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Литва готова посилити співпрацю з Україною щодо підготовки військових, - прем’єр Палуцкас

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Литва висловила готовність розширити співпрацю з Україною в сфері підготовки та навчання українських військових.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Палуцкас підкреслив, що співпраця між двома державами охоплює широкий спектр, зокрема оборонні питання.

"Тут ми говоримо про підготовку і навчання військових до участі в бойових діях. Якщо відповідати на ваше запитання, то Литва готова розширити нашу співпрацю також і в цій царині", - зазначив Палуцкас.

Це підтверджує нещодавнє повідомлення Міністерства оборони України, що українські інструктори пройдуть навчання в Литві у 2025 році в рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP).

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Литовці дуже сильні в саперній справі .
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20.12.2024 18:31 Відповісти
 
 