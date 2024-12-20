Ломако офіційно склав повноваження в.о. мера, але працюватиме як депутат

Олександр Ломако офіційно склав з себе повноваження секретаря Чернігівської міської ради та в.о. мера через тиск, але продовжить працювати як депутат міськради та боротися за інтереси міста та його мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своїй промові на сесії Чернігівської міськради перед голосуванням за його добровільну відставку.

"Хочу дати чіткий сигнал усім – це лише початок. Я продовжу працювати в цій залі. Як депутат, представляючи найбільшу фракцію. Я знаю настрої людей та відчуваю неймовірну підтримку чернігівців. І це найкраща мотивація. Також я лишаюся працювати в місті, як регіональний лідер Всеукраїнської політичної партії. Щоб боротися. За права нашого міста, за інтереси його людей, за кращу долю всієї країни", - заявив Олександр Ломако.

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Він наголосив, що залишає посаду через тиск, щоб зняти облогу з Чернігова.

"Суди, за вказівкою, передали право розпоряджатися бюджетом усієї громади одному чиновнику. Громада його не обирала і рівень довіри до нього мінусовий. Авторитета в цих діячів немає, тому вони натравили на нас силовиків, які тривалий час намагалися зірвати сесії, а потім взагалі заблокували вирішення будь-яких питань. Коли силовики ходять в міськраду, структурні підрозділи та комунальні підприємства, як до себе додому, намагаючись заблокувати окремі сфери життя міста та об‘єкти критичної інфраструктури - реалізація завдань, які поставлені перед нашою командою чернігівцями, стала неможливою", - сказав Ломако.

Він також наголосив, що не буде мовчати про свавілля призначених чиновників та силовиків.

"Усі бур’яни та інші будяки, які хочуть оповити наше місто, нехай не тішать себе і не думають, що тепер зможуть красти гуманітарку, виписувати собі мільйонні премії чи прикурювати на ЗСУ. Це буде бачити не лише Чернігівщина. Це буде бачити вся країна. В тому числи правоохоронні органи. І я про це подбаю", - підкреслив Олександр Ломако.

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Раніше Олександр Ломако оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що подає у відставку, щоб "зняти облогу" з міста. Щоб не допустити закриття найбільшої лікарні міста, припинення харчування в дитячих садках, зупинки громадського транспорту, а також щоб розблокувати допомогу ЗСУ за кошти міського бюджету. Він попросив розглянути його заяву на найближчій сесії міської ради.