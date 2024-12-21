Окупанти вимагатимуть російську "автоцивілку" для машин на ТОТ з нового року, - ЦНС

З 1 січня 2025 року власники автомобілів на тимчасово окупованих територіях України повинні будуть мати російське страхування цивільно-правової відповідальності (ОСАГО).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Однак для отримання цього документа необхідно мати російський паспорт, що створює додатковий тиск на місцевих мешканців, змушуючи їх оформлювати документи згідно з російським законодавством.

У разі відсутності такого страхування окупанти погрожують різними санкціями, включаючи позбавлення водійських прав та навіть конфіскацію транспортних засобів. Цей крок є частиною ширшої політики асиміляції, покликаної посилити контроль над територіями, підконтрольними Росії, та змусити місцеве населення визнати російські стандарти і закони.

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