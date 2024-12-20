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47% українців підтримують створення Уряду національної єдності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

кабмин,правительство,уряд

47% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення Уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним.

Про свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Негативно до ідеї ставляться – лише 10%, а 37% мають нейтральне ставлення.

Уряд національної єдності опитування КМІС

Порівняно із вереснем 2024 року змін практично не було і інтерес до такої ініціативи зберігається на тому ж досить високому рівні.

У всіх регіонах України ситуація досить подібна і близько половини населення (43-51% залежно від регіону) мають прихильне ставлення до цієї ініціативи (і не більше 8-12% мають негативне ставлення).

Уряд національної єдності опитування по регіонах

І серед тих, хто довіряє В. Зеленському, і серед тих, хто йому не довіряє, досить істотна частка прихильно ставляться до ідеї Уряду національної єдності (хоча більш прихильні до ідеї все-таки ті, хто не довіряють Президенту).

опитування КМІС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці вважають, що найбільше розвитку держави шкодить робота в Раді "Слуги народу", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільшою проблемою створення Уряду національної єдності є питання, хто міг би його очолити. В українців запитали, хто з лідерів фракцій / груп найбільше підходить, щоб стати Прем’єром Уряду національної єдності (для "Слуги народу" ми запитували про чинного голову). Відносно найбільше респондентів – 20% – вважають, що найбільше з цього переліку людей на посаду голови Уряду підходить П. Порошенко. На умовно другому місці – Д. Шмигаль, якого обрали 13%. Далі йдуть Ю. Тимошенко (7%), Ю. Бойко (5%) і О. Устінова (4%).

голова Уряду національної єдності опитування

Як зазначають у КМІС, в Україні зберігається сильний запит на єдність у суспільстві, зокрема, серед політиків незалежно від їх "табору".

Також читайте: 58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1935) соціологія (260) КМІС (334)


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Топ коментарі
+25
Бойко у складі патріотичних сил - дуже потужно. Ну просто незламно.
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20.12.2024 18:05
+14
Главное - без зеленых клоунов
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20.12.2024 18:09
+13
Друзі Бойко поклав навіть ідею Уряду єдності у ... могилу. Тепер потрібен Уряд Патріотів України. На чолі з людиною рішучою, досвідченою, ПРАКТИЧНОЮ і витривалою. Прізвище потрібно називати чи ні ?
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20.12.2024 18:11
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Бойко у складі патріотичних сил - дуже потужно. Ну просто незламно.
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20.12.2024 18:05 Відповісти
Главное - без зеленых клоунов
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20.12.2024 18:09 Відповісти
Друзі Бойко поклав навіть ідею Уряду єдності у ... могилу. Тепер потрібен Уряд Патріотів України. На чолі з людиною рішучою, досвідченою, ПРАКТИЧНОЮ і витривалою. Прізвище потрібно називати чи ні ?
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20.12.2024 18:11 Відповісти
А я - ПРОТИ!
По-перше, зе-слуги цього НЕ ДАДУТЬ зробити.
По-друге, з цім вони вже ЗАПІЗНИЛИСЯ приблизно на 2.5-3 роки.
Так, що це безнадійна ідея, що тільки ЧАС ВТРАЧАЄ.
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20.12.2024 18:16 Відповісти
Вже не допоможе.
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20.12.2024 18:20 Відповісти
Це що, знову Порошенка в уряд пускать?
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20.12.2024 18:21 Відповісти
А кого туда пускати? Знову юзіка, кошевого і шефіра?
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20.12.2024 18:43 Відповісти
нет, ***, 95 квартал
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20.12.2024 22:04 Відповісти
Ну а д'Єрмак? Очевидно, що проти, а звідси - з цього роя не буде ... нічого.
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20.12.2024 18:23 Відповісти
Ну нарешті !!! Журналісти та статисти почали прозрівати !
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20.12.2024 18:25 Відповісти
Ой , ну зеленський зі своїми виборцями обім* ався сильно ...а чому за уряд почали в голос ...тому шо Трамп 🤡 гарантію персонального захисту не дасть ! Тому для зеленського , краще тихо звалити за поребник ну можливо в Оман...
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20.12.2024 18:29 Відповісти
Якщо там будуть зелені і різні ''бойки'' то це ''мертвонароджене дитя''!
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20.12.2024 18:29 Відповісти
д-ефективних (5-6)менеджерів і їх керівників пора міняти .
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20.12.2024 18:33 Відповісти
А може краще військова диктатура?
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20.12.2024 18:38 Відповісти
Пізно всрались!
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20.12.2024 18:42 Відповісти
Ніколи не пізно виправляти ситуацію.
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20.12.2024 18:45 Відповісти
Мдя. 3 роки повномасштабної бійні, але 37% нейтральні....
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20.12.2024 18:45 Відповісти
А голоси за бойко це процент зрадників наводчиків в державі
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20.12.2024 19:10 Відповісти
Це зовсім кінчені довбаки, які навіть не зрозуміли, про що їх питали.
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20.12.2024 20:39 Відповісти
Не можу уявити, хто міг голсувати за бойко? Під час війни голосувати за холуїв кремля - це самогубство.
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20.12.2024 18:47 Відповісти
Ви гадаєте, упороті комуняки та місцева кацапня вимерли як мамонти чи хором вчинили харакірі? Якщо ніт, то що їм заважає голоснути за бойку?
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21.12.2024 00:14 Відповісти
Не вірю, це міністерство для мародерів.
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20.12.2024 18:54 Відповісти
усе евреи- еднайтеся
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20.12.2024 19:03 Відповісти
З мого досвіду, в Україні євреям жилося завжди добре ,тільки при українцях , бо українці це каліровані по натурі та толерантні по культурі ,а от те шо вибрили маси 19 р. самі бачити, і це не поодинокий історичний факт !!!
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20.12.2024 19:39 Відповісти
А що це, а для чого це, інших проблем немає, немає чим зайнятись, просто переливати з пустого в порожнє?
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20.12.2024 19:57 Відповісти
А що заважає патріотичним силам об'єднатись без створення Уряду національної єдності?
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20.12.2024 20:07 Відповісти
Вже пізно. Тепер має бути Уряд Термінового порятнку, з відстороненням зеленої шобли і анальних ригів. Бо у вас і Бойко з ЗАЖОПом зараз патріотом вважається.
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20.12.2024 20:28 Відповісти
А банда ЗЕ в отих 10 відсотках потужно незгодих на єдність
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20.12.2024 20:29 Відповісти
Тiльки 47%? Всiм решта знову "толька не Парашенка" ???? Дебiли, бл.ть!
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20.12.2024 20:55 Відповісти
українські гниди. Чекають, хто більше гречки запропонує, або хто краще обіцянку дасть. пенсію 4000 євро, ув'язнити Порошенка, нові хати, безкоштовний газ...
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20.12.2024 22:08 Відповісти
)(уйня бджоли, )(уйня мед. Доведено історично, згадайте Центральну Раду.
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20.12.2024 22:05 Відповісти
"Уряд національрої єдності"
Було би не понано.
Тільки Тимошенко прем,єр міністр!!!
Тоді б знову люди б пожили нормально.
До речі:Уряд Ю.Тимошенко не підняв за час своєї каденсіі ціну на хліб на жодну копійку.
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20.12.2024 22:21 Відповісти
З ким єднатися? З герасимовим?
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20.12.2024 23:51 Відповісти
Угу. А байку дідуся Глібова про Лебедя, Рака та Щуку автори опитування подужати спромоглися? Схоже, що ніт.
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21.12.2024 00:17 Відповісти
 
 