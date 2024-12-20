Литва готова посилити співпрацю з Україною щодо підготовки військових, - прем’єр Палуцкас
Литва висловила готовність розширити співпрацю з Україною в сфері підготовки та навчання українських військових.
Про це заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Палуцкас підкреслив, що співпраця між двома державами охоплює широкий спектр, зокрема оборонні питання.
"Тут ми говоримо про підготовку і навчання військових до участі в бойових діях. Якщо відповідати на ваше запитання, то Литва готова розширити нашу співпрацю також і в цій царині", - зазначив Палуцкас.
Це підтверджує нещодавнє повідомлення Міністерства оборони України, що українські інструктори пройдуть навчання в Литві у 2025 році в рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP).
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