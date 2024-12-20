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Делегація міністрів на чолі з прем’єром Литви Палуцкасом прибула до Києва. ФОТО

Сьогодні, 20 грудня, до Києва прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Денис Шмигаль і Гінтаутас Палуцкас

Шмигаль заявив про початок міжурядових консультацій з литовськими колегами.

"Маємо насичений порядок денний обговорення: обороноздатність та безпека Європи, членство України в ЄС та НАТО, програма відновлення, подальше посилення санкцій проти росії та конфіскація російських заморожених активів, а також наша економічна та торговельна співпраця. Очікуємо плідний та конструктивний діалог", - зазначив прем’єр.

Також читайте: Новий уряд Литви планує візит в Україну наступного тижня

Автор: 

візит (1584) Литва (2397) Шмигаль Денис (4572)


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Смілива делегація, я скажу, якщо приїхали .... В столиці гучно!
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20.12.2024 13:22 Відповісти
Доречі про сміливість... а ********** повернувся???
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20.12.2024 13:36 Відповісти
"с какою цєлью інтересуєтєсь"?
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20.12.2024 13:38 Відповісти
з потужной цєлью, може я помолитися за нього хочу, щоб ракета його уламками не притрусила? Чому одразу підозри що злоумишляю на вєлічєство?
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20.12.2024 13:44 Відповісти
Підозра? Просто питання....
Пока пишите відповідь - ІР ваш пробю
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20.12.2024 13:54 Відповісти
Не забирайте мене будь ласка, в мене діти, я вам усіх здам, і агента козира і агента гнойного і цекаку пеесес, я нічого поганого не робив, тільки піл на зйомній квартирі підмітав!
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20.12.2024 14:12 Відповісти
.. цікавить Козирь і де самокат його стоїть
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20.12.2024 14:13 Відповісти
 
 