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Новини Війна
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Припущення Путіна, що він може стерти Україну з мапи та приєднати її до РФ, провалилося, - Блінкен

Блінкен: Путін має імперський проєкт щодо України

Російський диктатор Володимир Путін хоче позбутися ярма західних санкцій та експортних обмежень, яке тисне на нього дедалі більше, однак він не відмовиться від імперських амбіцій - відтворення "великої Росії".

Про це заявив у інтерв’ю на подкасті Bloomberg державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін давно має імперський проєкт, і, звісно ж, усе почалося ближче до дому – з Чечні багато років тому, а потім Грузія у 2008 році, Україна вперше у 2014 році й вдруге у 2022 році. У його голові – відтворення великої Росії", - зауважив Блінкен

Держсекретар зазначив, що "Путін про це заявляв особисто й чітко. Але російський диктатор зазнав провалу в Україні".

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Його припущення, що він може стерти Україну з мапи, приєднати її до Росії, провалилося. І це – результат неймовірної мужності українського народу, але також і результат зусиль десятків країн, яких ми згуртували на захист України", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що "зараз лінія фронту в Україні трохи рухається". Але, за його словами, "ймовірно, вона не рухатиметься так сильно з того місця, де вона є".

Блінкен висловив переконання, що "було б добре досягти припинення вогню – якщо українці прагнуть цього. Але це припинення має бути справедливим і стійким, щоб Росія не змогла скористатися перепочинком та підготуватися до нового наступу".

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За словами глави Держдепартаменту США, "тиск санкцій та експортного контролю на Росію дедалі зростає, і його вага стає більшою для Росії".

"Все, що вони намагаються зробити, займає більше часу, складніше виробити й коштує дорожче. Я думаю, що він (Путін – ред.) хоче позбутися цього ярма, але він, я не думаю, що він збирається відмовлятися від своїх імперських амбіцій", - вважає Блінкен.

Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146) Блінкен Ентоні (1157) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо. Нам аж легше стало.
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20.12.2024 22:13
+6
Американці знають, що втратили контроль над війною, но ПОТУЖНИМИ промовами скривають, це.
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20.12.2024 23:12
+5
,,Путін зазнав провалу в Україні,, каже Блінкін. Тобто, він має наувазі, що той ,,мирний план,, до якого нас ************ ,,партнери,, в результаті якого доведеться віддати третину нашої країни є провалом *****? А що тоді його перемога? А наша перемога це віддати Україну тільки по руслу Дніпра? Курва, одні матюки та слова в лапках.
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20.12.2024 22:00
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Тобто руки/ ноги пацієнту ампутували, але живий. ..😿😿😿😿
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20.12.2024 21:47 Відповісти
Американці знають, що втратили контроль над війною, но ПОТУЖНИМИ промовами скривають, це.
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20.12.2024 23:12 Відповісти
Західні ліберали люди офісного інтелекту, це селекція, ліберали це бета люди.

Диктатори, люди вуличного інтелекту, альфа-гопніки.

Гопніки роздають щелбани, забирають кошельки, а ліберали радуються, що не сталось гірше.

Це природа західного ліберального світу.
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20.12.2024 23:18 Відповісти
Московії вже не довго мучитися!
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21.12.2024 09:47 Відповісти
Причина в другом. Ху#ла в детстве вполне достаточно киздили для того, чтобы привить ему чувство ущербности, но явно недостаточно для того, чтобы отбить чувство вЯличия.
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20.12.2024 21:49 Відповісти
Росія була великою територіально, але завжди інтелектуально убогою країною безнадійно провінційних голодранців. Московитам потрібно дбати щоб колонії не збунтувались, а вони поперлись "пріращівать зємлі". Втратять і те що мають...
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20.12.2024 21:58 Відповісти
,,Путін зазнав провалу в Україні,, каже Блінкін. Тобто, він має наувазі, що той ,,мирний план,, до якого нас ************ ,,партнери,, в результаті якого доведеться віддати третину нашої країни є провалом *****? А що тоді його перемога? А наша перемога це віддати Україну тільки по руслу Дніпра? Курва, одні матюки та слова в лапках.
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20.12.2024 22:00 Відповісти
Дякуємо. Нам аж легше стало.
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20.12.2024 22:13 Відповісти
Щось він про Тузлу забув.
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20.12.2024 22:15 Відповісти
Тобто - ***** програв, ви перемогли, там трошки фронт рухається, але не дуже, то вже давайте перемир'я? Так?
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20.12.2024 22:33 Відповісти
Ну хз. Так, русні не вдалося захопити Україну - це провал. Але відтяли чималий шмат території і все ще продовжують нищити Україну ракетами, поки "партнери" смокчуть друг другу пісюна і кінця-краю цьому не видно, все наполегливіше звучать розмови про "перемовини" і всі бояться перднути в сторону орчої країни. Не думаю, що для ***** такий варіант аж прям таки нестерпний та провальний.
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20.12.2024 22:38 Відповісти
От Нарвы до Питера расстояние приемлево для тактических ракет.
Одного залпа хватит чтобы началась революция.
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20.12.2024 22:55 Відповісти
Отже, американці добре відслідковували, що це почалося ще з Чечні, але продовжували далі співпрацювати з ****** усі країни принципового Заходу, не дивлячись ні на що.. Чи не тому в НАТО були включені поряд з іншими і Болгарія, і Румунія, і Чорногорія, і Словаччина, які зовсім не відповідали вимогам, але не Україна. Бо Україна розглядалася як поле бою без обтяжливих зобов'язань.
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20.12.2024 23:16 Відповісти
Але частину йому вдалось захопити через зраду мерзенної влади "слуг народу" та недостатню і несвоєчасну допомогу союзників
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21.12.2024 00:59 Відповісти
"Ми тебе породили - ми тебе і "відспіваємо"...
Українці стояли коло витоків створення "Росії" - вони будуть стоять і при її похованні...
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21.12.2024 05:07 Відповісти
Все так и есть по большому счету
1. Потерял влияние в Украине и вернуть теперь будет очень сложно или не реально
2. потерял нагорный Карабах а вместе с ним влияние на Армению и Азербайджан
3. Посрал все вкусные евро рынки для сбычи газа и нефти. Теперь только через жопу с танкерами с левой регистрацией и с большими издержками. Газпром при этом стал убыточным
4. Просрал влияние в Сирии
5. Не понятная ситуация в Абхазии те тоже брыкаться начали против так называемого русского мира
6. вся аналоговневная армия оказалось просто перекрашеным совком и если б не запасы совка то дело было б полный швах

вот и остается только орешником махать понимая что тебя развели как лоха в геополитическом плане
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21.12.2024 07:34 Відповісти
И плюс 2 страны в нато
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21.12.2024 08:05 Відповісти
Провалилось завдяки героїчному українському народові.
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21.12.2024 07:46 Відповісти
До чего опустился мир, один плешивый паранник, шантажирует и пугает всё человечество, а оно, вместо того, чтобы достойно ответить этому уроду, молчит и тихо утирает сопли, какой стыд и позор!
А может быть пора стереть с карты мира эту недострану, с её озверевшими навозными червяками?
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21.12.2024 08:13 Відповісти
 
 