В. о. мера Чернігова Ломако подає у відставку: "Місто взяли в заручники. Ціна - моя посада. Щоб місто вижило, я цю ціну заплачу". ВIДЕО
Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако в день місцевого самоврядування заявив, що подає заяву про звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву виконуючого обов’язки міського голови Чернігова.
За його словами, керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу, заблокувавши роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для ЗСУ. Ломако полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста. Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їхня умова - Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого. Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна - моя посада, я цю ціну заплачу", - сказав Олександр Ломако.
Заява на звільнення
"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста - важливіше будь-яких посад", - підкреслив він.
Ломако зазначив, що призначені чиновники військових адміністрацій два роки поспіль намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.
"Двоє призначених згори так званих "військових адміністраторів" спільно з деякими шкідниками в погонах, які своїми діями весь цей час лише ганьблять службу безпеки, намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням. Коли заблокувати роботу міськради в них не вийшло, шкідники вирішили просто паралізувати все місто", - наголосив він.
Досягнути мети їм вдалося після того, як вони домоглися через суд права розпоряджатися бюджетом міста.
"Суд, по дзвінку, передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади чиновнику, якого люди не обирали, якого їм спустили згори. Це голова військової адміністрації. Через дії очільника військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, в місті було зупинено громадський транспорт. Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону. Блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова. Виділена громадою допомога ЗСУ на мільйони місяцями лежала на складах", - розповів Ломако.
Він наголосив, що вважає такі дії злочином.
"Я не знаю, ким потрібно бути, щоб позбавити дітей їжі, хворих - лікування, а захисників - підтримки: просто для того, щоб виконати вказівку згори? Я не знаю, якими словами назвати цих людей. Але, я точно знаю, що у них є прізвища. А в кримінальному кодексі є відповідні статті. Знаю, що в цивілізованих країнах з такими переговори не ведуть. З ними відразу чинять відповідно. Всьому є межа. І вони її перетнули", - наголосив Олександр Ломако.
Він подякував громаді Чернігова за довіру і заявив, що й надалі працюватиме на благо Чернігова.
"Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом та світлом в оселях, програмами захисту та відновлення, пристойними темпами відбудови міста, та рекордною допомогою для Збройних сил. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова. Якби важко зараз не було, знаймо: найтемніші часи - перед світанком. І цей світанок ми з вами зустрінемо разом", - підкреслив Олександр Ломако.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ломако як і депутати, як і Атрошенко, добре знають Закон України про корупцію і Закон про бюджет, саме тому без виконнання всіх законодавством передбачених дій, ніхто ні чого не може нікому купити та передати, бо це кримінал, до якого спочатку Атрошенко, а потім Ломако і підштовхували чаубрижи, щоб потім затягати за витрати не передбачені бюджетом!
Кацап, не роскатуй губу, Чернігів це Україна!
Пішов нах за роскораблем мацква!
Одноосібно без рішення органів місцевого самоврядування, місцевих та селищних, теріторіальних рад, ГОЛОВА, або в.о голови НЕ МАЄ ПРАВА ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ визначені цим законом щодо фінансування ЗСУ.
редакція ч. 5 ст. 9 Закону №389 наділяє мерів правом одноосібно приймати рішення щодо:
передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;" !!!
Цитата з закону дослівно ч.5 ст.9:
«У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо:
1) передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;»
В Чернігові, що не утворено військову алміністрацію?
А Брижинський тоді хто?
Де слово «односібно»?
Це закон, а не ваші шпоргалки.
Гасло рос.проекту сн,яке бігбордами висіло в зах.областях аж до зими 2019.
Бігборд(трансфарад,як в народі називають) висів,перекриваючи дорогу,до зими 2019, хоча вибори відбулися навесні і влітку.
В Чернігові який процент голосування за сн,не дивлячись у Вікіпедію? Очевидно,перевалює таки за 50.
Може закон почитаєте про місцеве самоврядування. Там написано хто виконує обов'язки мера коли він відсутній.
Ви ж наче письменний, то і читати зможете.
Відкрию вам страшний секрет, страшнючий для вас - в.о. мера це секретар місцевої ради!
Ну і так, якщо меру Чернігова інкримінували саме незаконне розпорядження своєму водієві, то він ж видав це розпорядження в Чернігові, а не у Львові. У Львівську обл. поїхали тільки водій мера і його дружина, самого мера там на місці не було. Якось так там у було...
Це війна за потоки на відновлення.
Так, в е-декларации Владислава Атрошенко указаны шесть земельных участков в Черниговской области общей площадью 2 тысячи 230 кв.м, 2 тысячи 498 кв.м, 2 тысячи 695 кв.м, 1 тысяча 857 кв.м, 1 тысяча 994 кв.м и 149 кв.м, дом в Чернигове площадью 58,20 кв.м, и три дома в Черниговской области площадью 125,10 кв.м, 101,60 кв.м и 84,80 кв.м, квартира в Чернигове площадью 46,60 кв.м, две квартиры в Киеве площадью 148 кв.м и 163,40 кв.м, офис в Черниговской области площадью 117,40 кв.м и два земельных участка в Киевской области на 33 440 кв.м и 33 650 кв.м. Кроме того, Владислав Атрошенко внес в е-декларацию пять часов (по двое от «Breguet» и «Patek Philippe», а также одни «Girard Perregaux») общей стоимостью 3 миллиона 699 тысяч 200 грн. Согласно е-декларации, Владислав Атрошенко в 2015 году получил 72 тысячи 558 грн зарплаты на основном месте работы. Он также внес в е-декларацию $252 тысяч наличных средств, 40 тысяч 970 грн на банковских счетах.
Также, согласно информации в декларации, Атрошенко является бенефициарным владельцем компаний «Форсаж», «Телерадиоагенция «Ниса», «Телерадиоагентство «Терра», «Риел Ко.», «Раил», «Интер», «Десна»-ФК-2», «Агро-Трейдер», «Сидко Украина», «Пивничагро», «Торговый дом «Сатурн», «Жадьковское», «Брокерская контора «Агроэнергопостач». В этих компаниях он владеет корпоративными правами на общую сумму 33 миллиона 814 тысяч 689 грн и нередко лоббирует их с помощью политического влияния, говорят в городе.
https://antikor.com.ua/ru/articles/173392-kvartiry_zemli_elitnye_chasy_i_djuhina_kompanij__mer_chernigova_shokiroval_svoej_deklaratsiej
Ви, погані вчинки людей замінили можливістю викреслити управління місцевих ланок. Тобто погані люди мають бути покарані, а не знищення структури управління міста та громади.
А тут - так, той бандюки, той крадій і тому я з Києва висилаю вам свою людину і вона тепер ваша і мама і папа.
Вийдійть із своєї зони комфорту. Тільки таке міг написати москаль, що осівся у Великобританії.
Коли почнемо рвати те павутиння, котрим зелено-сині зрадники-шахраї обплели вже майже усю Країну?
якщо чесно - то страшно, що "свої" виявились такими самими ворогами