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Вихваляв Путіна та чекав на окупацію Вінниччини: протоієрея УПЦ МП засудили до 5 років тюрми, - СБУ

Настоятеля храму УПЦ МП засудили до 5 років за вихваляння Путіна

Настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ проти України, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.

Водночас  клірик висловлював сподівання на окупацію Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Також читайте: Перші в Україні: на Львівщині вже немає церков Московського патріархату

СБУ задокументувала злочини протоієрея і в серпні цього року повідомила йому про підозру.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.

Суд визнав священника винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.

Читайте: Вихваляв Путіна та героїзував російських окупантів: Викрито клірика УПЦ МП в Одесі, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1014) СБУ (12812) УПЦ МП (1208) Вінницький район (16)


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Топ коментарі
+11
До яких пір з отим кацапським сатанатом будемо церемонитися?!!!
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20.12.2024 16:13
+9
Це електорат Бойка та зе
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20.12.2024 16:15
+7
А наші тупі люди і далі ходять до московських церков.....жах...коли ми порозумнішаємо?
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20.12.2024 16:14
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До яких пір з отим кацапським сатанатом будемо церемонитися?!!!
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20.12.2024 16:13 Відповісти
Це електорат Бойка та зе
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20.12.2024 16:15 Відповісти
У Вінниці???
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20.12.2024 16:30 Відповісти
думаєте їх нема на Волині, Галиччині чи на Буковині?
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20.12.2024 16:39 Відповісти
У львові їх теж повно
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20.12.2024 21:01 Відповісти
А наші тупі люди і далі ходять до московських церков.....жах...коли ми порозумнішаємо?
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20.12.2024 16:14 Відповісти
ніколи! Це ваш вирок, сказав Зеленськийй
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20.12.2024 16:40 Відповісти
Боюся що він правий.
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20.12.2024 21:02 Відповісти
Дай бог - не останній.
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20.12.2024 16:15 Відповісти
***, извините за мой французский. Я думал эту сатанинскую секту мп уже полностью запретили
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20.12.2024 16:16 Відповісти
А хрест (прости Господи) у дупу?
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20.12.2024 16:16 Відповісти
Хрест є хрест, його надо поважати. А в дупу можна і живець від лопати, або ліпше вила
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20.12.2024 16:40 Відповісти
Тобто, за виправдовування СМЕРТЕЙ українців, попівському мордилу дали 5 років?
А вийде через рік?
А ви там не ******, судді в країні тєрпіл?
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20.12.2024 16:19 Відповісти
От нащо його годувати?! Невже не можна відправити на мінне поле?!
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20.12.2024 16:32 Відповісти
Ці тварюки давно відійшли від вчення Божого. Хай хоча суд земний з ними ліпше працює. Може вже пора зробити спец суд з українців яки не заплямували себе і вони будуть розглядати справи ціх зрадників
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20.12.2024 16:36 Відповісти
До Вацака зайшли б. Теж кислобздійний ждун.
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20.12.2024 16:36 Відповісти
Краще лишити громадянства і на обмін, чим годувати в тюрьмі цю скотиняку.
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20.12.2024 16:46 Відповісти
А що МП ще є а Україні ?
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20.12.2024 16:54 Відповісти
В тюрмі теж священники потрібні... А піп хай вважає себе "мучеником за віру... Зараз це безпечно... В Колізей не ведуть, дикими звірами не травлять...
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20.12.2024 16:57 Відповісти
Браво!!!
Але - дуже мало!
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20.12.2024 22:55 Відповісти
 
 