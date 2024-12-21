Ляшко про руйнування онкоцентру в Херсоні: на момент удару там перебувало 15 людей

Війська РФ здійснили черговий терористичний акт у Херсоні. Медичний заклад, де лікуються пацієнти, знову став мішенню для ворога.

Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські військові завдали удару по Херсонському обласному онкологічному диспансеру, цілеспрямовано застосувавши два КАБи. Будівля одного з корпусів зазнала значних руйнувань. Там перебувало 15 людей. На щастя, обійшлося без жертв, адже всі перебували в облаштованому укритті", - наголосив Ляшко.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування.