Литва готова інвестувати в виробництво ракети-дрона "Паляниця", - Шмигаль

Литва підтвердила свою готовність інвестувати в виробництво ракети-дрона "Паляниця".

Про це у телеграм-каналі заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Цей крок, за словами Шмигаля, є важливою частиною спільної роботи України та Литви для посилення обороноздатності, як України, так і Європи.

"Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви. Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця", який є частиною нашої програми далекобійності", - зазначив прем'єр-міністр.

Ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас підтвердив готовність країни розширювати співпрацю з Україною, зокрема в сферах підготовки та навчання військових.

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