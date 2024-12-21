На Сумщині знешкодили бойову частину збитої російської ракети Х-59. ФОТО
У Сумській області вибухотехніки знешкодили бойову частину російської керованої авіаційної ракети Х-59, яка після "приземлення" Силами оборони України не вибухнула під час падіння.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 20 грудня ракета впала на поле неподалік одного з населених пунктів Сумщини. Її знайшли місцеві жителі.
Прибувши на місце події та оглянувши місце падіння, вибухотехніки визначили, що це уламки російської авіаційної ракети Х-59 класу "повітря-поверхня". Її бойова частина, що важить понад 280 кілограмів, не вибухнула.
Ракету знешкодили, а потім її вивезли в безпечне місце для знищення шляхом підриву.
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