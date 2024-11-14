Принудительная эвакуация родителей с детьми объявлена ​​в 16 населенных пунктах Волновахского района, - ОВА

В Волновахском районе Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями.

Об этом информирует Донецкая ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Эвакуация введена в таких населенных пунктах: Великая Новоселка, Андреевка, Багатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково. Эвакуация будет происходить в безопасные регионы страны.

Как сообщил заместитель председателя Донецкой ОВА Александр Шевченко, на момент подписания протокола в этих населенных пунктах проживало 174 ребенка, сейчас все дети эвакуированы. Также в этих населенных пунктах до сих пор остаются 1600 человек.

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"У нас работают с целью эвакуационных мероприятий ГСЧС, Национальная полиция, волонтерские организации. С этой целью действует эвакуационный хаб. Есть маршруты эвакуации. Люди выезжают сами или обращаются на горячую линию", - добавил Шевченко.

Как писал Цензор.НЕТ, было принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады Харьковщины.

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