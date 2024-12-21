На ТОТ Луганщини штрафують за "пропаганду абортів": штрафи до 800 тисяч рублів, - Лисогор

На тимчасово окупованих територіях Луганщини жителям загрожують значні штрафи за поширення інформації про аборти, що, на думку окупантів, є "пропагандою".

Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Від 50 тисяч до 5 мільйонів рублів штрафуватимуть у так званій "ЛНР" за інформацію щодо відмови від дітонародження, а саме за пропаганду аборту. Відповідний закон почав діяти на території РФ від 3 грудня. У разі порушення на громадян очікує штраф від 50 до 400 тисяч рублів, на посадовців - від 100 до 800 тисяч рублів, на юридичних осіб - від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів", - написав Лисогор.

Лисогор зауважив, що ці дії окупантів мають на меті спробу подолати демографічну кризу в Росії. Водночас під "пропаганду" може потрапити будь-який контент, який не влаштовує окупаційну владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни значно збільшили використання БПЛА на Луганщині.

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