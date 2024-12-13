Команда Трампа готує візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні, - Келлог

Нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що готуються візити, які здійснить команда новообраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог відповів, що команда Трампа "готує плани поїхати й просто послухати" думки сторін, оскільки наразі вони не мають повноважень вести переговори від імені США.

Але не завадить прислухатися до людей більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", - зазначив спецпосланець орбаного президента США.

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Келлог наголосив, що саме обраний президент США ухвалюватиме остаточні рішення щодо цього.

"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.

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