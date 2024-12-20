Вихваляв Путіна та чекав на окупацію Вінниччини: протоієрея УПЦ МП засудили до 5 років тюрми, - СБУ

Настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ проти України, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.

Водночас клірик висловлював сподівання на окупацію Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

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СБУ задокументувала злочини протоієрея і в серпні цього року повідомила йому про підозру.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.

Суд визнав священника винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.

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