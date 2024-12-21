Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 20 грудня, російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА "шахед". Перші ворожі безпілотники фіксувалися на півночі Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська область - загроза застосування ворожих БпЛА зі сходу", - повідомили ПС о 17:08.
"Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - північний, південно - західний", - повідомили ПС о 17:16.
"Чернігівська область - загроза застосування ворожих БпЛА зі сходу", - повідомили ПС о 17:34.
О 18:16 ПС повідомляли про:
БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
"Полтавська область - загроза застосування ворожих БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 18:18.
"Дніпропетровська область - загроза застосування ворожих БпЛА", - повідомили ПС о 18:48.
"Групи ворожих БпЛА з ТОТ через Запорізьку область рухаються в напрямку Дніпропетровської", - писали ПС о 18:56.
О 19:03 ПС повідомили про:
нові групи БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - південно-східний;
БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
"м.Павлоград (Дніпропетровщина) Увага!
- Ворожий БпЛА у вашому напрямку з південного сходу", - повідомлялося о 19:06.
"м.Миргород (Полтавщина). Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомлялося о 19:11.
О 19:23 військові поінформували про загрозу застосування ворожих дронів для Харківської області.
Пізніше о 19:35 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на північний захід над Павлоградом. О 19:40 ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжували рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.
Станом на 19:46:
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.
Також о 19:46 про загрозу застосування ворожих БПЛА попередили Донеччину. Через декілька хвилин військові поінформували про рух ударного дрона в напрямку Сум з північного сходу.
"Декілька груп ворожих ударних БпЛА змінили курс на північ", - повідомлялося о 20:04.
"Запорізька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:05.
"м.Кременчук (Полтавщина)! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного і південного сходу", - повідомлялося о 20:14.
"м.Запоріжжя! Увага!
Над містом ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 20:18.
О 20:22 ПС повідомили про:
нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний;
БпЛА на сході Харківщини та півночі Донеччини, курс - західний.
"м. Полтава! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного та південного сходу!", - повідомлялося о 20:27.
"Черкаська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 20:32.
"м.Суми! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного заходу", - повідомлялося о 20:33.
Оновлена інформація
"м.Прилуки (Чернігівщина)! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомили ПС о 20:36.
"м.Миргород (Полтавщина)! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - повідомили ПС о 20:37.
"м.Запоріжжя! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомили ПС о 20:47.
"Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу", - повідомили ПС о 20:54.
"м. Дніпро! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомили ПС о 20:57.
"м.Суми! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - повідомили ПС о 20:59.
Оновлена інформація
"Увага! Міста Суми, Дніпро, Запоріжжя! Перебувайте в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомили ПС о 21:04.
О 21:13 ПС повідомили про:
нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на Харківщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на заході Донеччини, курс - південно-західний/північний;
БпЛА на заході та сході Запорізької області, курс - північно-західний/північний;
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
БпЛА на межі Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, курс - північний.
О 21:23 ПС повідомили про Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з курщини, на Запорізьку і Дніпропетровську області - з ТОТ.
"Увага! Міста Дніпро, Запоріжжя! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомлялося о 21:25.
"м.Київ! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомлялося о 21:29.
"м.Харків! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півдня!", - повідомлялося о 21:27.
О 22:01 ПС повідомили про:
нові групи БпЛА на Сумщині, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - південно-західний/західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на Харківщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на заході та сході Запорізької області, курс - північно-західний/північний;
БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний/північно-східний;
БпЛА на межі Київщини, Черкащини, курс - південно/західний.
О 22:02 ПС повідомили про ударні БпЛА над Запоріжжям та Полтавою.
Оновлення
"Увага! м.Чернігів, м.Дніпро, м.Запоріжжя!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - 22:12 повідомлялося.
"Кіровоградська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку", - повідомлялося о 22:15.
"Ворожі ударні БпЛА у напрямку Сум з південного сходу!", - повідомлялося о 22:16.
Увага! м.Харків!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного заходу і півночі!, - повідомлялося о 22:19.
Увага! м.Кременчук!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу!, - повідомлялося о 22:23.
Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з брянщини, на Запорізьку і Дніпропетровську області - з ТОТ, - повідомлялося о 22:27.
Увага! м.Полтава!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!, - повідомлялося о 22:31.
О 22:51 ПС повідомили про:
нові групи БпЛА на Сумщині, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, курс - південно/західний;
БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний.
"Житомирська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі північно-східного напрямку, - о 22:55 повідомили ПС.
Оновлення
"Увага! Міста Запоріжжя, Полтава! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!",- повідомлялося о 23:04.
"Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з білгородщини, на Чернігівщину - з брянщини", - повідомлялося о 23:08.
"Увага! м.Черкаси!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомлялося о 23:26.
"Увага! Міста Полтава, Черкаси! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомлялося о 23:33.
"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомлялося о 23:35.
О 23:49 ПС повідомили про:
БпЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на північному заході південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-східний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Чернігівщини, курс - західний/південно/західний;
БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний;
БпЛА на Житомирщині, курс - південний/південно-західний.
"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із південного заходу!", - повідомили ПС о 23:55.
Оновлена інформація
"Увага!
Хмельницька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі північно-східного напрямку", - повідомлялося о 00:06.
"Увага! м.Кропивницький!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного сходу!", - повідомлялося о 00:08.
"м. Київ! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомлялося о 00:09.
"м. Суми! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу!", - повідомлялося о 00:12.
"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 00:14.
"м.Полтава! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомлялося о 00:19.
"Увага! м.Старокостянтинів!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу!", - повідомлялося о 00:21.
О 00:34 ПС повідомили про:
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - західний/північний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Полтавщини, курс - західний/південно-західний/північний;
БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;
БпЛА на північному сході Хмельниччини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на Кіровоградщині, курс - північно-західний.
О 00:36 ПС повідомили Черкаси про ворожий ударний БпЛА у напрямку із південного сходу, а Старокостянтинів повідомили про ще один ворожий БпЛА з південного сходу.
"Увага! м.Дніпро!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного заходу!", - повідомили ПС о 01:01.
Оновлена інформація
О 01:25 ПС повідомили про:
БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс - північний/північно-східний;
БпЛА на північному і південному заході Чернігівщини, курс - південний/західний;
БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;
БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.
"Увага! м.Вінниця!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного заходу!", - повідомлялося о 01:40.
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Тобто, кацапня веде себе, як "сільський суперснайпер" з японської притчі:
"Ішов якось по селу мандрівний самурай - знаменитий лучник. Бачить - на деревах та стінах будівель намальовані мішені для лучників. І в центрі кожної мішені стримить стріла. Ображений тим, що його перевершили в точності стрільби, вирішив учинить собі "харакірі". Селяни вчасно спинили. Пояснили: є у них в селі дурник. Весь час бігає з луком. Стріляє, куди-попало. А потім навкруги стріли, яка кудись влучила, малює мішень"...