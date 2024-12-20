Припущення Путіна, що він може стерти Україну з мапи та приєднати її до РФ, провалилося, - Блінкен

Російський диктатор Володимир Путін хоче позбутися ярма західних санкцій та експортних обмежень, яке тисне на нього дедалі більше, однак він не відмовиться від імперських амбіцій - відтворення "великої Росії".

Про це заявив у інтерв’ю на подкасті Bloomberg державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін давно має імперський проєкт, і, звісно ж, усе почалося ближче до дому – з Чечні багато років тому, а потім Грузія у 2008 році, Україна вперше у 2014 році й вдруге у 2022 році. У його голові – відтворення великої Росії", - зауважив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що "Путін про це заявляв особисто й чітко. Але російський диктатор зазнав провалу в Україні".

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Його припущення, що він може стерти Україну з мапи, приєднати її до Росії, провалилося. І це – результат неймовірної мужності українського народу, але також і результат зусиль десятків країн, яких ми згуртували на захист України", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що "зараз лінія фронту в Україні трохи рухається". Але, за його словами, "ймовірно, вона не рухатиметься так сильно з того місця, де вона є".

Блінкен висловив переконання, що "було б добре досягти припинення вогню – якщо українці прагнуть цього. Але це припинення має бути справедливим і стійким, щоб Росія не змогла скористатися перепочинком та підготуватися до нового наступу".

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За словами глави Держдепартаменту США, "тиск санкцій та експортного контролю на Росію дедалі зростає, і його вага стає більшою для Росії".

"Все, що вони намагаються зробити, займає більше часу, складніше виробити й коштує дорожче. Я думаю, що він (Путін – ред.) хоче позбутися цього ярма, але він, я не думаю, що він збирається відмовлятися від своїх імперських амбіцій", - вважає Блінкен.