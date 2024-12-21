Ворог атакує Київщину "Шахедами": працює ППО

Вдень 21 грудня 2024 року війська РФ намагаються атакувати "Шахедами" територію Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги",- йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо ситуації на Київщині на цю хвилину невідомо.