Переговори з Росією можливі лише після перемоги України, - прем’єр Литви

Україна повинна перемогти у війні, перш ніж розпочати будь-які переговори з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Литва вважає, що українці не лише захищають свою країну, але й гарантують безпеку для всіх європейських держав.

"Розуміючи, що зараз українці гарантують безпеку не лише собі, а й усій Європі, ми віримо тільки в одне правильне завершення війни - це перемога України... Якщо Україна захоче і буде змушена сісти за стіл переговорів, то це має бути тільки за умови перемоги України", - заявив Палуцкас, підкреслюючи важливість міжнародної солідарності у боротьбі з агресором.

Він також підтвердив, що Литва продовжить підтримку України в усіх аспектах, зокрема в наданні військової, економічної, гуманітарної допомоги та захисті інтересів України в НАТО і на шляху до євроінтеграції.

Також прем'єр-міністр додав, що Литва розширить санкції проти Росії та Білорусі, зокрема збільшить тиск на агресора, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 грудня, до Києва прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

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