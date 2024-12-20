Асоціація приватних медичних закладів звинувачує МОЗ у грубому порушенні прав пацієнтів та лікарів

Міністерство охорони здоров’я систематично порушує права пацієнтів та дискримінує приватних медиків, чим стимулює корупцію і хабарництво в медицині.

Про це йдеться у відкритому листі Асоціації приватних медичних закладів України до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, опублікованому на офіційному сайті Асоціації, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо терміново звернути увагу на системну дискримінацію приватної медицини в Україні з боку виконавчої влади та вжити заходів щодо врегулювання даної ситуації задля ефективного розвитку та забезпечення спроможності й життєстійкості системи охорони здоров’я в Україні та збереження здоров’я громадян України", - йдеться у листі Асоціації приватних медичних закладів України.

Зокрема, медики приватно сектору заявляють про створення штучних перешкод у роботі закладів, не допуску їх до державних програм, та спекуляцій з державним фінансуванням. Йдеться про порушення статті 49 Конституції України, яка гарантує підтримку розвитку державою закладів охорони здоров′я усіх форм власності. Так, МОЗ України не допускає до формування спроможної мережі та маршрутів надання медичної допомоги населенню заклади охорони здоров′я приватної форми власності, тим самим витісняючи їх з єдиного медичного простору, а отже позбавляючи пацієнтів можливості обирати заклад, де вони можуть отримати допомогу державним коштом.

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Водночас як йдеться у листі, чиновники МОЗ намагаються утворити штучну інфраструктуру ЗОЗ, які отримають пріоритетне та пільгове фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Крім того, Асоціація заявляє про дискримінацію працівників приватних медзакладів. На відміну від своїх колег з державних та комунальних лікарень чи поліклінік, медперсонал приватних лікарняних установ не може бути учасниками державних програм пільгового кредитування житла, підвищення кваліфікації, та навіть не підпадає під 100% квоту бронювання, яка передбачена виключно для лікарів державних та комунальних установ.

"Така державна політика створює вкрай несприятливі умови для залучення інвестицій в приватну медицину, адже відсутність державних гарантій, несприятливе середовище для розвитку бізнесу, слабкий захист інвестицій через створення дискримінаційних норм з боку влади прямо перешкоджатиме стабільній участі потенційних міжнародних та національних інвесторів та сприятиме формуванню негативного міжнародного іміджу нашої держави", - йдеться у відкритому листі.

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