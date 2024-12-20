Міноборони оголосило відбір керівників п’яти державних підприємств

Міністерство оборони України оголосило про відкритий відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств, що знаходяться у його сфері управління.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ініціатива спрямована на забезпечення прозорості процесу та залучення висококваліфікованих професіоналів.

На конкурс відкриті наступні вакансії:

Державне господарське об’єднання Концерн "Військторгсервіс";

ДП "Чернігівський військовий лісгосп";

ДП "Прикарпатський військовий лісгосп";

ДП "Магерівський військовий лісгосп";

ДП "Інвестжитло".

"Прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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