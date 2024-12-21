УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12030 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 887 5

Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами

Ввечері п'ятниці, 20 грудня, російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА "шахед". Перші ворожі безпілотники фіксувалися на півночі Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворожих БпЛА зі сходу", - повідомили ПС о 17:08.

"Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - північний, південно - західний", - повідомили ПС о 17:16.

"Чернігівська область - загроза застосування ворожих БпЛА зі сходу", - повідомили ПС о 17:34.

О 18:16 ПС повідомляли про:

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

"Полтавська область - загроза застосування ворожих БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 18:18. 

"Дніпропетровська область - загроза застосування ворожих БпЛА", - повідомили ПС о 18:48.

"Групи ворожих БпЛА з ТОТ через Запорізьку область рухаються в напрямку Дніпропетровської", - писали ПС о 18:56.

О 19:03 ПС повідомили про:

нові групи БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - південно-східний;
БпЛА на південному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

"м.Павлоград (Дніпропетровщина) Увага!
- Ворожий БпЛА у вашому напрямку з південного сходу", - повідомлялося о 19:06.

"м.Миргород (Полтавщина). Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомлялося о 19:11.

О 19:23 військові поінформували про загрозу застосування ворожих дронів для Харківської області.

Пізніше о 19:35 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на північний захід над Павлоградом. О 19:40 ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжували рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.

Станом на 19:46:

БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.

Також о 19:46 про загрозу застосування ворожих БПЛА попередили Донеччину. Через декілька хвилин  військові поінформували про рух ударного дрона в напрямку Сум з північного сходу.

"Декілька груп ворожих ударних БпЛА змінили курс на північ", - повідомлялося о 20:04.

"Запорізька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:05.

"м.Кременчук (Полтавщина)! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного і південного сходу", - повідомлялося о 20:14.

"м.Запоріжжя! Увага!
Над містом ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 20:18.

О 20:22 ПС повідомили про:

нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний;
БпЛА на сході Харківщини та півночі Донеччини, курс - західний.

"м. Полтава! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного та південного сходу!", - повідомлялося о 20:27.

"Черкаська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу", - повідомлялося о 20:32.

"м.Суми! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного заходу", - повідомлялося о 20:33.

Оновлена інформація

"м.Прилуки (Чернігівщина)! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомили ПС о 20:36.

"м.Миргород (Полтавщина)! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - повідомили ПС о 20:37.

"м.Запоріжжя! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомили ПС о 20:47.

"Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу", - повідомили ПС о 20:54.

"м. Дніпро! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомили ПС о 20:57.

"м.Суми! Увага!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - повідомили ПС о 20:59. 

Оновлена інформація

"Увага! Міста Суми, Дніпро, Запоріжжя! Перебувайте в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомили ПС о 21:04.

О 21:13 ПС повідомили про:

нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на Харківщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на заході Донеччини, курс - південно-західний/північний;
БпЛА на заході та сході Запорізької області, курс - північно-західний/північний;
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
БпЛА на межі Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, курс - північний.

О 21:23 ПС повідомили про Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з курщини, на Запорізьку і Дніпропетровську області - з ТОТ.

"Увага! Міста Дніпро, Запоріжжя! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомлялося о 21:25.

"м.Київ! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу", - повідомлялося о 21:29.

"м.Харків! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півдня!", - повідомлялося о 21:27.

О 22:01 ПС повідомили про:

нові групи БпЛА на Сумщині, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА в центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний/південний;
БпЛА на сході та заході Полтавщини, курс - південно-західний/західний;
БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на Харківщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на заході та сході Запорізької області, курс - північно-західний/північний;
БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний/північно-східний;
БпЛА на межі Київщини, Черкащини, курс - південно/західний.

О 22:02 ПС повідомили про ударні БпЛА над Запоріжжям та Полтавою. 

Оновлення

"Увага! м.Чернігів, м.Дніпро, м.Запоріжжя!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - 22:12 повідомлялося.

"Кіровоградська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку", - повідомлялося о 22:15.

"Ворожі ударні БпЛА у напрямку Сум з південного сходу!", - повідомлялося о 22:16.

Увага! м.Харків!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного заходу і півночі!, - повідомлялося о 22:19.

Увага! м.Кременчук!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу!, - повідомлялося о 22:23.

Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з брянщини, на Запорізьку і Дніпропетровську області - з ТОТ, - повідомлялося о 22:27.

Увага! м.Полтава!
Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!, - повідомлялося о 22:31.

О 22:51 ПС повідомили про:

нові групи БпЛА на Сумщині, на південному сході Дніпропетровщини, на Запоріжжі;
БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно/західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, курс - південно/західний;
БпЛА на півночі Київщини, курс - західний;
БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний.

"Житомирська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі північно-східного напрямку, - о 22:55 повідомили ПС. 

Оновлення

"Увага! Міста Запоріжжя, Полтава! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!",- повідомлялося о 23:04.

"Нові ворожі ударні БпЛА заходять на Сумщину з білгородщини, на Чернігівщину - з брянщини", - повідомлялося о 23:08.

"Увага! м.Черкаси!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомлялося о 23:26.

"Увага! Міста Полтава, Черкаси! Продовжуйте перебувати в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА над вами!", - повідомлялося о 23:33.

"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомлялося о 23:35.

О 23:49 ПС повідомили про:

БпЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на північному заході південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-східний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Чернігівщини, курс - західний/південно/західний;
БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний;
БпЛА на Житомирщині, курс - південний/південно-західний.

"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із південного заходу!", - повідомили ПС о 23:55.

Оновлена інформація

"Увага!
Хмельницька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі північно-східного напрямку", - повідомлялося о 00:06.

"Увага! м.Кропивницький!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного сходу!", - повідомлялося о 00:08.

"м. Київ! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", - повідомлялося о 00:09.

"м. Суми! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного заходу!", - повідомлялося о 00:12.

"Увага! м.Харків!
Ворожий ударний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", - повідомлялося о 00:14.

"м.Полтава! Увага!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", - повідомлялося о 00:19.

"Увага! м.Старокостянтинів!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу!", - повідомлялося о 00:21.

О 00:34 ПС повідомили про:

БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний/західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - західний/північний;
БпЛА на межі Київщини і Черкащини, Полтавщини, курс - західний/південно-західний/північний;
БпЛА на сході Черкащини, курс - західний;
БпЛА на північному сході Хмельниччини, курс - західний/південно-західний;
БпЛА на Кіровоградщині, курс - північно-західний.

О 00:36 ПС повідомили Черкаси про ворожий ударний БпЛА у напрямку із південного сходу, а Старокостянтинів повідомили про ще один ворожий БпЛА з південного сходу.

"Увага! м.Дніпро!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного заходу!", - повідомили ПС о 01:01. 

Оновлена інформація

О 01:25 ПС повідомили про:

БпЛА на південному заході і північному сході Харківщини, курс - північний/північно-східний;
БпЛА на північному і південному заході Чернігівщини, курс - південний/західний;
БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-східний;
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний/південно-східний;
БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс - південно-східний.

"Увага! м.Вінниця!
Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку із північного заходу!", - повідомлялося о 01:40. 

Читайте також: Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Деснянському районі

Автор: 

безпілотник (4153) Повітряні сили (2636) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую.. Це вже як прогноз погоди. На завтра.

Запуск бпла.. всі в укриття. І податки сплатіть, комуналку. І на роботу недай боже не спізнись.
показати весь коментар
20.12.2024 22:26 Відповісти
запускайте Ігната!
показати весь коментар
20.12.2024 23:07 Відповісти
В Києві майже всі станціі метро заповнені людьми
під час повітряноі тривоги !!
Друзі , бережіть себе і своїх близьких та рідних !!
показати весь коментар
21.12.2024 01:14 Відповісти
Вчора говорив з сусідом. Колишній полковник. Розказує: Заліз, тиждень тому, в Інтернет. А там - аж екран "димиться" від радісного гвалту кацапів. "Наши герои нанесли ракетный удар по сборищу нацианалистав в Карюкавке, Чернигавскай области! Убиты и ранены сотни бандеравцев!!!" Беру мобыльний. Набираю телефон свого старого товариша - колишнього начальника райвідділу внутрішніх справ. Питаю: "Що там у вас сталося?" Відповідає: "Нічого такого... А про що саме ти питаєш?". "Так про ракетний удар по Корюківці... В Інтернеті кацапи пишуть, що багато людей побито...". "А-а-а.." ( і регоче). "Заспокойся... Нічого страшного... То "шахеди" летіли. Штук шість. Летіли низько - метрів тридцять. Люди вже до такого готові - дехто вискочив з мисливськими рушницями. Почали гатить по них полукартеччю. Один упав метрів за 150 від мого дому. Побило чоловікові хату... Наче нікого і не поранило... Менше слухай кацапські брехні..."
Тобто, кацапня веде себе, як "сільський суперснайпер" з японської притчі:
"Ішов якось по селу мандрівний самурай - знаменитий лучник. Бачить - на деревах та стінах будівель намальовані мішені для лучників. І в центрі кожної мішені стримить стріла. Ображений тим, що його перевершили в точності стрільби, вирішив учинить собі "харакірі". Селяни вчасно спинили. Пояснили: є у них в селі дурник. Весь час бігає з луком. Стріляє, куди-попало. А потім навкруги стріли, яка кудись влучила, малює мішень"...
показати весь коментар
21.12.2024 04:35 Відповісти
 
 