УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11966 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 524 4

Прикордонники знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Прикордонники на Запорізькому напрямку фронту знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху у повітря здійнявся величезний вогняний "гриб".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Знищення техніки та піхоти ворога на Курщині дронами 80-ї ОДШБр. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) склад БК (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб усі кацапи обжерлися такими "грибами" до "Кабзона".
показати весь коментар
21.12.2024 10:06 Відповісти
І чому в кндр немає таких грибочків?
показати весь коментар
21.12.2024 10:28 Відповісти
Смерть кацапським гидотам!
показати весь коментар
21.12.2024 13:39 Відповісти
Головнокомандувач сказав, що армія візьме на себе ініціативу для наступу. Атака, ймовірно, відбудеться на східному фронті.
показати весь коментар
22.12.2024 13:37 Відповісти
 
 