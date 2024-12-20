ЄС про ракетну атаку РФ на Київ: Укотре демонструє злочинну природу Путіна

У Європейському Союзі засудили ранкову атаку РФ на Київ, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін становить небезпеку як для України, так і для європейських країн.

Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Ми знаємо про цю атаку. Вона ще раз показує злочинну природу Путіна, який становить небезпеку для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки", - сказала вона.

Гіппер зауважила, що ЄС продовжує оцінювати ситуацію з пошкодженням посольств і може зробити подальші заяви.

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Як повідомлялося, під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Португалія, чиє посольство також постраждало, виступила з рішучим засудженням атаки, до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Росії в Лісабоні.

Удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.