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Новини Війна
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Окупанти вимагатимуть російську "автоцивілку" для машин на ТОТ з нового року, - ЦНС

На ТОТ з 2025 року власники авто повинні будуть мати російське ОСАГО

З 1 січня 2025 року власники автомобілів на тимчасово окупованих територіях України повинні будуть мати російське страхування цивільно-правової відповідальності (ОСАГО).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Однак для отримання цього документа необхідно мати російський паспорт, що створює додатковий тиск на місцевих мешканців, змушуючи їх оформлювати документи згідно з російським законодавством.

У разі відсутності такого страхування окупанти погрожують різними санкціями, включаючи позбавлення водійських прав та навіть конфіскацію транспортних засобів. Цей крок є частиною ширшої політики асиміляції, покликаної посилити контроль над територіями, підконтрольними Росії, та змусити місцеве населення визнати російські стандарти і закони.

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Автор: 

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А із 1 січня 2025 року власники автомобілів із посвідченням УБД автоцивілку будуть платити?
ОТОЖ!
Сидіть, і не 3.14здіть!
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21.12.2024 15:02 Відповісти
а яке мають вимагати? Українська влада юридично узгоджує страхові виплати з окупантами?
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21.12.2024 16:24 Відповісти
Пусть у наших дронов тоже требуют перед смертью..
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21.12.2024 17:10 Відповісти
 
 