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Міноборони оголосило відбір керівників п’яти державних підприємств

Міноборони покращило умови оборонних контрактів для українських виробників

Міністерство оборони України оголосило про відкритий відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств, що знаходяться у його сфері управління.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ініціатива спрямована на забезпечення прозорості процесу та залучення висококваліфікованих професіоналів.

На конкурс відкриті наступні вакансії:

  • Державне господарське об’єднання Концерн "Військторгсервіс";
  • ДП "Чернігівський військовий лісгосп";
  • ДП "Прикарпатський військовий лісгосп";
  • ДП "Магерівський військовий лісгосп";
  • ДП "Інвестжитло".

"Прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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А на міністра оборони України коли буде відбір?
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20.12.2024 14:39 Відповісти
***** ця пісдьож????????
ОПа вже давно знає хто очолить ці лісгоспи!!!!!
от як з,явилася тема зміни цих керівників,
перше що зробила ОПа, це підібрала пісдєс яких досвідчених та чесних.
приблизно як призначають в МО та других високопосадовців
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20.12.2024 14:40 Відповісти
Зелені хочуть добити те що хоч якось ще працює..
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20.12.2024 14:50 Відповісти
Головне СірОжу Лєщенко не забути... і Найєма.
Організувати в лісгоспах наглядові ради, призначити ЧЛЕНАМ "жалованьє" тисяч так із 300-та. в місяць і справи підуть... аж тріски будуть летіти і тирса сипатися.
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20.12.2024 15:45 Відповісти
Я б вибрав членів 95 кварталу....
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20.12.2024 16:20 Відповісти
 
 