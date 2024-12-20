Київщина: внаслідок атаки загорівся склад. ВIДЕО

Під час нічного нальоту російських безпілотників у Бориспільському районі під Києвом спалахнула велика пожежа у складському приміщенні площею 15 000 м²; пожежу, за словами рятувальників, уже загасили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Деснянському районі