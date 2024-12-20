Делегація міністрів на чолі з прем’єром Литви Палуцкасом прибула до Києва. ФОТО
Сьогодні, 20 грудня, до Києва прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль заявив про початок міжурядових консультацій з литовськими колегами.
"Маємо насичений порядок денний обговорення: обороноздатність та безпека Європи, членство України в ЄС та НАТО, програма відновлення, подальше посилення санкцій проти росії та конфіскація російських заморожених активів, а також наша економічна та торговельна співпраця. Очікуємо плідний та конструктивний діалог", - зазначив прем’єр.
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