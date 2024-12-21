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Новини Війна
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На Харківщині Сили оборони вперше провели повністю роботизовану операцію проти окупантів

На Харківщині військові вперше провели повністю роботизовану операцію

Поблизу Липців Харківської області українські захисники вперше провели успішну бойову операцію за допомогою виключно роботизованих систем. Завдання роботизованого комплексу — зменшити ризик для життя військовослужбовців.

Про це повідомив представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов, якого цитує "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мета операції - створити умови для просування підрозділів бригади на полі бою.

Як зазначається, в операції брали участь наземні дрони з кулеметами, наземні дрони-камікадзе, які мали підірвати перешкоди або укриття, а також дрони, які мали розміновувати або, навпаки, заміновувати певні ділянки фронту.

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За словами Дегтярьова, крім цього, українські військові застосували великі коптери, здатні нести протитанкові міни, та спостережні дрони.

Це і великі мультироторні коптери, які можуть нести великий заряд, наприклад, протитанкову міну. І FPV-дрони. Все це підкріплюється і контролюється багатьма каруселями спостережних дронів. Тобто йдеться про десятки одиниць роботизованої і безпілотної техніки одночасно на невеличкій ділянці фронту", - розповів представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Військовий додав, що той, хто використовуватиме роботизовані технології, матиме перевагу на полі бою — "можливо, у декілька тижнів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Ворог активно штурмує на Покровському і Времівському напрямках, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (3799) робот (104) Національна гвардія (1528) Харківська область (786) Харківський район (233) Липці (10) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
для деяких кацапів це погана новина, бо здатись у полон НРК якось проблематично.
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21.12.2024 13:11
+3
Вперше в світі українська армія застосувала в бойових умовах...
Вперше в світі україніська промисловисть налагодила повний цикл виробництва....
Вперше в світі українська it-галузь розробила ПО для цих комплексів...
Америка - лідер світу!? Та невже??
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21.12.2024 13:21
+2
А кацапам поіґ! В них м'яса багато і його ніхто не рахує!
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21.12.2024 13:05
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А кацапам поіґ! В них м'яса багато і його ніхто не рахує!
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21.12.2024 13:05 Відповісти
для деяких кацапів це погана новина, бо здатись у полон НРК якось проблематично.
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21.12.2024 13:11 Відповісти
Були випадки, що здавались дронам.
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21.12.2024 13:14 Відповісти
ну то ж коптери. Теоретично якщо обладнати НРК гучномовцем і дотатковою камерою, то можно і наземним у полон взяти, але в умовах активних бойових дій та роботи ворожого РЕБу цим займатись ніхто не буде. Дешевше просто ще одна коротка кулеметна черга.
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21.12.2024 13:27 Відповісти
Вперше в світі українська армія застосувала в бойових умовах...
Вперше в світі україніська промисловисть налагодила повний цикл виробництва....
Вперше в світі українська it-галузь розробила ПО для цих комплексів...
Америка - лідер світу!? Та невже??
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21.12.2024 13:21 Відповісти
Америка лідер, сприймає це хтось чи ні.
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21.12.2024 15:14 Відповісти
Один столетний дед каже, что **** 20летних, по три в день. Ну от и вы рассказуйте.
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21.12.2024 16:33 Відповісти
Американский солдат времен Рейгана, вставив дуло M16 в рот очередному красному диктатору спрашивает - "ты сомневаешся в лидерстве США? Нет. Вот и правильно.".
Американский солдат времен Трампа и Байдена, трусливо сбегает от драки, и просит "лишь бы не было эскалации".
А вы, да, "розсказуйте" о лидерстве США, мы послушаем...
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21.12.2024 18:13 Відповісти
Навіщо про таке повідомляти? Щоб що?
Завтра рашисти почнуть копіювати а Китай їм допоможе......
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21.12.2024 15:12 Відповісти
 
 