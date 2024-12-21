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Ворог атакує Київщину "Шахедами": працює ППО

шахед над Київщиною

Вдень 21 грудня 2024 року війська РФ намагаються атакувати "Шахедами" територію Київщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги",- йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо ситуації на Київщині на цю хвилину невідомо.

Автор: 

Київська область (4022) ППО (3185) Шахед (990)


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ЗЕ звиздить на цілий світ дайте ППО, а тим часом з ППО багатьох відправляють на утилізацію в піхоту.
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21.12.2024 14:11 Відповісти
 
 