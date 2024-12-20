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Знищення техніки та піхоти ворога на Курщині дронами 80-ї ОДШБр. ВIДЕО

Оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога у Курській області РФ.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1108)


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Браво, ЗСУ!
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21.12.2024 10:46 Відповісти
 
 