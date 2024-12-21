У Херсоні рівень радіації після обстрілу онкологічної лікарні не перевищує норм, - ОВА

У Херсоні після обстрілу онкологічної лікарні рівень радіації не перевищує встановлені норми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами вимірювань, рівень гама-випромінювання в повітрі в місті та області відповідає природному фону і становить 12-13 мкР/год", - йдеться у повідомленні.

Постійний моніторинг ситуації триває.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, війська РФ здійснили черговий терористичний акт у Херсоні.