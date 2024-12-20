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Новини
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Росія не досягла значного прогресу у війні в Україні протягом 2024 року, - розвідка Естонії

РФ за рік не досягла значного прогресу у війні

Попри те, що Росія утримувала ініціативу у війні в Україні протягом 2024 року, вона не досягла значного військового прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн.

За його словами, найбільш суттєвими змінами у війні Росії проти України є дії України в Курській області та приєднання до війни північнокорейських військових.

"Це рік війни на виснаження. І за нашою оцінкою, цього року Російська Федерація не досягла значного військово-стратегічного прогресу", – заявив Кессельманн.

Водночас, за його словами, на тактичному рівні Росія утримувала ініціативу протягом усього року, зокрема за рахунок колосальних втрат - як фінансових ресурсів, так і живої сили.

"Україна зробила дуже важливу зміну в цій війні, атакувавши російську територію в Курську 6 серпня. Здавалося, що противник України не міг адекватно відповісти протягом доволі тривалого часу. Але те, що ми почали бачити у вересні, – це посилення тиску на всіх фронтах", – додав він.

За словами Кессельмана, тиск на Україну відбувається за рахунок безпрецедентних втрат Росії.

Також читайте: Північнокорейські війська зазнають великих втрат у Курській області, - британська розвідка

"Вчорашній приклад – Російська Федерація втратила протягом дня 2,2 тис. військових. Ми підтверджуємо цю інформацію, ми теж це бачимо. І це, звичайно, безпрецедентна кількість втрат", – наголосив він.

Крім того, важливою зміною стратегічного ключа на полі бою є участь північнокорейських військових у бойових діях.

"Це перетин червоної лінії, встановленої самою Росією. Від самого початку війни російські військові намагалися провести червону лінію, де третя сторона не мала брати участі в бойових діях, і плавним рухом зап'ястя перетнули цю червону лінію самі, залучивши Північну Корею", – зауважив Кессельманн.

Він зазначив, що оцінки естонської розвідки щодо втрат військових КНДР у Курській області доволі стримані – це приблизно сотня загиблих, тисяча поранених.

Кессельманн також зазначив, що основним напрямком російських атак залишається Донецький напрямок. Він зауважив, що там за місяць Росія просунулася на приблизно 30 кілометрів.

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Також він наголосив, що Україні дуже важко здійснити стратегічний наступ на Росію.

"Для здійснення стратегічного наступу підтримка Заходу має зрости в рази. Якщо Україна продовжить стратегію виснаження, це буде розумним рішенням", - сказав Кессельманн.

Автор: 

розвідка (3861) Естонія (1609) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+1
ідіоти ?
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20.12.2024 14:46
+1
Новина: Нібито Путін розширив зону СВО на території Курської області...
Наслідки:
1. Тепер він змушений буде виводить звідти "строковиків". (зменшення кількості "штиків" у ВС РФ)
2. Тепер він буде змушений виплачувать воюючим там "бойові", а пораненим та сім"ям вбитих - компенсації за смерті та поранення (дірка в бюджеті РФ стає більшою)
3. КНДР влізає ще глибше у війну...
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20.12.2024 14:47
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Кожний метр української землі це що ? .... А відповідь є .... Це тисячі й тисячі загиблих. Вчора, сьогодні й завтра. Якого біса казати про прогрес чи червоні лінії ? Відправте батальйон на фронт, і тоді розмови про це все просто припиняться. А виникнуть питання про необхідність мін, гармат, снарядів та інше. Ситий голодному не товариш ? !!!!!!
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20.12.2024 14:45 Відповісти
ідіоти ?
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20.12.2024 14:46 Відповісти
Новина: Нібито Путін розширив зону СВО на території Курської області...
Наслідки:
1. Тепер він змушений буде виводить звідти "строковиків". (зменшення кількості "штиків" у ВС РФ)
2. Тепер він буде змушений виплачувать воюючим там "бойові", а пораненим та сім"ям вбитих - компенсації за смерті та поранення (дірка в бюджеті РФ стає більшою)
3. КНДР влізає ще глибше у війну...
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20.12.2024 14:47 Відповісти
Може вже досить розказувати про "Суджанську операцію " ЗСУ там контролює крихітний Суджанський район. І менше дивіться тєлємарафон , бо вам там і не таке розкажуть ,
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20.12.2024 16:31 Відповісти
"Петренко"! Де у мене є словосполучення "Суджанська операція"? Нема? Тоді про що ти ведеш мову?
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20.12.2024 16:53 Відповісти
Мова йде про так звану "курську операцію " ,може вже досить розказувати телемарафонівські казочки про кацапів в яких "дірка в бюджеті " зате в нас все добре . ,і порівняй скільки "бойових " отримують кацапи ,а скільки наші.
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20.12.2024 18:25 Відповісти
"Петренко"! А чого це ти "скачеш, наче тебе між ногами кропивою стьобнули"? Яку владу вибрав - вимоги тієї й виконуй... А мене не чіпай... Я агітував і голосував ПРОТИ неї... Форумчани не дадуть збрехать...
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20.12.2024 18:46 Відповісти
А ти мене не чіпай ,я в другому турі ні за кого не голосував ,так що ця влада така моя як і твоя . Ось так от ,пане форумчанин.
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20.12.2024 19:20 Відповісти
Якщо ти "не голосував у другому турі" - ти ГОЛОСУВАВ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО... Тому що відібрав свій голос у набагато розумнішого за нього... А я голосував і в першому, і в другому турі. І відразу після першого туру тут пояснював, що "Блазень" розвалить країну та приведе до війни... Так і сталося... А де весь цей час був ТИ? Сидів у запічку? То хто ж має більше права на "повчання"?
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20.12.2024 19:26 Відповісти
А за кого ти голосував в другому турі президентських виборів 2010 року ?
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20.12.2024 19:33 Відповісти
А до чого тут 2010-й? Він який вплив має на моє голосування в 2019-му? А в 2010-му я не голосував взагалі... Бо якраз сидів у батьків - за сотні кілометрів від свого місця проживання... Поїхав на три дні, а "завис" на півтора місяця... І затупив - не взяв відкріплюючий талон... Так що вибори пройшли повз мене...
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20.12.2024 19:41 Відповісти
А до того 2010 рік ,що завдяки "противсіхам " Янукович став президентом ,що в підсумку і привело до війни .
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20.12.2024 19:59 Відповісти
Ти не "петляй"... І не "переводь стрілки"... Янукович втік, покинувши пост глави держави. І, якби не анексія Криму та влаштування заворушень на Донбасі, росією, Україна-б спокійно стала членом ЄС і НАТО. І спокійно будувала демократичну систему в країні. (Надіюся, ти мене у всьому цьому не винуватиш). А потім прийшов Порошенко... Який, в умовах війни, що починала розгоряться, відродив ВПК та армію. Зупинив наступ росіян (яких там "не було") Налагодив розробку купи нових зразків озброєнь та підготував їх до серійного виробництва... І тут прийшли ті, хто хотів "поржать" і "пожрать". А також ті, хто, як і ти, вирішили, "Назло бабусі, знять шапку і відморозить вуха", і не пішли на другий тур виборів... В цьому я теж винуватий?
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20.12.2024 20:28 Відповісти
У вас диванних ура-патріотів все "якби " хотіли як краще ,а вийшло як завжди ,до речі ,Порошенко до того ,як стати президентом ,був в першому уряді Азірова міністром економіки ( але про це чомусь наші ура-патріоти забувають ,напевно в них амнезія ).І що до Криму ,то чогось всі забувають про Чорноморський флот і що більшість населення Киму становили і становлять кацапи ,ось так" абинеюльки" боролись з Тимошенко ,а програли Зєлі , В цьому я теж винуватий ?
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20.12.2024 21:03 Відповісти
"Петренко"! У тебе ноги цілі? Так дай мені свою ліву... І я перестану буть "диванним ура-патріотом". Бо вона у мене, з 2016 - протезована...
Що ти "крутишся, як воша на гребінці"?... Наша суперечка стосується 2019 року... А ти скоро згадаєш про розвал СРСР... Що було в Криму, я знаю краще за тебе - бо служив там у перші роки незалежності... І з першими "сепаратистами" зіткнувся ще в 1994 році...
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20.12.2024 21:14 Відповісти
А значний, по вашій версії - це дійти до Львова? Тоді так, не досягла. А Донбасс вже майже відгризла, сотні тисяч українців - вбила.
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20.12.2024 14:50 Відповісти
А щоб ми не поперлись на Курщину ,то кацапи досягли б ще менше.
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20.12.2024 16:28 Відповісти
 
 