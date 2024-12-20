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Новини
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Асоціація приватних медичних закладів звинувачує МОЗ у грубому порушенні прав пацієнтів та лікарів

МОЗ звинувачують у порушенні прав пацієнтів та лікарів

Міністерство охорони здоров’я систематично порушує права пацієнтів та дискримінує приватних медиків, чим стимулює корупцію і хабарництво в медицині.

Про це йдеться у відкритому листі Асоціації приватних медичних закладів України до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, опублікованому на офіційному сайті Асоціації, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо терміново звернути увагу на системну дискримінацію приватної медицини в Україні з боку виконавчої влади та вжити заходів щодо врегулювання даної ситуації задля ефективного розвитку та забезпечення спроможності й життєстійкості системи охорони здоров’я в Україні та збереження здоров’я громадян України", - йдеться у листі Асоціації приватних медичних закладів України.

Зокрема, медики приватно сектору заявляють про створення штучних перешкод у роботі закладів, не допуску їх до державних програм, та спекуляцій з державним фінансуванням. Йдеться про порушення статті 49 Конституції України, яка гарантує підтримку розвитку державою закладів охорони здоров′я усіх форм власності. Так, МОЗ України не допускає до формування спроможної мережі та маршрутів надання медичної допомоги населенню заклади охорони здоров′я приватної форми власності, тим самим витісняючи їх з єдиного медичного простору, а отже позбавляючи пацієнтів можливості обирати заклад, де вони можуть отримати допомогу державним коштом.

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Водночас як йдеться у листі, чиновники МОЗ намагаються утворити штучну інфраструктуру ЗОЗ, які отримають пріоритетне та пільгове фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Крім того, Асоціація заявляє про дискримінацію працівників приватних медзакладів. На відміну від своїх колег з державних та комунальних лікарень чи поліклінік, медперсонал приватних лікарняних установ не може бути учасниками державних програм пільгового кредитування житла, підвищення кваліфікації, та навіть не підпадає під 100% квоту бронювання, яка передбачена виключно для лікарів державних та комунальних установ.

"Така державна політика створює вкрай несприятливі умови для залучення інвестицій в приватну медицину, адже відсутність державних гарантій, несприятливе середовище для розвитку бізнесу, слабкий захист інвестицій через створення дискримінаційних норм з боку влади прямо перешкоджатиме стабільній участі потенційних міжнародних та національних інвесторів та сприятиме формуванню негативного міжнародного іміджу нашої держави", - йдеться у відкритому листі.

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Автор: 

медицина (2118) МОЗ (5393) звернення (603)


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Топ коментарі
+7
70% частников работают в державных, или ты не знал?
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20.12.2024 15:04
+5
А накуя владі приватні медики як на них заробити не вдається?
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20.12.2024 14:55
+5
Тварюки зеленого кольору , може досить знущатися над народом
України та перестати красти ,
це стосується МОЗ , товариша ЛЯшко 🙁
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20.12.2024 14:57
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А накуя владі приватні медики як на них заробити не вдається?
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20.12.2024 14:55 Відповісти
Тварюки зеленого кольору , може досить знущатися над народом
України та перестати красти ,
це стосується МОЗ , товариша ЛЯшко 🙁
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20.12.2024 14:57 Відповісти
Крім приватних лікарень , в Украіні важко лікуватись в державних,
так як там немає пристойних лікарів , а бабло гребуть з пацієнтів
в три лопати 😡
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20.12.2024 14:59 Відповісти
70% частников работают в державных, или ты не знал?
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20.12.2024 15:04 Відповісти
Навіть більше 70%. Вони себе там почувають розпрекрасно мають практику, користуються соціальними благами, заробляють стаж, бронь (ніякі вони не "дискриміновані", хай не пи..ять)... здійснюють відбір "потрібних" хворих для своїх приватних кормушок. І продовжують оббирати людей уже там.
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20.12.2024 16:59 Відповісти
Нічого не вийде! Треба ''чолобитну'' д'єрмаку писати, він головний ''рєшала''. Правда , не за так.
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20.12.2024 15:02 Відповісти
так это они же сами (зеленськмй, шмигаль, стефанчук ,ну и герой ляшко ) дефолтят медицину
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20.12.2024 15:07 Відповісти
я відмовився від послуг сімейного лікаря (договір розірвав)- бабло просто заробляють на нас....
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20.12.2024 15:08 Відповісти
Цікаво, як пацієнти , обравши приватний заклад, "можуть отримувати допомогу державним коштом"? Держава має фінансувати ці "приватні кормушки" що ще й здирають гроші з людей ? Якщо працівники приватних закладів вважають себе дискримінованими, то нехай ідуть працювати в державні і комунальні заклади - там величезний дефіцит кадрів. Ага... там треба нести відповідальність, платити податки, робити звітність, підлягати контролю. Це не приватні кормушки, де поклав грошики в кишеню, а далі - трава не рости.
І не треба прикриватися "порушеннями прав пацієнтів"... звучить гидко. Для тих, хто розуміється.
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20.12.2024 15:29 Відповісти
я вас здивую: в приватних теж треба нести відповідальність, платити податки, робити звітність, підлягати контролю.
Ви написали неймовірну дурню.
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20.12.2024 16:56 Відповісти
Не здивуєте. Маю 41 рік лікарського стажу і в практиці, і в організації роботи ЛПЗ. І чудово все знаю і щоденно спостерігаю. Причина тут банальна - гроші, вірніше їх халявщикам завжди мало. І вони пробують запхати руку ще й до бюджетної кишені (та ще й вимагають(!). Щодо податків - то дурня тут написана саме вами (своїми словами брехня і тут і для податкової). Податки регулярно і сповна платять лише бюджетні ЛПЗ. Ваші приватні кормушки кладуть гроші в кишеню а звітність і бухгалтерію для податкової ведуть як "два пишем, а семь за ум пошло." Не вчіть ученого - спробуйте з інтернами...
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20.12.2024 17:25 Відповісти
частково можу погодитися за податки. Але не для всіх. Наприклад добробут кажуть, працює в білу. Може ще хтось. А відповідальність, звітність, і контроль - в приватних те ж саме, що і в бюджеті.
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20.12.2024 17:46 Відповісти
Ви пишете дурню, тому що має бути конкуренція, гроші мають іти за пацієнтом, якщо приватна клініка пропонує кращі послуги за ті ж гроші, що і державна, то чому я заплативши податки не можу це зробити.

І що заважає державним клінікам, при тих же майже розцінках, надавати рівнозначні послуги крім корупції..
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20.12.2024 18:37 Відповісти
"приватна клініка пропонує кращі послуги за ті ж гроші"? І ви стверджуєте, що хтось ще (крім вас) тут пише дурню?? ЕГДС (інструментальне дослідження шлунку і 12 п.кишки) оплачується державній лікарні він НСЗУ у 1400 грн. У приватній кормушці - біля 4500 грн. Скажете, що надавши електронне направлення за системою державних фінансових гарантій, пацієнт у приватній лікарні отримає цю послугу безкоштовно, а держава вам переведе вкінці місяця 1400 грн, і ваше керівництво застрибає від щастя і задоволення? Не треба писати дурню: пред"явивши електронне направлення від сімейного лікаря за системою державних фінансових гарантій, пацієнт отримає від вас ... захмарний прейскурант-розцінки у (вибачте) морду і, якщо не має грошей - піде до державної лікарні. А, якщо має гроші, то заплатить, але ви не дасте йому квитанцію і тим "злиняєте" від налогової. Водночас, ви "злиняєте" і від достовірної медичної звітності, оскільки не задекларувавши оплату, щоб не платити податки, - ви і не заповните відповідну медичну документацію. Не вчіть ученого.
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21.12.2024 18:41 Відповісти
****...ти будеш про безоплатну медицини комусь іншому щоб зробили операцію не інтерни то від 15000 грн, хірургу анезтезіологу та навіть медсестри забють на паціента якщо їм не підсипати в кишеню.
Останній раз як клали свого тестя в лікарню то прямо сказали хочете щоб нормально зробили операцію без маштабного хірургічного втручання невеликим розрізом то 600 у.е. плюс медсестри а інакши там криворукий хірург буде робити, який мому одному знайомому грижу зробив.

І це обласна лікарня а не якась районна забулдижня без обладнання з стелями які можуть впасти на пацієнта..
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22.12.2024 10:12 Відповісти
Є клініки які дають нормальні фіскальні чеки і там все нормально з податками, тому не кладіть все під одну гребінку.
В лікарнях якби добре провірив так само, є побори в кишеню постійно. Державна безоплатна медицина тільки в гаслах. В реальності хочеш щоб тобі не інтерн операцію зробив плати в кишеню, і т.д.
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20.12.2024 18:43 Відповісти
Медицину в Україні остаточно доконала Супрун - "доктор Смерть". І що? В Америку вона не повернулась бо вона там ніхто і її навіть медсестрою не візьмуть в лікарню. Опудало. Працює зараз в Києві в якійсь районній державній лікарні. Як таку дурепу земля носить?...
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20.12.2024 15:37 Відповісти
питання в тому, що той маразм що вона започаткувала її послідовники продовжують втілювати
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20.12.2024 16:57 Відповісти
З приходом Супрун людям довелось перейти на самолікування, а "закріпачення" в посередника, тобто так званого "сімейного лікаря" перетворилось для "лікарів" на колекціонування "мертвих душ". Масово підробляються звіти про візити до лікаря, консультації та направлення для отримання державного фінансування. Люди які померли регулярно лікуються за державний рахунок. Завдяки цій "реформі" ми тепер вічно живі...
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20.12.2024 18:02 Відповісти
Ляшко с зеленським прийшли - порядок навели. Или им Супрун разрешила воровать?
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20.12.2024 21:45 Відповісти
"Зелені", судячи з їх діяльності, лише розтягували бюджет і ніякої іншої мети взагалі не мали. "Прібарахлітся чтоби внукам хватіло" ось їх мета. Здавалося що "перекрасти" януковіча неможливо, але ні. Ці змогли. Але відбулось ще щось. Непомітне на перший погляд. За януковича і пєті таких профанів на державних посадах в усіх сферах і в такій кількості ще не було. Це прецедент і я з жахом чекаю на наступників, які можуть бути ще гіршими за "зелених" - ну от немає в Україні розумних і порядних людей які хотіли б прийти в політику і вичищати "авгієві стайні". Досягти результату - зупинити корупцію - тепер можна лише з застосування смертної кари масово. Першими мають бути перевішані судді та прокурори які проживають народні гроші на пенсії...
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21.12.2024 02:56 Відповісти
Перекладу більш доступно: приватним клінікам не дадуть плодити інвалідів та робити висновки до ВЛК. А також неможливо правтизувати державну клініку. Бо вищезазначені плющки та доступ до держбюджету зразу ж пропаде.
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20.12.2024 16:00 Відповісти
Коли прийшов до одного приватного, то на моє " Добрий день "
відповідь була- " Мій курс 20000 грн, плата вперед ".
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20.12.2024 17:41 Відповісти
То треба було відразу вказати типу що його курс "на фуй".
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20.12.2024 18:05 Відповісти
ЗЕлена мафія це молодіжка регіоналів яника- тобто ті ж риги антимайдану (такі ж як і грузинська мрія) тільки вже врахували помилки минулого
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23.12.2024 03:35 Відповісти
 
 