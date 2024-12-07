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Новини
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В. о. мера Чернігова Ломако подає у відставку: "Місто взяли в заручники. Ціна - моя посада. Щоб місто вижило, я цю ціну заплачу". ВIДЕО

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако в день місцевого самоврядування заявив, що подає заяву про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву виконуючого обов’язки міського голови Чернігова.

За його словами, керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу, заблокувавши роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для ЗСУ. Ломако полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через бездіяльність військової адміністрації Чернігова є загроза зупинки транспорту та припинення харчування у дитсадках, - в.о. мера

Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їхня умова - Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого. Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна - моя посада, я цю ціну заплачу", - сказав Олександр Ломако.

Заява на звільнення

"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста - важливіше будь-яких посад", - підкреслив він.

Ломако зазначив, що призначені чиновники військових адміністрацій два роки поспіль намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Двоє призначених згори так званих "військових адміністраторів" спільно з деякими шкідниками в погонах, які своїми діями весь цей час лише ганьблять службу безпеки, намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням. Коли заблокувати роботу міськради в них не вийшло, шкідники вирішили просто паралізувати все місто", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові понад 70% містян позитивно ставляться до в.о. мера та міськради і виступають за ліквідацію військової адміністрації, - опитування

Досягнути мети їм вдалося після того, як вони домоглися через суд права розпоряджатися бюджетом міста.

"Суд, по дзвінку, передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади чиновнику, якого люди не обирали, якого їм спустили згори. Це голова військової адміністрації. Через дії очільника військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, в місті було зупинено громадський транспорт. Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону. Блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова. Виділена громадою допомога ЗСУ на мільйони місяцями лежала на складах", - розповів Ломако.

Він наголосив, що вважає такі дії злочином.

"Я не знаю, ким потрібно бути, щоб позбавити дітей їжі, хворих - лікування, а захисників - підтримки: просто для того, щоб виконати вказівку згори? Я не знаю, якими словами назвати цих людей. Але, я точно знаю, що у них є прізвища. А в кримінальному кодексі є відповідні статті. Знаю, що в цивілізованих країнах з такими переговори не ведуть. З ними відразу чинять відповідно. Всьому є межа. І вони її перетнули", - наголосив Олександр Ломако.

Також читайте: До Чернігівської міськради увірвалися озброєні люди, вимагаючи документи 7-річної давнини, - Ломако

Він подякував громаді Чернігова за довіру і заявив, що й надалі працюватиме на благо Чернігова.

"Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом та світлом в оселях, програмами захисту та відновлення, пристойними темпами відбудови міста, та рекордною допомогою для Збройних сил. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова. Якби важко зараз не було, знаймо: найтемніші часи - перед світанком. І цей світанок ми з вами зустрінемо разом", - підкреслив Олександр Ломако.

Автор: 

звільнення (2675) Чернігів (787) Ломако Олександр (34)


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Топ коментарі
+71
Отак слуга кремля зі своїми посіпаками з ОПи за 5 років спочатку знищили парламентаризм, завдяки монобидлу, яке наобирав мудрий піпл, а потім і місцеве самоврядування, таким чином обнуливши реформу місцевого самоврядування, проведену 2014-2019, яка є одним з наріжних для вступ в ЄС. Тож, коли ви почуєте чергову брехню від слуги кремля та його говорячих голів що ніби то Україна зараз йде в ЄС то знайте це чергова ЗЕлена локшина. Україна повним ходом йде в напрямку "бєлорусіі 2.0" і звернення міського голови Чернігова, якого обирали містяне, зайвий доказ цьому процесу.
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07.12.2024 12:25
+51

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07.12.2024 12:30
+47
сльози заважають мені писати, згадав як одне чмо вилізло з екранів та попередило, що "Йдіть в сраку", "Я нікакаму і нічечего...найух.."а зебілам-експериментаторам, саме цього бракувало...

"Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом та світлом в оселях, програмами захисту та відновлення, пристойними темпами відбудови міста, та рекордною допомогою для Збройних сил. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова. Якби важко зараз не було, знаймо: найтемніші часи - перед світанком. І цей світанок ми з вами зустрінемо разом", - підкреслив Олександр Ломако. Джерело: https://censor.net/ua/n3523916
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07.12.2024 12:21
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Так його ж зебільна влада назначила, коли незаконно прибрала обраного мера!
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07.12.2024 16:14 Відповісти
Оце левел рейдерства! то за Пороха було відіжмуть будинок, завод або фермерське господарство, а тут під прикриттям війни хунта рейдернула ціле місто. І подібна історія з Сєверодонецьком, поки місто і вся Луганська область окуповані ВЦА пиляють мільярдні бюджети на неіснуючі проекти "по відновленню втрачених територій і покращенню життя переселенців" так шо аж гай гуде.
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07.12.2024 13:32 Відповісти
Гірше не буде...)
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07.12.2024 13:43 Відповісти
Оце цінність для людини - посада! Посада - сенс життя.
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07.12.2024 13:49 Відповісти
Для цієї Людини цінність голос народу відданий саме за нього!
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07.12.2024 13:52 Відповісти
Конституцію України, зевлада не просто узурпувала, а знищила! Народ вибрав мера міста, владі дєрмака щось не сподобалось, уся "міць" влади похерела волевиявлення громади, і поставила своїх казнокрадів над Законом та Конституцією. Так Україна, це демократичеа держава, чи "скарбничка" для збагачення фсбшних зрадеиків від влади? Питання риторічне, розумні люди і так бачуть, що і як зараз коїться! Сором і ганьба!
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07.12.2024 13:55 Відповісти
як тільки мер Чернігова і мер Києва зробили "союз" 2-х партій - от тут все і почалося!!!
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07.12.2024 15:33 Відповісти
Брехня!
Ломако як і депутати, як і Атрошенко, добре знають Закон України про корупцію і Закон про бюджет, саме тому без виконнання всіх законодавством передбачених дій, ніхто ні чого не може нікому купити та передати, бо це кримінал, до якого спочатку Атрошенко, а потім Ломако і підштовхували чаубрижи, щоб потім затягати за витрати не передбачені бюджетом!

Кацап, не роскатуй губу, Чернігів це Україна!
Пішов нах за роскораблем мацква!
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07.12.2024 14:11 Відповісти
"ніхто ні чого не може нікому купити та передати" - учи бляха законы трещетка 9559-д
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11.12.2024 11:56 Відповісти
А може почитаєте весь закон, а не лише його назву?
Одноосібно без рішення органів місцевого самоврядування, місцевих та селищних, теріторіальних рад, ГОЛОВА, або в.о голови НЕ МАЄ ПРАВА ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ визначені цим законом щодо фінансування ЗСУ.
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11.12.2024 20:17 Відповісти
бляха, ну так читайте весь закон ВНИМАТЕЛЬНО - "

редакція ч. 5 ст. 9 Закону №389 наділяє мерів правом одноосібно приймати рішення щодо:

передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;" !!!
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12.12.2024 08:39 Відповісти
Ви в своєму розумі? Ви суддя КСУ що на свій лад трактуєте статтю? Ви хоч одне речення, абзац здатні прочитати цілком?
Цитата з закону дослівно ч.5 ст.9:
«У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо:

1) передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;»
В Чернігові, що не утворено військову алміністрацію?
А Брижинський тоді хто?
Де слово «односібно»?
Це закон, а не ваші шпоргалки.
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12.12.2024 15:33 Відповісти
та зьо разом зі своєю опою давно вже забули про людей в Україні, єдине що це лайно від гбшного квну може турбувати, так це "особиста безпека", лише про це вони бідкаються на перемовинах у вашингтоні чи брюселі, тобто, що буде з цим лайном, коли воно звільнить "прєзідєнскіє пакої"
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07.12.2024 14:23 Відповісти
Найвний. Тепер Єрмак посадить в крісло мера свою людину, і місту взагалі звіздець, а то і окупація.
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07.12.2024 14:45 Відповісти
В Борисполе давно уже так, зелёная мразь сдвинула выбранного мэра
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07.12.2024 15:20 Відповісти
Нічого дивного....так скрізь де "військова адміністрація" крадуть..крадуть...ще раз крадуть...як наказував "найвеличніший" зелебобік...
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07.12.2024 15:20 Відповісти
Альфа та Омега- початок за яким слідує кінець який вже не за горами,як би їм цього не хотілося,хто що заслужив те й отримає зповна....
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07.12.2024 15:48 Відповісти
Бюджет забрали....А без змоги дерибанити бюджет міста,який сенс залишатися народним обранцем?? Треба шукати інший....бюджет. Чернігів - "місто контрастів"....
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07.12.2024 15:53 Відповісти
Лікуйтеся від дурі і брехні!
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07.12.2024 19:04 Відповісти
"ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ".
Гасло рос.проекту сн,яке бігбордами висіло в зах.областях аж до зими 2019.
Бігборд(трансфарад,як в народі називають) висів,перекриваючи дорогу,до зими 2019, хоча вибори відбулися навесні і влітку.
В Чернігові який процент голосування за сн,не дивлячись у Вікіпедію? Очевидно,перевалює таки за 50.
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07.12.2024 15:54 Відповісти
Навіщо так брехати тупо і неадекватно.
Може закон почитаєте про місцеве самоврядування. Там написано хто виконує обов'язки мера коли він відсутній.
Ви ж наче письменний, то і читати зможете.
Відкрию вам страшний секрет, страшнючий для вас - в.о. мера це секретар місцевої ради!
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07.12.2024 19:07 Відповісти
А ще в законодавстві прописано, що мера може звільнити голосування або міськрада, або Верховна Рада (це дуже рідко - у випадку з Косомсом так було)... А мера Чернігова усунули через суд, причому чомусь цей суд був аж у Львові
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07.12.2024 22:24 Відповісти
Так само усунули мера Рівного.
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08.12.2024 14:28 Відповісти
если почитаете закон, то суд проводят по-месту совершения правонарушения а именно во-Львовской области
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11.12.2024 11:58 Відповісти
Суд можуть проводити і за місцем реєстрації однієї із сторін...

Ну і так, якщо меру Чернігова інкримінували саме незаконне розпорядження своєму водієві, то він ж видав це розпорядження в Чернігові, а не у Львові. У Львівську обл. поїхали тільки водій мера і його дружина, самого мера там на місці не було. Якось так там у було...
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11.12.2024 12:02 Відповісти
"Суд можуть проводити і за місцем реєстрації однієї із сторін..." - по-требованию этой стороны, чего и не было. "інкримінували саме незаконне розпорядження своєму водієві" - не только . " самого мера там на місці не було" - *****, челове поехал на границу что б поехать в заграничную командировку и его там не было?)))) его на границе тормознули, поэтом водилу самого и послал)))
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11.12.2024 12:05 Відповісти
Там ж ніби інкримінували, що він поручив водієві дружину вивезти...
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11.12.2024 17:14 Відповісти
ніт, жена выехала на машине принадлежащей міськой раді (х.з почему, если у мера хватает своих тачек), мало того, та машина в лизинге, и понятно что машину нужно вернуть на территорию Украины, пользуясь случаем (или спецом этот случай придумать) мер поехал за границу в командировку на семейном электромобиле с водителем из міськради, дабы произвести обмен транспортными средствами, со-всем положенными командировочными доками и ВЫПИСАННЫМ БЕНЗОМ на ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ (вот тут просто жлобство высшей пробы, ну ей Богу), и т.к. мера тормознули (пофиг по-каким причинам - его давно тормозить нужно) он дал указание водителю электромобиль переправить за границу
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12.12.2024 08:32 Відповісти
Ned Stark не пиши фігні, видали комент краще поки це мало хто бачив.
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08.12.2024 12:08 Відповісти
Я так понимаю. он уже в Вене или Лондоне. Кароч жабо-гадюкинг.
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07.12.2024 16:34 Відповісти
Жах і сором. Зелені гниди.
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07.12.2024 16:41 Відповісти
Выбрали ...хоть пАржом.
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08.12.2024 02:42 Відповісти
Руйнування місцевого самоврядування відбувається за вказівкою Зеленського і керується з його ОПи. Хоче побудувати ЗЕдиктатуру.
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07.12.2024 16:48 Відповісти
Добре і поверни на грабоване.
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07.12.2024 16:50 Відповісти
Можно список у вас викраденого?
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07.12.2024 19:08 Відповісти
звернись в ДБР ))))
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08.12.2024 06:19 Відповісти
Всё довольно просто. Путём дискредитации бывшего мэра Атрошенко, выдумав какие-то абсолютно абсурдные причины (его законные поездки за границу). Включая даже попытки служащих СБУ (когда они же, например, устроили смехотворную провокацию, включив в одном из спортклубов российский канал на телевизоре). Теперь непрекращающееся давление на местные власти, на самоуправление (шантаж, запугивыание депутатов, срывы сессий, непрекращающиеся обыски той же СБУ в офисах и по месту жительства) - всё так же по надуманным причинам. Насаждение своих ставленников из "офиса", при чём которым можно всё (в т.ч. те же скандалы с гуманитаркой), а представителям местной власти не списываются никакие грехи. Непомерное разрастание команд т.н. военных администраций - тех же представителей "офиса". Лично у меня только одно объяснение. Не эта причина, как в статье (что, по-моему, очередная дурилка для недоразвитых), а банальная подготовка к выборам, чтобы на местах были все свои и обеспечивали голоса всё за тех же проходимцев и бездарей.
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07.12.2024 17:31 Відповісти
"Вибори" вони виграють і так.
Це війна за потоки на відновлення.
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07.12.2024 18:09 Відповісти
выдвиженец от «Блока Петра Порошенко» Владислав Атрошенко стал мэром Чернигова в 2015 году. За тот год черниговский глава задекларировал две квартиры в Киеве и $252 тысяч наличных, о чем свидетельствует его декларация.

Так, в е-декларации Владислава Атрошенко указаны шесть земельных участков в Черниговской области общей площадью 2 тысячи 230 кв.м, 2 тысячи 498 кв.м, 2 тысячи 695 кв.м, 1 тысяча 857 кв.м, 1 тысяча 994 кв.м и 149 кв.м, дом в Чернигове площадью 58,20 кв.м, и три дома в Черниговской области площадью 125,10 кв.м, 101,60 кв.м и 84,80 кв.м, квартира в Чернигове площадью 46,60 кв.м, две квартиры в Киеве площадью 148 кв.м и 163,40 кв.м, офис в Черниговской области площадью 117,40 кв.м и два земельных участка в Киевской области на 33 440 кв.м и 33 650 кв.м. Кроме того, Владислав Атрошенко внес в е-декларацию пять часов (по двое от «Breguet» и «Patek Philippe», а также одни «Girard Perregaux») общей стоимостью 3 миллиона 699 тысяч 200 грн. Согласно е-декларации, Владислав Атрошенко в 2015 году получил 72 тысячи 558 грн зарплаты на основном месте работы. Он также внес в е-декларацию $252 тысяч наличных средств, 40 тысяч 970 грн на банковских счетах.

Также, согласно информации в декларации, Атрошенко является бенефициарным владельцем компаний «Форсаж», «Телерадиоагенция «Ниса», «Телерадиоагентство «Терра», «Риел Ко.», «Раил», «Интер», «Десна»-ФК-2», «Агро-Трейдер», «Сидко Украина», «Пивничагро», «Торговый дом «Сатурн», «Жадьковское», «Брокерская контора «Агроэнергопостач». В этих компаниях он владеет корпоративными правами на общую сумму 33 миллиона 814 тысяч 689 грн и нередко лоббирует их с помощью политического влияния, говорят в городе.

https://antikor.com.ua/ru/articles/173392-kvartiry_zemli_elitnye_chasy_i_djuhina_kompanij__mer_chernigova_shokiroval_svoej_deklaratsiej
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07.12.2024 18:12 Відповісти
А у Порошенка еще больше. Отнять и разделить? Бизнесом же нельзя заниматься, только красть на "Великому бідівництві" нужно.
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07.12.2024 18:24 Відповісти
бывший мер Чернигова криминал легализовавшийся во-власти - не совсем понятно что вы называете "заниматься бизнесом"
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11.12.2024 12:01 Відповісти
"ирина нєвсьотакадназначна" заступила на зміну?
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07.12.2024 19:05 Відповісти
Якщо за таким приводом нищити децентралізацію - посадів мерів- не треба, замів також, міську палату замінить людина зі столиці - то що дає вам декларація?
Ви, погані вчинки людей замінили можливістю викреслити управління місцевих ланок. Тобто погані люди мають бути покарані, а не знищення структури управління міста та громади.
А тут - так, той бандюки, той крадій і тому я з Києва висилаю вам свою людину і вона тепер ваша і мама і папа.
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07.12.2024 19:12 Відповісти
Це вже пишуть москалі, чи "єто что-то другое"? Ви про що нешановна? Такі як ви привели до влади цих покидьків, які позвали орду в Чернігів та Україну! Ваша пісня всім знайома і за вбитих та закатованих всі будуть притягнуті до відповідальності, ви мабуть до кінця не зрозуміли, за що воює зараз Україна!
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07.12.2024 22:15 Відповісти
ирина ира- 7f747c0d -болеешь
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07.12.2024 23:56 Відповісти
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Вийдійть із своєї зони комфорту. Тільки таке міг написати москаль, що осівся у Великобританії.
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08.12.2024 10:27 Відповісти
У бота є особистість? Може ще й стать?
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08.12.2024 22:56 Відповісти
"Путём дискредитации бывшего мэра Атрошенко, выдумав какие-то абсолютно абсурдные причины (его законные поездки за границу)." - вы вообще ну начисто не знакомы с материалами дела о чем был суд на Атрошей
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11.12.2024 12:00 Відповісти
У нас у власти молодежка регианалов? Глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где дружбан Левочкина завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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07.12.2024 17:43 Відповісти
Вся країна у заручниках у бовдура і ларьочника
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07.12.2024 17:48 Відповісти
ОП нищить децентралізацію, як основу демократичних реформ. Повернення до центрального важиля.
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07.12.2024 19:04 Відповісти
бенина Нарко Крыса поставит такую же пархатую крысу чауса, а это и выборы и бабло на восстановление и т.д
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07.12.2024 19:06 Відповісти
Найприкріше коли Чаус красиво розповідав, що він не може евакуювати людей під час обстрілу Чернігова, і коли пенсіонери помирали з голоду та відсутності ліків в аптеці, на складах лежала гуманітарка, хто відповісти за це? Риторичне питання для України зараз,,,,,,,
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07.12.2024 19:34 Відповісти
Так, було таке діло- кацапи ще навіть до переправи у Шестовиці не доїхали, а ZEлені жаби вже кричали що нікого не пущать через Київську трасу бо там дрг, там все заміновано. І при цьому ми з друзями своїх волонтерів з продуктами спокійно провозили бусіками по трасі...
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07.12.2024 20:12 Відповісти
Ломако чесна і порядна людина! Після того, як військова адміністрація здихалася Атрошенка, він тягнув на плечах всю адміністративну роботу, все місто! Чаус згноїв гуманітарку, це всі знають. Потім цей Бджолинській чи як його там, вимахувався і перевіряв бомбосховища, а по факту дарма їв наш чернігівський хліб. І тепер виїдають останню порядну людину в адміністрації! Ганьба козлам зеленим!
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07.12.2024 20:16 Відповісти
Все так і є, як він каже. Подивиться на ціх голов ВЦА: Федоров про...ав Мелітополь, зараз відповідає за про....ння усієї Запорізької області. Так влада клованів з ларьочниками і працює
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07.12.2024 21:05 Відповісти
Ми Чернігів цим посіпакам місто не віддамо, всі чернігівці розуміють, що як тільки зникне зеленський, разом зі своїми могильниками українців, самоврядування буде відновлено. За це борються наші воїни та патріоти України.
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07.12.2024 21:53 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а куди зникнуть ці зелено-сині напьорсточники-зрадники, коли військові на фронті гинуть, а ми дупу від дивану не можемо відірвати або руку від смартфону не бажаючи бачити, що відбувається навкруги?
Коли почнемо рвати те павутиння, котрим зелено-сині зрадники-шахраї обплели вже майже усю Країну?
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08.12.2024 09:37 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО - тільки після завершення війни, всі зусилля і рерурси наразі ВИКЛЮЧНО на перемогу у війні!
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08.12.2024 22:59 Відповісти
Гниди і підари зеленбудівські. Дивіться,українці,хто ми для цієї влади,робіть висновки,за кого голосувати.
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07.12.2024 22:18 Відповісти
Или молча… чудо
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08.12.2024 11:56 Відповісти
ну хоть не буряти

якщо чесно - то страшно, що "свої" виявились такими самими ворогами
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08.12.2024 13:35 Відповісти
!
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08.12.2024 14:41 Відповісти
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08.12.2024 14:43 Відповісти
Ті хто знає Ломако особисто, можуть сказати більше.
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08.12.2024 14:58 Відповісти
Zest6
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08.12.2024 22:57 Відповісти
" але коли поріявняти їх діяльність..." - да-да -да..., бабки обналиченные мерские, спизженные у города носили почти каждый день мусорными мешками по ул.Коцюбинского p.s. спроси своих людей "непогано володіющих інофрмацією" кто такой Ковтун) p.s на *** не могу - там тобой хреновым "анализатором информации" уже все места заняты
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16.12.2024 08:51 Відповісти
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