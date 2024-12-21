На Київщині сапери ДСНС зняли з дерева російський безпілотник-приманку. ФОТОрепортаж

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області дістали з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки", - йдеться у повідомленні.

На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців, додали у ДСНС.

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Нагадаємо, вночі та зранку у п'ятницю, 20 грудня, російські війська атакували Київську область БПЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.