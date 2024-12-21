Прикордонники знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Прикордонники на Запорізькому напрямку фронту знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху у повітря здійнявся величезний вогняний "гриб".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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