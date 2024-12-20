Ошукали вдову Кузьми Скрябіна на майже 1,5 млн грн: Директорці музичного лейблу Moon Records повідомлено про підозру, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру директорці відомого українського музичного лейбла, яка ошукала спадкоємців загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) майже на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Нацполіція не уточнює імен та назви лейба, але, за даними "Української правди", йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху, яка після смерті Кузьми Скрябіна отримала права на всю його творчість від вдови артиста Світлани Бабійчук.

Як зазначили у поліції, фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

"Укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису. Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики — директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", - йдеться у повідомленні Нацполу.

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Недоплатили вдові Скрябіна роялті до 85%

Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики.

Останні запевняли власницю творів, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні "партнери" забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень прибутку.

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Підозра українському лейблу

Після проведення обшуків, допитів свідків та потерпілих слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити директору та засновнику музичного лейбла про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет.

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