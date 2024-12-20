Україна надала США докази використання західних компонентів у російських БПЛА, - Міноборони

Українські військові експерти надали американським колегам переконливі докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, зокрема у розвідувальних безпілотниках "Орлан-10".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що головна інспекція Міністерства оборони України разом із Технічною інспекцією МОУ налагодили системну співпрацю з Офісом Генерального інспектора МО США.

Під час зустрічі представники науково-дослідної установи ЗСУ презентували для Служби кримінальних розслідувань Офісу Генерального інспектора МО США докладний аналіз імпортованої електроніки в російських озброєннях. Зокрема, йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", у яких виявлено іноземні компоненти, а саме:

системи наведення;

навігаційні модулі;

блоки керування;

обчислювальні пристрої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використовує іноземні компоненти для безпілотників "Молнія" та "Фенікс", - ГУР. ФОТО

Українська сторона передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.

Вказано, що представники США проявили значний інтерес до наданих матеріалів.

"Американська сторона наголосила на важливості подібних зустрічей та поглибленої співпраці в рамках встановленого Меморандуму про взаєморозуміння між інспекційними службами оборонних відомств США та України. Представники Офісу Генерального інспектора МО США додали, що це має створити підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Міноборони оголосило відбір керівників п’яти державних підприємств

Раніше повідомлялося, що у виробництві російських БПЛА "Молнія" та "Фенікс" використовуються компоненти виробництва КНР та деяких країн Заходу, зокрема, Швейцарії, США та Нідерландів.