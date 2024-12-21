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Війська РФ обстріляли Херсон: поранено дитину

Наслідки обстрілу Херсону

Через російський обстріл Корабельного району Херсону постраждала дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "приліт" був поруч із будинком, в оселі вибиті вікна.

Поранення руки дістала дівчинка 2009 року народження. Її доправили до лікарні. Стан - легкий.

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Нині медики її дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених

Автор: 

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