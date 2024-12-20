УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11516 відвідувачів онлайн
Новини
1 369 2

ЄС про ракетну атаку РФ на Київ: Укотре демонструє злочинну природу Путіна

Євросоюз відреагував на ракетний обстріл Києва 20 грудня

У Європейському Союзі засудили ранкову атаку РФ на Київ, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін становить небезпеку як для України, так і для європейських країн.

Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Ми знаємо про цю атаку. Вона ще раз показує злочинну природу Путіна, який становить небезпеку для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки", - сказала вона. 

Гіппер зауважила, що ЄС продовжує оцінювати ситуацію з пошкодженням посольств і може зробити подальші заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн

Як повідомлялося, під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Португалія, чиє посольство також постраждало, виступила з рішучим засудженням атаки, до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Росії в Лісабоні.

Удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Автор: 

обстріл (28449) посольство (944) Євросоюз (13401) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо Шольц каже за тауруси? Очкує?
Чи Німеччина вже не в ЄС?
показати весь коментар
20.12.2024 15:26 Відповісти
Росія була колиска червоного фашизму так і не змінилася
показати весь коментар
20.12.2024 16:09 Відповісти
 
 