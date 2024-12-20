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Повідомлено про підозру зраднику, який виконував обов’язки "міністра молодіжної політики ДНР", - СБУ

СБУ повідомила про підозру колаборанту

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту, який активно сприяв загарбникам, виконуючи обов'язки "міністра молодіжної політики" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант почав свою діяльність ще в 2014 році, очолюючи комітет з питань молоді та спорту в так званому "парламенті ДНР". Окрім цього, він співпрацював з російськими організаціями, такими як "федерація карате" та "російський союз бойових мистецтв". У 2023 році він погодився на пропозицію окупантів стати "міністром молодіжної політики", де координував діяльність псевдоміністерства і активно пропагував ідеї Кремля серед молоді.

Також він став медійною особистістю, з'являючись у ЗМІ, на телебаченні та в Інтернеті для підтримки окупаційної влади.

За результатами розслідування СБУ, підозрюваному оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України - добровільне зайняття посади в органах влади, створених на окупованих територіях.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Автор: 

СБУ (12812) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158) підозра (767)


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Топ коментарі
+3
Зачем тратить деньги на какие-то расследования, купите ему сразу самокат!
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20.12.2024 17:13
+3
а потім зясується що "у нього там не закритий, а відкритий перелом"
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20.12.2024 17:58
+2
неоригінально.
Наприклад, джмель може придетіти!
Хоча, джмель взимку... не до літа же чекати!
Ну, щось знайдуть. Іграшку з новорічної ялинки... наприклад
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20.12.2024 17:09
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Заочно?
Пишу - а потім читаю....
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20.12.2024 16:58 Відповісти
Нехай і заочно, головне щоб самокат приїхав.
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20.12.2024 17:02 Відповісти
неоригінально.
Наприклад, джмель може придетіти!
Хоча, джмель взимку... не до літа же чекати!
Ну, щось знайдуть. Іграшку з новорічної ялинки... наприклад
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Джмеля треба з собою таскати, постріл помітний, стрілець більше ризикує. На самокаті під"їхав, залишив, пішов. З машини на відстані кнопку натиснув...
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20.12.2024 17:16 Відповісти
"Моторола" - теж красиво....
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20.12.2024 17:20 Відповісти
або пейджер
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20.12.2024 17:21 Відповісти
А пейджер в сраці?
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20.12.2024 17:23 Відповісти
Ой! "Фантазери"... Зима прийшла... Україна - в зоні помірного клімату... Тому часті перепади температури. То морози, то відлиги... Після ожеледі підмерзає... Слизько...
"Упал" ... "И не очнулся"...
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20.12.2024 17:27 Відповісти
І дешево
І сердито
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20.12.2024 17:35 Відповісти
а потім зясується що "у нього там не закритий, а відкритий перелом"
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20.12.2024 17:58 Відповісти
Тоже не оригинально. Шмель уже прилетал к Гиви
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20.12.2024 21:19 Відповісти
щось схожий на слугу народа..
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20.12.2024 17:02 Відповісти
Зачем тратить деньги на какие-то расследования, купите ему сразу самокат!
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20.12.2024 17:13 Відповісти
 
 