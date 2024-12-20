Міноборони оголосило відбір керівників п’яти державних підприємств
Міністерство оборони України оголосило про відкритий відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств, що знаходяться у його сфері управління.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Ініціатива спрямована на забезпечення прозорості процесу та залучення висококваліфікованих професіоналів.
На конкурс відкриті наступні вакансії:
- Державне господарське об’єднання Концерн "Військторгсервіс";
- ДП "Чернігівський військовий лісгосп";
- ДП "Прикарпатський військовий лісгосп";
- ДП "Магерівський військовий лісгосп";
- ДП "Інвестжитло".
"Прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
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ОПа вже давно знає хто очолить ці лісгоспи!!!!!
от як з,явилася тема зміни цих керівників,
перше що зробила ОПа, це підібрала пісдєс яких досвідчених та чесних.
приблизно як призначають в МО та других високопосадовців
Організувати в лісгоспах наглядові ради, призначити ЧЛЕНАМ "жалованьє" тисяч так із 300-та. в місяць і справи підуть... аж тріски будуть летіти і тирса сипатися.