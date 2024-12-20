Повідомлено про підозру зраднику, який виконував обов’язки "міністра молодіжної політики ДНР", - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту, який активно сприяв загарбникам, виконуючи обов'язки "міністра молодіжної політики" на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант почав свою діяльність ще в 2014 році, очолюючи комітет з питань молоді та спорту в так званому "парламенті ДНР". Окрім цього, він співпрацював з російськими організаціями, такими як "федерація карате" та "російський союз бойових мистецтв". У 2023 році він погодився на пропозицію окупантів стати "міністром молодіжної політики", де координував діяльність псевдоміністерства і активно пропагував ідеї Кремля серед молоді.

Також він став медійною особистістю, з'являючись у ЗМІ, на телебаченні та в Інтернеті для підтримки окупаційної влади.

За результатами розслідування СБУ, підозрюваному оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України - добровільне зайняття посади в органах влади, створених на окупованих територіях.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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