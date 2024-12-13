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Трамп (4275) Кіт Келлог (16) війна в Україні (1102)

Команда Трампа готує візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні, - Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог

Нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що готуються візити, які здійснить команда новообраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог відповів, що команда Трампа "готує плани поїхати й просто послухати" думки сторін, оскільки наразі вони не мають повноважень вести переговори від імені США.

Але не завадить прислухатися до людей більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", - зазначив спецпосланець орбаного президента США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я вірю, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями, - Келлог

Келлог наголосив, що саме обраний президент США ухвалюватиме остаточні рішення щодо цього.

"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог - російському олігарху Малофєєву: "Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій Трампа"

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Топ коментарі
+20
Будуть з"ясовувати хто на кого напав?
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13.12.2024 21:00
+6
Ні. Будуть з'ясовувати чому Україна не хоче миру.
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13.12.2024 21:01
+6
спочатку почнуть з най-головнішого питання-проблеми - хто х*ло?
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13.12.2024 21:10
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Цікаво, що таке малесеньке він так старанно показує?
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13.12.2024 20:57 Відповісти
Демонструє реальний розмір поточного потенціалу кацапстану.
У першій половині 2010-х років у неті поширювалася інфа з розрахунками профільних аналітиків щодо часу здатності різних країн вести війну з усім світом. Серед усього загалу держав: 1) США - п"ять років; 2) Кацапія - два місяці; 3) Україна - до одного тижня. Навряд співвідношення між Штатами і кацапстаном суттєво змінилося. Було б бажання і політична воля з боку США, болотну імперію і без воєнної інвазії можна поставити на місце протягом максимум року, застосовуючи комплекс економічних заходів у поєднанні з суттєвим посиленням бойових можливостей уже воюючої України. Як засвідчує загальна конфліктна практика, світова спільнота конче потребує загальновизнаного жандарма, якому усі члени ООН сплачують відсотки від власного ВВП, а той рішуче підтримує у мирних рамках стосунки між державами, не допускаючи посягань на територіальну цілісність і виникнення вогняних воєнних штормів. США на цю роль - найкращий кандидат, оскільки є зразковою демократією, де апріорі неможлива узурпація влади. А у разі появи бикуватого порушника усі платники внесків разом зі Штатами битимуть бандюка ногами по ботоксній пиці.
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13.12.2024 23:29 Відповісти
Будуть з"ясовувати хто на кого напав?
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13.12.2024 21:00 Відповісти
Ні. Будуть з'ясовувати чому Україна не хоче миру.
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Дивна відповідь. Це вам з Лубянки темник надійшов?
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14.12.2024 00:17 Відповісти
Дивне питання. Це вам мабуть доступу до новин немає?
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14.12.2024 08:43 Відповісти
спочатку почнуть з най-головнішого питання-проблеми - хто х*ло?
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13.12.2024 21:10 Відповісти
щоб "вислухати" позиції сторін
щоб вислухати думки Москви та Києва

То як же ж воно : вислухати в лапках чи насправді?
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13.12.2024 21:00 Відповісти
Бункерный будет всячески избегать Трампа и Трамп это знает.

Складывается такое впечатление что Трамп в роли Льва играет с бункерной крысой.

Трамп предложил организовать встречу Зеленского и путина в Вашингтоне понимая что бункерный туда не приедет так его тут же задержат согласно ордеру ООН. Так же Медведев угрожал Трампу судьбой Кенеди, а сам бункерный чуть ли не каждый день махает ядерной дубиной в сторону США.

Поэтому, рашистов все равно будут принуждать к миру, причем через силу
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13.12.2024 21:01 Відповісти
Яким чином? Яка сила є для цього?
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13.12.2024 21:03 Відповісти
Поверь. У США ещё много инструментов чтобы долбить Рашку в хвост и в Гриву. Например - Ракеты способные преодолевать расстояние в 2000 и более километров. Опустить цены на нефть до 20-ти долларов за баррель.

Так же есть такое понятие как запас прочности и этот запас у Рашки истек. Теперь каждый пакет санкций бьёт очень больно по рашистам.
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13.12.2024 21:08 Відповісти
Я говорю о санкциях и о поставках оружия Украине. Где ты увидел мое утверждение что США будут воевать с Рашкой?
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13.12.2024 21:16 Відповісти
Це все лірика. В них немає головної сили - сили волі!
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13.12.2024 21:22 Відповісти
питання чому вони досі цього не зробили
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13.12.2024 22:59 Відповісти
У команді трампакса головне - не зупиняючись відсмоктувати найвеличнішому *********** трампасу не дивлячись ні на що.
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Ваша сексуальна стурбованість аж бризкає із монітора. Зверніться до профільного спеціаліста або до путани
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13.12.2024 23:36 Відповісти
Нотр дам де парі - 2.0
півгодити Трампу не вистачило або забув про що говорили....
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13.12.2024 21:04 Відповісти
Що там слухати?
Невже не зрозуміло,що ***** затявся і не заспокоїться поки не знище Україну?
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13.12.2024 21:04 Відповісти
Мінуйте аес і примусьте сша воювати, це звернення до притомних в ЗСУ
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13.12.2024 21:04 Відповісти
Починаите з москви - путлєр вам мізки вправить
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13.12.2024 21:04 Відповісти
Ідіот.

А через років п'ять ще й деменція накриє.
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13.12.2024 21:06 Відповісти
Ви про себе ?
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13.12.2024 21:11 Відповісти
Ні, це я про пластівця Келлоґа. Він вже дев'ятий десяток розміняв.

The plan proposes a ceasefire on the current front lines, forcing both Russia and Ukraine into peace talks, and continued https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War arms supplies to Ukraine if it agrees to a ceasefire and peace talks. If Russia did not agree to a ceasefire and peace talks, the United States would increase arms supplies to Ukraine. Ukraine would not have to formally cede the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian-occupied_territories_of_Ukraine occupied and annexed territories to Russia, but would postpone its plans for NATO membership for a longer period of time, and the territories currently under Russian occupation would remain under https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto de facto Russian control.

Якщо й не ідіот, то не ворох хйлостану точно.
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13.12.2024 21:25 Відповісти
Келлог показує:"отакевочкі малюсінькі у нас можливості впливу на ***** - все буде вирішено коштом капітуляції України"...
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13.12.2024 21:08 Відповісти
Это твое некомпетентное мнение. Оно может существовать лишь в твоей голове
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13.12.2024 21:10 Відповісти
Пиши українською на початках
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13.12.2024 21:10 Відповісти
Мне никто не запрещает писать на русском и не запретит, потому что я в Украине живу
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13.12.2024 21:13 Відповісти
В Украине не запрещено общаться на русском языке. Пусть бегут и жалуются кому угодно
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13.12.2024 21:19 Відповісти
Завязывай излагать. Твои мысли это мысли Дебила.
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13.12.2024 21:14 Відповісти
капітуляція України буде ганьбою для Штатів. не підуть Штати на таке.
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13.12.2024 22:26 Відповісти
The Bible teaches us to hear before we speak, in the Old Testament and the New Testament alike. "He who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him" (Proverbs. 18:13). "Let every man be swift to hear, slow to speak" (James.1:19)
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13.12.2024 21:10 Відповісти
Why should we read semitic tales here?
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13.12.2024 21:11 Відповісти
It`s a wise thing
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13.12.2024 21:57 Відповісти
they talk non-stop since 2008 at least.
Whoever has ears, let them hear (Matthew 13:9).
still not enough?
By their fruit you will recognize them (Matthew 7:16)
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13.12.2024 23:11 Відповісти
Не бити по Рассєє, містер Трамп?
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13.12.2024 21:13 Відповісти
Трампу ця війна пофік(в нього інші інтереси),а цей буде кататись туди-сюди весь термін.
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13.12.2024 21:14 Відповісти
і шо цікаво Келлог щє не самий дурнуватий зі всієї доніної команди,
шо не відміняє стадного інстінкта.
іноді здається, шо дурість - це інфекціонне.
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13.12.2024 21:14 Відповісти
критикувати Байдена - це одне. от тепер нехай самі спробують зробити. ймовірність того, що ту переговірну команду Келога ху йло пошле подалі є досить немаленькою. от тоді Келог з Рудим нехай показують силу, бо інакше буде обосрамс на весь світ. і ганьба для Штатів. Сі вже зараз послав їх нах із їхнім запрошенням на інавгурацію.. це ж принизливо послати на інавгурацію посла, коли тебе самого запрошують на інавгурацію... на інавгурацію Сі не їде, проте зустрічається із чмошним алкашом медвєдєвим.. нда..
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13.12.2024 22:36 Відповісти
єдиний аргумент рудого клована на припинення війни,
це тиснути на Україну, лякати зелених клованів припиненням допомоги
і примушивати Україну до капітуляції - цікавий розклад як на мене...
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13.12.2024 22:43 Відповісти
та на зелених і тиснути не треба. вони були готові ще в Стамбулі припинити війну... але спочатку команда Рудого має натиснути на ху йла, щоб той припинив війну. от тільки тут головне питання - а по якій лінії будуть вони війну припиняти. як там Рудий говорив - спочатку подзвонить ху йлу, потім подзвонить Зе. от і побачимо, що він отримає після того як подзвонить ху йлу. а має він отримати віж ху йла якусь поступку, щоб Рудого не вважали ще більшим сцикуном, ніж Байдена.
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13.12.2024 23:00 Відповісти
це дуже неприємно вам слухати і мені дуже неприємно говорити,
але в рудого нема жодного аргумента змусити ***** "припинити" війну,
не кажучі вже за Перемогу України.
єдиний його шанс припинити цю війну це змусити Україну капітулювати погрозами припинити допомогу.
нормальний, з точкі зору України, переговорник - кращого і не знайти було...
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13.12.2024 23:19 Відповісти
та знаййдуться аргументи. і навіть без введення американських військ в Україну. 1. закрутять санкції настільки та ще й обвалять ціни на нафту, що кацапи реально будуть ягель жерти. можуть таке зробити Штати? можуть, звичайно. 2. напакують Україну зброєю настільки, в тому числі далекобійною, що нинішні піпєточні поставки кацапам здадуться піщинкою на пляжі. можуть таке зробити? можуть. тож якщо ху йло не зупиниться і не погодиться на заморозку війни, то йому буде тільки гірше від цього. зливати Україну американці точно не будуть. бо тоді і вони самі дуже багато втратять репутаційно. а репутаційні втрати - це втрати і бізнесові і політичні.
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13.12.2024 23:32 Відповісти
ми всі живемо надією, але як би надія і реальність співпадали,
то не було б зараз у нас цьoго діалогу.
по суті:
1. США можуть закрутити гайки на нафту, але без згоди арабських країн це буде дуже важко зробити,
ми відкриєм крани і вони теж відкриють - і ця сама палка вдарить і по доні теж - хоче він це? ні, не хоче - він хоче квіти і аплодоси...
тут проблема в тім хто наскільки більше відкрутить свій кран.
У Рейгана в свій чяс якось получилося з арабами домовитися - опустили саюз нірушимий...
це руде пихате ні з якого боку не Рейган, тому ні.
2. начебто додають, побачимо трампонське додавалово, тоді і порівняємо.
почяток цього року - 6 місяців без допомоги взагалі за респукліканців не всіляє поки ніякого оптімізму від слова взагалі.
3. від себе - доні на всіх плювати крім себе, як і бубі...
давайте ніколи про це, головне, не забувати.
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14.12.2024 00:00 Відповісти
це тобі в штатах цікава капітуляція України?? потвори піндоські.
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13.12.2024 23:03 Відповісти
і таких 73...
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13.12.2024 23:10 Відповісти
Команда Трампа пускай лучше почитает международные законы и обязанности и Будапештский меморандум. А то никак не могут выяснить кто жертва а кто насильник и кто чего хотел
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13.12.2024 21:18 Відповісти
Exactly. А зараз ще й наввипередки всі почали про "розміщення миротворців в Україні". І жодного слова про те, що миротворців насправді треба розміщувати на параші, бо саме вона -- агресор.
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13.12.2024 21:28 Відповісти
На параше нужно размещать миротворцев из северной кореи и Китая. Они же должны являться гарантами что Сосия не начнет обстрелы Украины и не двинет опять в атаку. Интересно будет посмотреть как Европа и США расмотрят предложение что армия Китая стоит у стен Европы и строит свои военные базы. Тогда США и ЕС уже не будут расказывать что мол ничего страшного когда рашисты захватят еще немного украинской земли, мол ето же братские нароты. Придется уже и странам НАТО делить Черное море с Китаем.
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13.12.2024 21:54 Відповісти
Sвістоболи , ****......
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13.12.2024 21:20 Відповісти
Цікава ідея ...вислухати сторону агресора ...те шо москва напала ,та окупувала ,вбиває ,гвалтує ,розграбовує , та приховує китай за своєю спинОю , з гелполітичним маренням, поділити світ на двох ... держслужбовці слухати будуть як каятт'я ? ...чи подумають як допомогти все реалізувати ху* лу ?
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13.12.2024 21:21 Відповісти
лицемірні потвори.
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13.12.2024 23:04 Відповісти
путіна треба вислухати від рота до легень, простукати йому коліна, поміряти температуру . . .

взяти відтиски пальців та аналіз крові й сечі

а потім зробити лагідний масаж шиї ковбойським паском
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13.12.2024 23:13 Відповісти
Трамп та його «дрім тім» будуть діяти по-іншому . Примушення України до капітуляції , окуповані території віддати, а допомогу скоротити, або припинити - це все вже було проанансовано. Масаж ковбойськім паском ***** будуть робити не трампісти, а бандерівці. У трампістів до ***** любов та повага.
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14.12.2024 10:22 Відповісти
Я так розумію що в команду Трампа набирають виключно розумово відсталих чи психічно уразливих людей. Починаючи з аутиста-ейфоріста Маска. Той хоч знає стовідсотково що росія веде війну з Україною. Кіту Келлогу це також сказали, але не сказали хто на кого напав. Зараз він все оперативно вияснить якщо не забуде назви країн.
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14.12.2024 00:24 Відповісти
Позиції? - наша позиція стабільно Отє...ся від нас!
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14.12.2024 00:51 Відповісти
Якщо у ***** після війни залишиться Крим то вся політика США за останні 35 років буде визнана нікчемною, а всі гарантії надані будь коли і будь кому не вартими шеляга. Це матиме катастрофічні наслідки для всього світу і насамперед для самих США.
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14.12.2024 01:08 Відповісти
Нет никакого конфликта, просто на нас напал оголтелый кровавый монстр.
Это можно сравнить с ситуацией, когда человек просто идет по улице, на него набросился маньяк-убийца, грабитель и насильник и это что, можно называть конфликтом сторон?
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14.12.2024 01:10 Відповісти
 
 