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Ляшко про руйнування онкоцентру в Херсоні: на момент удару там перебувало 15 людей

Удар по онкоцентру в Херсоні

Війська РФ здійснили черговий терористичний акт у Херсоні. Медичний заклад, де лікуються пацієнти, знову став мішенню для ворога.

Про це повідомив у фейсбуку міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські військові завдали удару по Херсонському обласному онкологічному диспансеру, цілеспрямовано застосувавши два КАБи. Будівля одного з корпусів зазнала значних руйнувань. Там перебувало 15 людей. На щастя, обійшлося без жертв, адже всі перебували в облаштованому укритті", - наголосив Ляшко

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування.

Автор: 

медицина (2118) обстріл (28449) Херсон (3356) Ляшко Віктор (1513) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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Что-то мне подсказывает что он брешет 🤔
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21.12.2024 15:22 Відповісти
 
 