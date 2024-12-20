47% українців підтримують створення Уряду національної єдності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

47% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення Уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним.

Про свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Негативно до ідеї ставляться – лише 10%, а 37% мають нейтральне ставлення.

Порівняно із вереснем 2024 року змін практично не було і інтерес до такої ініціативи зберігається на тому ж досить високому рівні.

У всіх регіонах України ситуація досить подібна і близько половини населення (43-51% залежно від регіону) мають прихильне ставлення до цієї ініціативи (і не більше 8-12% мають негативне ставлення).

І серед тих, хто довіряє В. Зеленському, і серед тих, хто йому не довіряє, досить істотна частка прихильно ставляться до ідеї Уряду національної єдності (хоча більш прихильні до ідеї все-таки ті, хто не довіряють Президенту).

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Найбільшою проблемою створення Уряду національної єдності є питання, хто міг би його очолити. В українців запитали, хто з лідерів фракцій / груп найбільше підходить, щоб стати Прем’єром Уряду національної єдності (для "Слуги народу" ми запитували про чинного голову). Відносно найбільше респондентів – 20% – вважають, що найбільше з цього переліку людей на посаду голови Уряду підходить П. Порошенко. На умовно другому місці – Д. Шмигаль, якого обрали 13%. Далі йдуть Ю. Тимошенко (7%), Ю. Бойко (5%) і О. Устінова (4%).

Як зазначають у КМІС, в Україні зберігається сильний запит на єдність у суспільстві, зокрема, серед політиків незалежно від їх "табору".

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