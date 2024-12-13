Команда Трампа готує візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні, - Келлог
Нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що готуються візити, які здійснить команда новообраного президента США, щоб вислухати думки Москви та Києва щодо завершення війни.
Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання про можливі візити до Європи, Росії чи України Келлог відповів, що команда Трампа "готує плани поїхати й просто послухати" думки сторін, оскільки наразі вони не мають повноважень вести переговори від імені США.
Але не завадить прислухатися до людей більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу", - зазначив спецпосланець орбаного президента США.
Келлог наголосив, що саме обраний президент США ухвалюватиме остаточні рішення щодо цього.
"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти йому досягти успіху для американського народу. І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж", - додав посадовець.
Нагадаємо, раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.
Будь ласка, зачекайте...
У першій половині 2010-х років у неті поширювалася інфа з розрахунками профільних аналітиків щодо часу здатності різних країн вести війну з усім світом. Серед усього загалу держав: 1) США - п"ять років; 2) Кацапія - два місяці; 3) Україна - до одного тижня. Навряд співвідношення між Штатами і кацапстаном суттєво змінилося. Було б бажання і політична воля з боку США, болотну імперію і без воєнної інвазії можна поставити на місце протягом максимум року, застосовуючи комплекс економічних заходів у поєднанні з суттєвим посиленням бойових можливостей уже воюючої України. Як засвідчує загальна конфліктна практика, світова спільнота конче потребує загальновизнаного жандарма, якому усі члени ООН сплачують відсотки від власного ВВП, а той рішуче підтримує у мирних рамках стосунки між державами, не допускаючи посягань на територіальну цілісність і виникнення вогняних воєнних штормів. США на цю роль - найкращий кандидат, оскільки є зразковою демократією, де апріорі неможлива узурпація влади. А у разі появи бикуватого порушника усі платники внесків разом зі Штатами битимуть бандюка ногами по ботоксній пиці.
щоб вислухати думки Москви та Києва
То як же ж воно : вислухати в лапках чи насправді?
Складывается такое впечатление что Трамп в роли Льва играет с бункерной крысой.
Трамп предложил организовать встречу Зеленского и путина в Вашингтоне понимая что бункерный туда не приедет так его тут же задержат согласно ордеру ООН. Так же Медведев угрожал Трампу судьбой Кенеди, а сам бункерный чуть ли не каждый день махает ядерной дубиной в сторону США.
Поэтому, рашистов все равно будут принуждать к миру, причем через силу
Так же есть такое понятие как запас прочности и этот запас у Рашки истек. Теперь каждый пакет санкций бьёт очень больно по рашистам.
півгодити Трампу не вистачило або забув про що говорили....
Невже не зрозуміло,що ***** затявся і не заспокоїться поки не знище Україну?
А через років п'ять ще й деменція накриє.
пластівцяКеллоґа. Він вже дев'ятий десяток розміняв.
The plan proposes a ceasefire on the current front lines, forcing both Russia and Ukraine into peace talks, and continued https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War arms supplies to Ukraine if it agrees to a ceasefire and peace talks. If Russia did not agree to a ceasefire and peace talks, the United States would increase arms supplies to Ukraine. Ukraine would not have to formally cede the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian-occupied_territories_of_Ukraine occupied and annexed territories to Russia, but would postpone its plans for NATO membership for a longer period of time, and the territories currently under Russian occupation would remain under https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto de facto Russian control.
Якщо й не ідіот, то не ворох хйлостану точно.
Whoever has ears, let them hear (Matthew 13:9).
still not enough?
By their fruit you will recognize them (Matthew 7:16)
шо не відміняє стадного інстінкта.
іноді здається, шо дурість - це інфекціонне.
це тиснути на Україну, лякати зелених клованів припиненням допомоги
і примушивати Україну до капітуляції - цікавий розклад як на мене...
але в рудого нема жодного аргумента змусити ***** "припинити" війну,
не кажучі вже за Перемогу України.
єдиний його шанс припинити цю війну це змусити Україну капітулювати погрозами припинити допомогу.
нормальний, з точкі зору України, переговорник - кращого і не знайти було...
то не було б зараз у нас цьoго діалогу.
по суті:
1. США можуть закрутити гайки на нафту, але без згоди арабських країн це буде дуже важко зробити,
ми відкриєм крани і вони теж відкриють - і ця сама палка вдарить і по доні теж - хоче він це? ні, не хоче - він хоче квіти і аплодоси...
тут проблема в тім хто наскільки більше відкрутить свій кран.
У Рейгана в свій чяс якось получилося з арабами домовитися - опустили саюз нірушимий...
це руде пихате ні з якого боку не Рейган, тому ні.
2. начебто додають, побачимо трампонське додавалово, тоді і порівняємо.
почяток цього року - 6 місяців без допомоги взагалі за респукліканців не всіляє поки ніякого оптімізму від слова взагалі.
3. від себе - доні на всіх плювати крім себе, як і бубі...
давайте ніколи про це, головне, не забувати.
взяти відтиски пальців та аналіз крові й сечі
а потім зробити лагідний масаж шиї ковбойським паском
Это можно сравнить с ситуацией, когда человек просто идет по улице, на него набросился маньяк-убийца, грабитель и насильник и это что, можно называть конфликтом сторон?