На Київщині сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник-приманку. ФОТОрепортаж
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області дістали з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки", - йдеться у повідомленні.
На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців, додали у ДСНС.
Нагадаємо, вночі та зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська атакували Київську область БПЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.
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Urs
показати весь коментар21.12.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 2
Грицько Злий
показати весь коментар21.12.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 3
Ol Ol #584272
показати весь коментар21.12.2024 11:24 Відповісти Мені подобається 4
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