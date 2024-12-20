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Новини Війна
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Переговори з Росією можливі лише після перемоги України, - прем’єр Литви

Переговори з Росією можливі лише після перемоги України

Україна повинна перемогти у війні, перш ніж розпочати будь-які переговори з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Литва вважає, що українці не лише захищають свою країну, але й гарантують безпеку для всіх європейських держав.

"Розуміючи, що зараз українці гарантують безпеку не лише собі, а й усій Європі, ми віримо тільки в одне правильне завершення війни - це перемога України... Якщо Україна захоче і буде змушена сісти за стіл переговорів, то це має бути тільки за умови перемоги України", - заявив Палуцкас, підкреслюючи важливість міжнародної солідарності у боротьбі з агресором.

Він також підтвердив, що Литва продовжить підтримку України в усіх аспектах, зокрема в наданні військової, економічної, гуманітарної допомоги та захисті інтересів України в НАТО і на шляху до євроінтеграції.

Також прем'єр-міністр додав, що Литва розширить санкції проти Росії та Білорусі, зокрема збільшить тиск на агресора, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 грудня, до Києва прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

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Автор: 

Литва (2397) допомога (8343) переговори з Росією (1080)


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Топ коментарі
+9
Ви там обкурилися, чи що? Хочете перемоги - піднімайте свої жирні сраки, та самі воюйте з паРашею, а не ховайтесь вічно за нашими спинами!
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20.12.2024 15:33
+4
А ти хочеш поразки?
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20.12.2024 15:38
+4
Прем'єр Литви розуміє, що ×уйло ніколи не зупиниться, тому союзникам не треба дурити себе фікцією під назвою "мирні перемовини", а натомість якнайшвидше озброювати Україну без дурних обмежень.
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20.12.2024 15:54
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Ви там обкурилися, чи що? Хочете перемоги - піднімайте свої жирні сраки, та самі воюйте з паРашею, а не ховайтесь вічно за нашими спинами!
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20.12.2024 15:33 Відповісти
А ти хочеш поразки?
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20.12.2024 15:38 Відповісти
А кого ти зараз своєю жирною сракою і панікерськими воплями захищаєш, окрім як москалів?
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20.12.2024 15:58 Відповісти
Приїджай, та поможеш
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20.12.2024 15:34 Відповісти
Бажане з дійсним зовсім не збігається.
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20.12.2024 15:41 Відповісти
Переговоры возможны после освобождения Украины от всех оккупантов включая тех которые бомбили Киев в 1240 году.
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20.12.2024 15:44 Відповісти
Свіжовисраний кацапський глист заспівав з аркуша.
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20.12.2024 15:49 Відповісти
У нас к ним ещё претензия есть почему они Хутина не арестовали как должны были!
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20.12.2024 15:56 Відповісти
Переговори можуть бути можливими лише після того, як Україна досягне реальних перемог. Йти на поступки чи домовлятися, коли ворог не визнає поразки, лише ставить під загрозу майбутнє країни. Без чітких умов і без справедливих гарантій, ніякі переговори не можуть бути конструктивними.
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20.12.2024 16:18 Відповісти
що таке перемога у цій війні? певно для кожної людини, яка має стосунок вона своя. Але, певно, що наш президент та 5-6 ефективних менеджерів вже перемогли
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20.12.2024 15:47 Відповісти
Я думаю что победа это когда все Куницкие уедут домой во свояси!
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20.12.2024 15:49 Відповісти
Не ускладнюйте. Персоніфікувати або субєктивізувати також не варто. Перемога це всього дві головні речі - 1) кордони 1991 року і 2) виплата репарацій та контрибуцій. Крапка. Все інше це різновиди капітуляції. В ідеалі ще й притягнення військових злочинців до відповідальності і міжнародна ізоляція та санкції до повної виплати репарацій.
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20.12.2024 15:58 Відповісти
то навіщо тоді будуть переговори - тоді діятиме право переможця)
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20.12.2024 16:14 Відповісти
Прем'єр Литви розуміє, що ×уйло ніколи не зупиниться, тому союзникам не треба дурити себе фікцією під назвою "мирні перемовини", а натомість якнайшвидше озброювати Україну без дурних обмежень.
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20.12.2024 15:54 Відповісти
Хутин не вечный не льсти ему что он не остановится!
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20.12.2024 15:58 Відповісти
Саинособачу не розумію, тунгусе.
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20.12.2024 16:00 Відповісти
Ты знаешь я тоже ни одним российским языком не владею ни чеченским ни татарским ни бурятским….
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20.12.2024 16:02 Відповісти
Щось белькоче собі бурят калічний незрозумілою мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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20.12.2024 16:13 Відповісти
Займись лучше поиском убийцы Ирины Фарион!
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20.12.2024 16:15 Відповісти
Який тупий мордввин - сам з собою свинособачою розмовляє - мабуть, думає, що він в Рязані. ))
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20.12.2024 16:17 Відповісти
Сразу видно что ты не из окопа!
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20.12.2024 16:22 Відповісти
О, балтійські "друзі" вчергове визнали, що хочуть купити свою безпеку життями українців.
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20.12.2024 16:03 Відповісти
как раз балтийские страны и выгрызут победу Украине политическим путём!
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20.12.2024 16:04 Відповісти
Як вони це зроблять? Справді цікаво.
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20.12.2024 16:11 Відповісти
Так само как они смогли выйти из ссср и вступить в НАТО, силой воли и неизменной позицией с которой они заставят считаться всех своих союзников по НАТО!
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20.12.2024 16:13 Відповісти
Та ну, ви ж самі розумієте, що вини не мають достатньої "ваги" і впливу у НАТО.
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20.12.2024 16:55 Відповісти
Имеют ещё и какое эти три страны десятерых стоят!
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20.12.2024 16:57 Відповісти
Ясно, я думав, що ми ведемо серйозну дискусію. Помилився...
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20.12.2024 17:00 Відповісти
Ну ты глупый эти страны легко перекрывают выход из Балтийского моря для джихадляндии, а это огромный может быть ужас по экономике и обороноспособности джихадляндии!
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20.12.2024 17:03 Відповісти
Так воно і є. Вони просто думають що вони будуть наступними ,як що Україна паде. Хай заспокояться , Україна (ЗСУ) воюючи за своє існування ,дала не аби яких пи....лєй коліновстану ,чим зламала ,або на довго відстрочила всі плани по відтворенню цієї ********* імперії.
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20.12.2024 16:55 Відповісти
Зеленим скотинякам перемога не потрібна, бо це вибори і для тим хто не втече-тюрма!
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20.12.2024 16:10 Відповісти
Шановні ,яка "перемога ", ви що зєліних "планів " перечиталися , Україні хоча б кацапський наступ зупинити і стабілізувати лінію фронту ,а переговори будуть вести США і союзники ,Я прекрасно розумію литовців ,вони добре запам"ятали 1940 рік , та й зараз в них не найкраще геостратегічне становище - між калінінградом і бульборашкою і вузенький Сувалківський коридор ,який звязує їх з Польщею і до речі Латвію і Естонію з довжелезним кордоном з рашкою ,Україна хоч має довгий західний кордон ,та й територія в нас набагато більша .
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20.12.2024 16:18 Відповісти
Литві краще готуватись до війни, 5-та стаття, якщо уважно прочитати недалеко пішла від меморандуму - нікого не зобовязує воювати за Литву
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20.12.2024 16:20 Відповісти
Готовятся уже 170 млн евро выделили для облаштування военных заграждений на границе с джихадляндией…
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20.12.2024 16:25 Відповісти
А победа получается будет,когда всю территорию Украины рашка захватит? Он в своем уме? Ну пусть приезжает и воюет.
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20.12.2024 16:29 Відповісти
Мы отступаем семимильными шагами,а оно верещит,что переговоры только после победы возможны,пересмотрел выступлений хрипатого? Отправляй сюда все население литвы воевать,может тогда и будет победа Украины,и то не факт.
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20.12.2024 16:31 Відповісти
 
 