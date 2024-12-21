УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11963 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 306 16

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає обов’язкову евакуацію дітей у разі відмови батьків

Засідання Кабміну

У п’ятницю, 20 грудня, Кабінет міністрів України схвалив два законопроєкти щодо обов’язкової евакуації населення. Документи були розроблені Міністерством внутрішніх справ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

У разі підтримки законопроєктів військові адміністрації зможуть оголошувати обов’язкову евакуацію з територій бойових дій за пропозицією військового командування.

Водночас обовʼязкова евакуація може бути загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку чи осіб з інвалідністю.

Обовʼязкова евакуація дітей може здійснюватися разом з одним з батьків, особою, яка їх замінює чи іншими законними представниками. Евакуація здійснюється органами опіки та піклування, з залученням Національної поліції.

Читайте також: Примусову евакуацію батьків з дітьми оголошено у 16 населених пунктах Волноваського району, - ОВА

У разі, якщо батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, вона здійснюється Національною поліцією. Дітей при цьому передаватимуть органам опіки та піклування.

"Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зону примусової евакуації планують розширити в Донецькій області, - ОВА

Автор: 

діти (5065) Кабмін (14087) евакуація (2312) війна в Україні (3858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Дожили,хозяева детей уже не родители,а правительство шмыргаленыша и офис наполненый клоунами.
показати весь коментар
21.12.2024 07:32
+2
Тупая шмыргаленышная овца!Неодушевленный предмет,"держава",не может быть хозяином детей,а чинушки,которые кричали перед вторжением - "войны не будет жрите шашлык" и разминировали перед врагом Чонгар теперь готовы совершать новые преступления - отбирать детей у родителей
показати весь коментар
21.12.2024 07:49
+1
Істото! У дітей немає господарів. Є особи відповідальні за них, в тому числі за їхню безпеку. Якщо останні не виконують своїх обов'язків, то цю функцію бере на себе держава.
показати весь коментар
21.12.2024 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що робити якщо батьки не хочуть щоб дитина йшла у "центурію", а хочуть щоб йшла у "юнармію"?
показати весь коментар
21.12.2024 00:35 Відповісти
Що робити? Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показати весь коментар
21.12.2024 07:46 Відповісти
вони у кільватері руского міра прямують 10+ років, а дехто і раніше, а от що державі робити в такому випадку?
показати весь коментар
21.12.2024 09:52 Відповісти
Якщо батьки, прямуючи у кільватері руссского міра, не дбають про безпеку своїх дітей, держава має звернути на це свою увагу, Врешті, вони можуть виїхати у той грьобаний руссскій мір через третю країну, а не піддавати своїх дітей гострому ризику, знаходячись узоні бойових дій.
показати весь коментар
21.12.2024 10:42 Відповісти
зараз у держави є тільки можливость інколи відловлювать їхніх вилупків, коли вони підпалюють військові автівки, або здають у тєлєгє геолокації. А залізти у голову латентним прибічникам рускава міра нажаль не можливо. І звідси вони виїжджати зовсім не збираються, бо їм тут харашо. Та і на дітей своїм їм трохи похєр, звісно не у такій ступені, як на кацапщині. Можно канєшно видати їм сіреньки паспорти, але це потребує змін у Конституції, а це тільки після війни. І тоді прийдеться посунути вступ до ЄС на невизначений термін. А такий варіант практично не реальний.
Якось так...
показати весь коментар
21.12.2024 11:00 Відповісти
Якось так, у постанови про примусову евакуацію дітей дещо інці цілі. Вони не повинні, перебуваючи у зоні бойових дій, плутатись під ногами у наших захисників і волонтерів, піддаючи їх невиправданому ризику. Хочеш у немиту? Скатертю дорога! Через третю країну.
показати весь коментар
21.12.2024 11:24 Відповісти
все одно у прифронтовій зоні як ховались по підвалам, так і будуть ховатись і надалі. І хєршо з ними зробиш. Хоча постанова така давно мала бути.
показати весь коментар
21.12.2024 11:35 Відповісти
Органи опіки та піклування, що за розмите визначення? Хто у нас піклується про дітей, якщо немає кримінальних справ про продаж дітей? Повністю прихований владою бізнес.
показати весь коментар
21.12.2024 03:19 Відповісти
Само знайти відповідь на видумане тобою питання не могло? Читай - https://ukc.gov.ua/knowdledge/normatyvno-pravovi-zasady-regulyuvannya-opiky-ta-pikluvannya/
показати весь коментар
21.12.2024 07:43 Відповісти
Дожили,хозяева детей уже не родители,а правительство шмыргаленыша и офис наполненый клоунами.
показати весь коментар
21.12.2024 07:32 Відповісти
Істото! У дітей немає господарів. Є особи відповідальні за них, в тому числі за їхню безпеку. Якщо останні не виконують своїх обов'язків, то цю функцію бере на себе держава.
показати весь коментар
21.12.2024 07:39 Відповісти
Тупая шмыргаленышная овца!Неодушевленный предмет,"держава",не может быть хозяином детей,а чинушки,которые кричали перед вторжением - "войны не будет жрите шашлык" и разминировали перед врагом Чонгар теперь готовы совершать новые преступления - отбирать детей у родителей
показати весь коментар
21.12.2024 07:49 Відповісти
Гостре анонімне дурко! У дітей немає господарів. Є особи відповідальні за їхнє виховання і їхню безпеку. Зазвичай це батьки. Але, якщо останні не виконуют належним чином своїх обов'язків, цю функцію бере на себе держава.
показати весь коментар
21.12.2024 07:54 Відповісти
Уряд -ні є висшим законадавчим органом ( він виконавчий) , тому всі ці постанови, укази , накази, секретні прикази, тощо звичайних громадян взагалі не стосуються -дивиться 92 ст Конституції.
А в.рада якщо і зможе за щось проголосувати, то президент (нелигітимний) не зможе поставити свій підпис.(як мінімум)
показати весь коментар
21.12.2024 09:25 Відповісти
євакуація населення під час війни - це само собою. і для цього не потрібно жодних окремих засідань та постанов
схожа влада імітує бурну діяльність
показати весь коментар
21.12.2024 09:43 Відповісти
 
 