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На ТОТ Луганщини штрафують за "пропаганду абортів": штрафи до 800 тисяч рублів, - Лисогор

Окупанти на Луганщині запровадили штрафи за пропаганду абортів

На тимчасово окупованих територіях Луганщини жителям загрожують значні штрафи за поширення інформації про аборти, що, на думку окупантів, є "пропагандою".

Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Від 50 тисяч до 5 мільйонів рублів штрафуватимуть у так званій "ЛНР" за інформацію щодо відмови від дітонародження, а саме за пропаганду аборту. Відповідний закон почав діяти на території РФ від 3 грудня. У разі порушення на громадян очікує штраф від 50 до 400 тисяч рублів, на посадовців - від 100 до 800 тисяч рублів, на юридичних осіб - від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів", - написав Лисогор.

Лисогор зауважив, що ці дії окупантів мають на меті спробу подолати демографічну кризу в Росії. Водночас під "пропаганду" може потрапити будь-який контент, який не влаштовує окупаційну владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни значно збільшили використання БПЛА на Луганщині.

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Автор: 

аборт (28) штраф (1862) Луганська область (4878)


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Хто штрафує? - жертви абортів?
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21.12.2024 11:57 Відповісти
Ну правильно! Треба притримуватися гасла: "бабы еще нарожают!"
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21.12.2024 11:58 Відповісти
правильно. Абортированный материал не сможет вступить в российскую армию. А кто воевать будет, если разрешить все пойдут на аборты
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21.12.2024 12:08 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.12.2024 12:13 Відповісти
Небажані діти стануть проблемою **********. Як правило такі виростають занедбаними та діляться на дві категорії - злі агресори і пасивні терпіли. І з таким "матеріалом на забій" кацапи збираються будувати "яскравий новий світ"? ... Скрєпно...
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21.12.2024 12:38 Відповісти
їм треба покращувати демографію лугондону чуркобурятами якнайшвидше
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21.12.2024 13:38 Відповісти
 
 