Ляшко про руйнування онкоцентру в Херсоні: на момент удару там перебувало 15 людей
Війська РФ здійснили черговий терористичний акт у Херсоні. Медичний заклад, де лікуються пацієнти, знову став мішенню для ворога.
Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі російські військові завдали удару по Херсонському обласному онкологічному диспансеру, цілеспрямовано застосувавши два КАБи. Будівля одного з корпусів зазнала значних руйнувань. Там перебувало 15 людей. На щастя, обійшлося без жертв, адже всі перебували в облаштованому укритті", - наголосив Ляшко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування.
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Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар21.12.2024 15:22 Відповісти Мені подобається 0
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