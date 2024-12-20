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Київщина: внаслідок атаки загорівся склад. ВIДЕО

Під час нічного нальоту російських безпілотників у Бориспільському районі під Києвом спалахнула велика пожежа у складському приміщенні площею 15 000 м²; пожежу, за словами рятувальників, уже загасили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

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Автор: 

безпілотник (4153) Київська область (4022) обстріл (28449) ДСНС (5105)


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Падлюки болотні...
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20.12.2024 07:43 Відповісти
Слава богу, природа за нас, на дворі плюс.
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20.12.2024 12:42 Відповісти
 
 