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Новини Війна
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У Херсоні рівень радіації після обстрілу онкологічної лікарні не перевищує норм, - ОВА

Удар по онкоцентру в Херсоні

У Херсоні після обстрілу онкологічної лікарні рівень радіації не перевищує встановлені норми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами вимірювань, рівень гама-випромінювання в повітрі в місті та області відповідає природному фону і становить 12-13 мкР/год", - йдеться у повідомленні.

Постійний моніторинг ситуації триває.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, війська РФ здійснили черговий терористичний акт у Херсоні

Автор: 

обстріл (28449) радіація (186) Херсон (3356) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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