В. о. мера Чернігова Ломако подає у відставку: "Місто взяли в заручники. Ціна - моя посада. Щоб місто вижило, я цю ціну заплачу". ВIДЕО

Секретар Чернігівської міськради, виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако в день місцевого самоврядування заявив, що подає заяву про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву виконуючого обов’язки міського голови Чернігова.

За його словами, керівники військових адміністрацій взяли місто в облогу, заблокувавши роботу дитячих садочків, лікарень, громадського транспорту, виділення допомоги для ЗСУ. Ломако полишає обрану посаду, щоб розблокувати роботу міста. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники. Їхня умова - Ломако має піти з обраної посади. Мені передали простими словами, якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюсь: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого. Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна - моя посада, я цю ціну заплачу", - сказав Олександр Ломако.

Заява на звільнення

"Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста - важливіше будь-яких посад", - підкреслив він.

Ломако зазначив, що призначені чиновники військових адміністрацій два роки поспіль намагалися знищити місцеве самоврядування в Чернігові.

"Двоє призначених згори так званих "військових адміністраторів" спільно з деякими шкідниками в погонах, які своїми діями весь цей час лише ганьблять службу безпеки, намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням. Коли заблокувати роботу міськради в них не вийшло, шкідники вирішили просто паралізувати все місто", - наголосив він.

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Досягнути мети їм вдалося після того, як вони домоглися через суд права розпоряджатися бюджетом міста.

"Суд, по дзвінку, передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади чиновнику, якого люди не обирали, якого їм спустили згори. Це голова військової адміністрації. Через дії очільника військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, в місті було зупинено громадський транспорт. Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону. Блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова. Виділена громадою допомога ЗСУ на мільйони місяцями лежала на складах", - розповів Ломако.

Він наголосив, що вважає такі дії злочином.

"Я не знаю, ким потрібно бути, щоб позбавити дітей їжі, хворих - лікування, а захисників - підтримки: просто для того, щоб виконати вказівку згори? Я не знаю, якими словами назвати цих людей. Але, я точно знаю, що у них є прізвища. А в кримінальному кодексі є відповідні статті. Знаю, що в цивілізованих країнах з такими переговори не ведуть. З ними відразу чинять відповідно. Всьому є межа. І вони її перетнули", - наголосив Олександр Ломако.

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Він подякував громаді Чернігова за довіру і заявив, що й надалі працюватиме на благо Чернігова.

"Залишаю посаду з бюджетом на 2025 рік, теплом та світлом в оселях, програмами захисту та відновлення, пристойними темпами відбудови міста, та рекордною допомогою для Збройних сил. Продовжу працювати та боротися. Проти негідників та за краще майбутнє для Чернігова. Якби важко зараз не було, знаймо: найтемніші часи - перед світанком. І цей світанок ми з вами зустрінемо разом", - підкреслив Олександр Ломако.