всі в країні заручники інтересів Силового Блоку. Відбувся переворот, за допомогою військових? Щось пропустив...
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20.12.2024 15:14 Відповісти
Всі на ХунтаМайдан 2025!
Із своєю зброєю!
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20.12.2024 15:49 Відповісти
ти ще запитай - чому це КабМін випускає "постанови" як ЗАКОНИ! а ОП керує Країною! а не Законодавство і, Конституція чому на Паузі?
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20.12.2024 16:22 Відповісти
Перевороту нема, а військова диктатура - є
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21.12.2024 03:18 Відповісти
військової диктатури -= немає! є диктатура смарагдового протермінованого світлофора!
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26.12.2024 20:29 Відповісти
А давайте буде неможливим реалізація закону про антиконституційну мобілізацію, неможливим Закон про підвищення податків, про підвищення комунальніх посслуг, тарифів за світло та за газ????????????
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20.12.2024 15:23 Відповісти
Нє, ну тут питань нема: немає чітких нормативів по демобілізації - немає мобілізації.
Бо кум, 1967 р.н., у березні 2022 добровольцем пішов, за 2,5 роки один раз був у відпустці 10 днів. Вже на грані морального виснаження.
Але в МО генії сидять, ІQ зашкалює, потужні манагери...
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20.12.2024 15:37 Відповісти
вони бояться повернення воїнів з війни
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20.12.2024 22:41 Відповісти
Козлить нельзя помиловать
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21.12.2024 01:15 Відповісти
Ну, з демобілізацією така ж сама історія, як з підвищенням податків для багатіїв - воно це все відбудеться... але після війни.
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21.12.2024 01:27 Відповісти
Не вистачає тобі, ****, резерву? Так піди і посиди в резерві, падло
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21.12.2024 03:16 Відповісти
А чому неможливе? Тому що живемо в "справедливій" країні. Воюй дурачек, получиш значьок! (С) Країна уродів. (((
А взагалі, я думаю як тільки винищать всіх тих "патріотичних дурачків" які пішли в 22-му, то от тоді і проведуть і мобілізацію, і демобілізацію. Або хочаб довести всих їх до СЗЧ щоб можна було законно заклеймити і посадити в тюрму. ТОй хто три роки відвоював - двєнашка. А ухилянти - нормальні чуваки, їм шана і почьот!
Для чого це все понятно? Зараз зроблять перемир'я, і шоб коли русня через кілька років поновить бойові діі не дай Бог не було черг у військомати як у 22-му. А то знову не дадуть здати країну.
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21.12.2024 12:07 Відповісти
І армію не реформують доречі думаю по тій же причині. Так значно легше винищувати неугодних. А якщо "Содолей з Шаламагами" не буде, то процес винищення особового складу який прийшов в 22-му міг би розтягнутися на десятирічча.
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21.12.2024 12:09 Відповісти
Реальні моральні уроди !
Які обілетили міліони ухилянтів для виїзду за кордон, а тепер нема ким міняти , а менти , а чиновники, тцк і всяка наволоч з грошами куда поділась ?
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21.12.2024 16:06 Відповісти
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