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На Київщині сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник-приманку. ФОТОрепортаж

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області дістали з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки", - йдеться у повідомленні.

На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців, додали у ДСНС.

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На Київщині сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник-приманку
На Київщині сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник-приманкуНа Київщині сапери вилучили з дерева російський БПЛА-приманку
На Київщині сапери вилучили з дерева російський БПЛА-приманку

Нагадаємо, вночі та зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська атакували Київську область БПЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Автор: 

безпілотник (4153) Київська область (4022) ДСНС (5105) війна в Україні (3858)


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"пародія"
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21.12.2024 11:21 Відповісти
ПрАпЄлєр пАмєнять і назад в *********! Тільки вже з ***********...
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21.12.2024 11:21 Відповісти
Ось це й називається - локаційно втрачений.
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21.12.2024 11:24 Відповісти
 
 