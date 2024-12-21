На Харківщині Сили оборони вперше провели повністю роботизовану операцію проти окупантів

Поблизу Липців Харківської області українські захисники вперше провели успішну бойову операцію за допомогою виключно роботизованих систем. Завдання роботизованого комплексу — зменшити ризик для життя військовослужбовців.

Про це повідомив представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов, якого цитує "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мета операції - створити умови для просування підрозділів бригади на полі бою.

Як зазначається, в операції брали участь наземні дрони з кулеметами, наземні дрони-камікадзе, які мали підірвати перешкоди або укриття, а також дрони, які мали розміновувати або, навпаки, заміновувати певні ділянки фронту.

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За словами Дегтярьова, крім цього, українські військові застосували великі коптери, здатні нести протитанкові міни, та спостережні дрони.

Це і великі мультироторні коптери, які можуть нести великий заряд, наприклад, протитанкову міну. І FPV-дрони. Все це підкріплюється і контролюється багатьма каруселями спостережних дронів. Тобто йдеться про десятки одиниць роботизованої і безпілотної техніки одночасно на невеличкій ділянці фронту", - розповів представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України.

Військовий додав, що той, хто використовуватиме роботизовані технології, матиме перевагу на полі бою — "можливо, у декілька тижнів".

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