Знищення техніки та піхоти ворога на Курщині дронами 80-ї ОДШБр. ВIДЕО
Оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога у Курській області РФ.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Orest Zaulichnyy
показати весь коментар21.12.2024 10:46 Відповісти Мені подобається 1
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