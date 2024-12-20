Росія не досягла значного прогресу у війні в Україні протягом 2024 року, - розвідка Естонії

Попри те, що Росія утримувала ініціативу у війні в Україні протягом 2024 року, вона не досягла значного військового прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн.

За його словами, найбільш суттєвими змінами у війні Росії проти України є дії України в Курській області та приєднання до війни північнокорейських військових.

"Це рік війни на виснаження. І за нашою оцінкою, цього року Російська Федерація не досягла значного військово-стратегічного прогресу", – заявив Кессельманн.

Водночас, за його словами, на тактичному рівні Росія утримувала ініціативу протягом усього року, зокрема за рахунок колосальних втрат - як фінансових ресурсів, так і живої сили.

"Україна зробила дуже важливу зміну в цій війні, атакувавши російську територію в Курську 6 серпня. Здавалося, що противник України не міг адекватно відповісти протягом доволі тривалого часу. Але те, що ми почали бачити у вересні, – це посилення тиску на всіх фронтах", – додав він.

За словами Кессельмана, тиск на Україну відбувається за рахунок безпрецедентних втрат Росії.

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"Вчорашній приклад – Російська Федерація втратила протягом дня 2,2 тис. військових. Ми підтверджуємо цю інформацію, ми теж це бачимо. І це, звичайно, безпрецедентна кількість втрат", – наголосив він.

Крім того, важливою зміною стратегічного ключа на полі бою є участь північнокорейських військових у бойових діях.

"Це перетин червоної лінії, встановленої самою Росією. Від самого початку війни російські військові намагалися провести червону лінію, де третя сторона не мала брати участі в бойових діях, і плавним рухом зап'ястя перетнули цю червону лінію самі, залучивши Північну Корею", – зауважив Кессельманн.

Він зазначив, що оцінки естонської розвідки щодо втрат військових КНДР у Курській області доволі стримані – це приблизно сотня загиблих, тисяча поранених.

Кессельманн також зазначив, що основним напрямком російських атак залишається Донецький напрямок. Він зауважив, що там за місяць Росія просунулася на приблизно 30 кілометрів.

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Також він наголосив, що Україні дуже важко здійснити стратегічний наступ на Росію.

"Для здійснення стратегічного наступу підтримка Заходу має зрости в рази. Якщо Україна продовжить стратегію виснаження, це буде розумним рішенням", - сказав Кессельманн.