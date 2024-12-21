Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає обов’язкову евакуацію дітей у разі відмови батьків

У п’ятницю, 20 грудня, Кабінет міністрів України схвалив два законопроєкти щодо обов’язкової евакуації населення. Документи були розроблені Міністерством внутрішніх справ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

У разі підтримки законопроєктів військові адміністрації зможуть оголошувати обов’язкову евакуацію з територій бойових дій за пропозицією військового командування.

Водночас обовʼязкова евакуація може бути загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку чи осіб з інвалідністю.

Обовʼязкова евакуація дітей може здійснюватися разом з одним з батьків, особою, яка їх замінює чи іншими законними представниками. Евакуація здійснюється органами опіки та піклування, з залученням Національної поліції.

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У разі, якщо батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, вона здійснюється Національною поліцією. Дітей при цьому передаватимуть органам опіки та піклування.

"Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів", - йдеться у повідомленні.

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