Дата візиту спецпредставника Трампа Келлога до України попередньо визначена, - МЗС

Міністерство закордонних справ України бере участь у підготовці візиту спеціального представника новообраного президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіта Келлога.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, дата відома, втім, з міркувань безпеки наразі її не озвучують.

Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні, будемо раді раді його приймати", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ та Україна готові до мирних переговорів через значні втрати та війну на виснаження, - Келлог

Речник МЗС додав, що у Києві будуть раді з ним провести дискусію та донести інформацію з українського боку.

"Будемо раді (...) донести свою точку погляду, насамперед інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів до досягнення справедливого миру", - додав Тихий.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.

Нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що готуються візити, які здійснить команда новообраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни.

Пізніше стало відомо, що Кіт Келлог відвідає Київ та декілька інших європейських столиць на початку січня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер вважає гарним вибором призначення Келлога спецпредставником США по Україні: досвідчений генерал для реалізації бачення Трампа