Вихваляв Путіна та чекав на окупацію Вінниччини: протоієрея УПЦ МП засудили до 5 років тюрми, - СБУ
Настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ проти України, засудили до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.
Водночас клірик висловлював сподівання на окупацію Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.
СБУ задокументувала злочини протоієрея і в серпні цього року повідомила йому про підозру.
Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.
Суд визнав священника винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.
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А вийде через рік?
А ви там не ******, судді в країні тєрпіл?
Але - дуже мало!