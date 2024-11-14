Примусову евакуацію батьків з дітьми оголошено у 16 населених пунктах Волноваського району, - ОВА

У Волноваському районі Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками.

Про це інформує Донецька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Евакуація запроваджена у таких населених пунктах: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

Як повідомив заступник голови Донецької ОВА Олександр Шевченко, на момент підписання протоколу в цих населених пунктах мешкало 174 дитини, наразі всі діти евакуйовані. Також у цих населених пунктах досі залишаються 1600 людей.

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"У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію", - додав Шевченко.

Як писав Цензор.НЕТ, було ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації дітей з родинами із 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади Харківщини.

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