Війська РФ обстріляли Херсон: поранено дитину
Через російський обстріл Корабельного району Херсону постраждала дитина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "приліт" був поруч із будинком, в оселі вибиті вікна.
Поранення руки дістала дівчинка 2009 року народження. Її доправили до лікарні. Стан - легкий.
Нині медики її дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених
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