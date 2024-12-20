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Ракетно-дронова атака РФ на Київщину: загорівся склад, пошкоджено два приватні будинки. ФОТОрепортаж

Вночі та зранку російські війська атакували Київську область БПЛА та ракетами. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не виявлено. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складських приміщень в Бориспільському районі на площі майже 15 тисяч м2. Станом на 4 ранку пожежа локалізована", - йдеться в повідомленні.

Також уламками пошкоджено два приватні будинки у двох районах області.

В поліції показали наслідки російського обстрілу.

Наслідки ракетно-дронової атаки РФ на Київщину 20 грудня
Наслідки ракетно-дронової атаки РФ на Київщину 20 грудня
Наслідки ракетно-дронової атаки РФ на Київщину 20 грудня

Раніше повідомлялось, що під час нічного нальоту російських безпілотників у Бориспільському районі під Києвом спалахнула велика пожежа у складському приміщенні площею 15 000 м²; пожежу, за словами рятувальників, уже загасили.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня війська РФ вдарили й по Києву, внаслідок чого пошкоджено будівлі. Відомо про 1 загиблого та 9 постраждалих.

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Автор: 

Київська область (4022) обстріл (28449) війна в Україні (3858)


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